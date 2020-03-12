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 Чи є життя на карантині? Досвід українців в Італії. ВIДЕО

У черговому випуску проєкту "Без цензури" журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідають, чи є життя після карантину в Україні і - для порівняння - в Італії.

Карантин чи імітація бурхливої ​​діяльності? Як будуть виявляти хворих в Україні, чому в лікарнях немає спеціальних костюмів, куди подіти дітей і ще багато запитань до уряду, який провалив комунікацію в найкращих традиціях попередників.

А для контрасту перенесемося в Італію. Українка, яка багато років живе там, ексклюзивно для "Без цензури" зняла відео про карантин. Тобто про те, яким він повинен бути, якщо влада дійсно хоче вирішити проблему і стримати епідемію.

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Як повідомлялося раніше, в Італії а протягом доби від коронавірусу померли 196 осіб, що є рекордною цифрою з початку спалаху захворювання.

Загальна кількість померлих від вірусу в Італії станом на вечір 11 березня - 827.

Також протягом доби кількість заражень у країні зросла більш ніж на 2 тисячі випадків і становить 10590. Кількість випадків одужання зросла до 1045.

Глава агентства цивільного захисту Італії Анджело Борреллі пояснив таке значне зростання тим, що дані попередніх днів з Ломбардії були неповними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу персонал Держприкордонслужби перевірив понад 108 тис. осіб, п'ятьох передано медикам для обстеження

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180929
 
 
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ящики з ґандонами для новосанжарських в'язнів свідчать, шо жизнь там кіпіт!!!
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