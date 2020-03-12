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 Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На півночі Словаччини сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса із закарпатськими заробітчанами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

У поліції Словацької Республіки розповідають, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний чоловік.

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Унаслідок ДТП загинули 2 людей - 23 та 26 років. Також одна людина зазнала тілесних ушкоджень, 14 мали помірні травми, 16 - легкі.

Після лікування 25 пацієнтів були переведені до лікарень у Ліптовському Мікулаші, Дольному Кубіні, Ружомбероку та Мартіні.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїжджав з АЗС і не надав пріоритету автобусу, який перебував на головній дорозі. Унаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.

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Наразі офіційних даних про загиблих осіб немає, однак у соцмережах розповідають, що загиблими є 2 мешканці Тячівщини.

Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 01
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 02
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 03
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 04
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 05
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 06
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 07
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 08
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 09
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 10
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 11
Заробітчани із Закарпаття потрапили в ДТП у Словаччині: двоє загиблих 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180904
 
 
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