EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2065  2
Все про:оренда (54) конфлікт (330) ФДМУ (2)

 "Мене тероризували перевірками, а потім знайшли "численні порушення", яких немає", - конфлікт між чиновниками і підприємицею через їдальню в офісі ФДМУ. ВIДЕО

Підприємиця Алла Ландар скаржиться на чиновників ФДМУ і стверджує, що вони хочуть закрити її їдальню, яка розміщена в приміщенні ФДМУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ICTV, підприємиця стверджує, що вона орендує приміщення законно і вчасно розраховується за своїми зобов'язаннями.

"Спочатку мене затероризували перевірками. Після перевірок мене звинуватили в тому, що в мене не їдальня, а кафе, і нібито в акті численні порушення, яких за фактом немає ... Які питання можуть бути до мене як до орендаря, якщо цінову політику формує Фонд держмайна, більше того, у мене немає заборгованості ні з оренди, ні з комунальних послуг", - говорить Ландар.

"Ми не звинувачуємо підприємицю. Можливо, в цьому були задіяні колишні співробітники Фонду, але зараз ми вивчаємо питання комплексно і якщо з'ясується, що Фонд помилився, то Фонд свою помилку визнає", - говорить заступник голови ФДМУ Костянтин Кошеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури та ФДМ оголосили конкурс на оренду майна аеропорту "Бориспіль"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180889
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
борьба нанайских мальчиков - от когда они все исчезнут, може и дело будет....
 показати весь коментар
 
плакат перед чиновником - наша защита! притом самая действенная..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору