 "Ми розуміємо, як діяти на кордонах", - Шмигаль розповів про механізми боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Кабмін має чіткі механізми для мінімізації поширення вірусу.
"Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всіх необхідних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусу. Ми розуміємо, як діяти на кордонах, в аеропортах, в нас чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави та громадян Україна зможе протистояти цьому світовому виклику", - йдеться в повідомленні.
А дойдет до дела ? Лучше бы не доходило.
Спаси и сохрани.
Краще закрийте на каратін усі КПВВ на сході, щоб звідти зараза не поширювалася
шо сховаться некуда?
богдан? - поросяты стесняются в его присутствии бо недотягивают...
арахимик? - ну тут обычный человек может и в обморок упасть - бровки домиком - задница пирамидой... шо называется все вниз ушло...
одна мендельша поражет интелектуализмой - за одну Канадию я бы ей вручил премию Дарвина...
сивоха? - та етого алкана борщаговские барыги еще на подступах бы вычислили и примерно отмудохали как конченого....
---------------------
И в связи с етим всем у меня вопрос когда в следующий хриплый предводитель фриков ***** в глаза заглядывать будет?
мае може какое девьятое?