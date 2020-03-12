EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  1231  16
Матеріали за темою:
Все про:Денис Шмигаль (87) COVID-19 (709)

 "Ми розуміємо, як діяти на кордонах", - Шмигаль розповів про механізми боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

Ситуація в Україні щодо загроз коронавірусу контрольована, уряд вживає всіх необхідних заходів у боротьбі з поширенням інфекції.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Кабмін має чіткі механізми для мінімізації поширення вірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмеження пересування всередині країни - далекий крок, сподіваюся, до цього не дійде, - Шмигаль

"Ситуація в Україні контрольована. Уряд вживає всіх необхідних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусу. Ми розуміємо, як діяти на кордонах, в аеропортах, в нас чіткі механізми, які мінімізують поширення вірусу в межах країни. Впевнений, що спільними діями держави та громадян Україна зможе протистояти цьому світовому виклику", - йдеться в повідомленні.

Ми розуміємо, як діяти на кордонах, - Шмигаль розповів про механізми боротьби з коронавірусом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180872
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нічого ви не розумієте і, тим більше не можете. Крім збрехати і похєряти... все, до чого торкаєтесь.
 показати весь коментар
 
 
Скоро рятуватися від пандемії найбільш продвинуті наші співвітчизники рвануть в Ухань.
 показати весь коментар
 
Как вы действуете на восточных границах видят все.
 показати весь коментар
 
 
Ех, не готовою виявилася українська влада до коронавірусу! Таке бабло мимо пройшло. Один Радуцький своєчасно врубився. І то лише завдяки профілю свого бізнесу.
 показати весь коментар
 
 
Нужны более жесткие меры, измерение температуры не дает гарантии.
 показати весь коментар
 
Изложите, пожалуйста, Ваше видение правильных мер. Максимально кратко. Всегда лучше задавать потом уточняющие вопросы, чем врубаться в непомерно раздутый текст сразу.
 показати весь коментар
 
На кожного одягати намордник з фільтром.
 показати весь коментар
 
Слова, слова, слова..
А дойдет до дела ? Лучше бы не доходило.
Спаси и сохрани.
 показати весь коментар
 
 
А через кордон з ДЬІРОЮ пхнеться сюди саранча-нашілюді.
 показати весь коментар
 
ой вей, не треба так багато розмовляти.
Краще закрийте на каратін усі КПВВ на сході, щоб звідти зараза не поширювалася
 показати весь коментар
 
вопрос не по теме, а почему у зеленых такие грызла,
шо сховаться некуда?
богдан? - поросяты стесняются в его присутствии бо недотягивают...
арахимик? - ну тут обычный человек может и в обморок упасть - бровки домиком - задница пирамидой... шо называется все вниз ушло...
одна мендельша поражет интелектуализмой - за одну Канадию я бы ей вручил премию Дарвина...
сивоха? - та етого алкана борщаговские барыги еще на подступах бы вычислили и примерно отмудохали как конченого....
---------------------
И в связи с етим всем у меня вопрос когда в следующий хриплый предводитель фриков ***** в глаза заглядывать будет?
мае може какое девьятое?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору