 Усіх, хто наближається до Ердогана, тепер знімають на теплову камеру. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Помічник знімав на відео журналістів і політиків, які з усіх боків обступили Ердогана.
Офіційний представник президента Туреччини пояснив, що теплову камеру можуть використовувати і на майбутніх зустрічах глави держави, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом.
Раніше на цьому тижні Ердоган вже відмовився від рукостискань з високопосадовцями. Так, він не став тиснути руку президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю і послам, які нещодавно прибули до Анкари.
Замість рукостискання на зустрічах з ними Ердоган притискав руки до серця, а свої дії пояснював одним словом: "Корона!".
можем быть спокойны за его здоровье....
кому они нужны - купят без всякой рекламы.
а кому не нужны - и нах не нужно, это не очень дешевое оборудование.
Новый ритуал приветствия?
Возрождение монархии?
ВАКЦИНА ГОТОВА