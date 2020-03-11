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Все про:Туреччина (1083) Ердоган (345) COVID-19 (646)

 Усіх, хто наближається до Ердогана, тепер знімають на теплову камеру. ВIДЕО

Президент Туреччини прийшов у парламент на зустріч з депутатами правлячої партії в супроводі помічника з тепловою камерою. Той знімав усіх, хто підходить до президента, щоб не пустити до Ердогана людей з підвищеною температурою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Помічник знімав на відео журналістів і політиків, які з усіх боків обступили Ердогана.

Офіційний представник президента Туреччини пояснив, що теплову камеру можуть використовувати і на майбутніх зустрічах глави держави, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Раніше на цьому тижні Ердоган вже відмовився від рукостискань з високопосадовцями. Так, він не став тиснути руку президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю і послам, які нещодавно прибули до Анкари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вході в КМДА вимірюватимуть температуру

Замість рукостискання на зустрічах з ними Ердоган притискав руки до серця, а свої дії пояснював одним словом: "Корона!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180766
 
 
 Топ коментарі
 
А можно уже носить вирус,но не иметь еще температуры.
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хорошо что наш Бубочка людей боится и в люди не выходит...
можем быть спокойны за его здоровье....
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А что трудно выпить таблеточку для понижения температуры и чихнуть хорошо?
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А что трудно выпить таблеточку для понижения температуры и чихнуть хорошо?
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А можно уже носить вирус,но не иметь еще температуры.
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можно, конечно. пока что я вижу сплошное дилетантство.
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хорошо что наш Бубочка людей боится и в люди не выходит...
можем быть спокойны за его здоровье....
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нафига их рекламировать?
кому они нужны - купят без всякой рекламы.
а кому не нужны - и нах не нужно, это не очень дешевое оборудование.
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Хм... прижать руку к сердцу и провозгласить "Корона!"
Новый ритуал приветствия?
Возрождение монархии?

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Абсолютно адекватные меры предосторожности.
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Ну правильно..говно теплое))) а что такое россия??? = говно
Всех, кто приближается к Эрдогану, теперь снимают на тепловую камеру - Цензор.НЕТ 8977
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Щас наши начнут закупать такие камеры в Раду...
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А смысл? В очередной раз убеждаюсь, что механизм его распространения так и понят.
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Эрдоган, не забудь своих ребят с тепловизором взять при следующей встрече с Ху*лом (после следующих 8 "Панцирей"). Оценишь его горящий пердак как минимум. Всех, кто приближается к Эрдогану, теперь снимают на тепловую камеру - Цензор.НЕТ 6387
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