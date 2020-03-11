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 Політика України
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Все про:Кабмін (3905) премія (164) Денис Шмигаль (75)

 Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міністри в українському уряді відмовилися від своїх премій до кінця цього року.

Про це заявив Шмигаль на брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року", - сказав він.

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"Ухвалено рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах розглядатиметься за результатами роботи впродовж року під час громадської дискусії - чи заслужили міністри на премії", - додав Шмигаль.

"Залишається зарплата, яка не повинна перевищувати 5 середніх заробітних плат по Україні. Залишаються надбавки, передбачені законом. Надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%. Таке обмеження також прийнято", - зазначив прем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180750
 
 
 Топ коментарі
 
получат в конверте - для кого эта маца ...
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Я не понимаю что значит "отказались от премий"? Им через неделю их работы уже начали давать премии? Я так понимаю, премии дают за отличную работу или у нас в Кабмине премии дают как добавку к зарплате? Чтобы людям говорить о небольшой зарплате у властей, а добирать бабло премиями? Извращаются эти рептилоиды по полной.Людей за лохов держат.
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Простим людям преміі дають...А міністри преміі беруть...Над ними нікого нема,і совісті нема,тому самі собі...
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73% тупой-малограмотной черни...Скоро вы навоз жрать будете-уставшие от войны.
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Зате в кінці року як відірвуться! Кабмін самокатчика від заздрощів самовб'ється! Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5801 Ну це якщо нові досидять до кінця року... А ось тут вже є сумніви
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Потому шо примета верная. Получили министры премию - и их тут же напнули.
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Дідька лисого ви до літа досидите!
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Надо же!!! Я тоже хочу отказаться от премий, но у меня их нет.
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А как там кобелевы, лещенки, наемы, укрпочты, укрспирты и т.п.??? Тоже согласились голодать?
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Ты по Коболеву, и его работе за ЗП знатно насолившей и Ахметке и тем более парашке потом будешь плакать горькими слезами. К власти пришли шмыгали и их задача доить. Тебе даже платежку могут нарисовать меньше, просто киздить по 20 лярдов с бюджета как при овоще.
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Какие премии, мля?! У нас, чё экономика заработала лучше, зарплаты-пенсии у людей повысились, коррупции стало меньше или как?! Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1626
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А доплати за "інтенсивність праці", а "носію держтаємниці"? А на "оздоровлення"? А на "вирішення побутових проблем"? Премії це премії... Зимилимо очі лохторату, хай не гавкає.
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Вы, поцы, еще и на зарплаты не заработали, а уже про премии разговор ведете.
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он бы что-нибудь толковое за неделю после назначения сказал!!!! Про воду в Крым слышал, про премии слышу, про короновирус слышу!!! О делах ничего не слышу!!!
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СМЕШНО!
Когда "Слуги Урода" полностью открыто раздают своим холуям "надбавки" в конвертах.
Не говоря о том, что у министров, помимо премий, есть еще куча возможностей совершенно открыто, официально и законно получать надбавки в несколько раз превышающие их зарплаты:
командировочные, компенсации, на лечение, за выслугу, ... - там, при желании, десятки тысяч можно накрутить ежемесячно.
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Отказались от СВОИХ премий! Они уже ИХНИЕ, наперёд! Ну вот как таких индивидуумов можно нормально воспринимать?

Ты сначала доработай до конца года...
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И этот бред несёт второе лицо в государстве.. Где они находят таких отборных даунов?
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Если б вы, да, ещё и работали.. но это скорее фантастика.
Есть время работать над украинской экономикой - целевые программы по лёгкой промышленности, по фермерству. Хотя бы. Даже маски - и те забарыжили, идиоты. Программа - продать все и умертвить всех.
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От премий отказались, а от надбавок нет) Надбавками перекроют. Я уже не говорю о взятках... откатах...
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Будут получать "черным налом" как ЗЕ-депутаны
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курс гривны за 2 дня с 24,5 до 26,8 что делать будете министры мля.....?
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Хватит вам и конвертов от дяди Игоря и дяди Рината!
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Старые - добрые олигархические министры, соскучился по ним, им эти "большие" зарплаты немецких сантехников нив срались, просто вспоминайте как у одного беглого шмыгаля энергетики нашли 50 кг золота только на хате.
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Их не сегодня так завтра на улицу вышвырнут, а они на год вперед себя премии лишили Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6721
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Правильно,зачем премии,когда можно запустить свою грязную зелёную руку прямо в бюджет.Общество идиотов...
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А що, ПІЛЯТЬ!!!! Вони вже на премії заробили?!!! О це турборежим, блін...
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хахаха, какие премии ? Премии дают за отличную работу .Шмыга , ты не у Ахметова на ТЭС работаешь .проснись .
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Отказались от премий - значит, увеличат себе зарплаты
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Вам не премии,вас пиз*ить нужно при том ногами
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Какие могут быть премии, если пенсионерам не проиндексировали пенсии. Необходимо и зарплаты снижать.
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Отказались - вот же мрази,это означает,что они считают премии своим законным заработком,но великодушно делают нам одолжение отказываются,да вам и зарплату не нельзя платить,не говоря уже про увольнение секретуток,всяких кофе-леди,водителей и охранников.
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Цука ваши премии выгребенные без апетита не по детски на 10-лет вперёд , мне интересно для кого эта куета рассказывается ? И главное я спокоен всё нормалёк и иду спать , мир изменился упыри отказались от премии.
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