 Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це заявив Шмигаль на брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року", - сказав він.
"Ухвалено рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах розглядатиметься за результатами роботи впродовж року під час громадської дискусії - чи заслужили міністри на премії", - додав Шмигаль.
"Залишається зарплата, яка не повинна перевищувати 5 середніх заробітних плат по Україні. Залишаються надбавки, передбачені законом. Надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%. Таке обмеження також прийнято", - зазначив прем'єр-міністр.
Когда "Слуги Урода" полностью открыто раздают своим холуям "надбавки" в конвертах.
Не говоря о том, что у министров, помимо премий, есть еще куча возможностей совершенно открыто, официально и законно получать надбавки в несколько раз превышающие их зарплаты:
командировочные, компенсации, на лечение, за выслугу, ... - там, при желании, десятки тысяч можно накрутить ежемесячно.
Ты сначала доработай до конца года...
Есть время работать над украинской экономикой - целевые программы по лёгкой промышленности, по фермерству. Хотя бы. Даже маски - и те забарыжили, идиоты. Программа - продать все и умертвить всех.