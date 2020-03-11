 "Хлопчик у трусиках 2:0": як російська пропаганда використала сироту-"Смуглянку" з Волині. ВIДЕО

Йдеться про начебто зацькованого "злими западенцями" хлопчика Максима Ткачука за виконання "Смуглянки" на пісенному конкурсі. Хто насправді труїв і використовував дитину (спойлер - проросійські пропагандисти) і як чомусь досі не заборонене "Росспівробітництво" просуває "русский мир" в Україні?

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