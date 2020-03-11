 "У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сивохо заявив в ефірі телеканалу "НАШ", зазначивши при цьому, що в НАТО не можуть вступити країни з "внутрішнім конфліктом" і нагадав про бойові дії в Україні.
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Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо
Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. ФОТО
Секретар РНБО Данилюк призначив Гурського своїм радником з інформаційної безпеки
Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО
Ексзаступнику секретаря РНБО Гладковському продовжили термін дії зобов'язань до квітня, - ВАКС
+68
В НАТО не могут вступать страны в которых в РНБО, такие отбросы как Сивохо
+59
Да тебе, сука сепарская, за один "внутренний конфликт" надо ХХХХ оторвать. Без наркоза!
+46
А в самому НАТО кажуть інакше! І далі що? роіся бере в тайожний саюз з конфліктом який сама й організувала?
По проросійським зебобікам Сходу, питань немає...вони хоча б собі не зраджують...як голосували за зека Януковича, продовжили з проросійською гнилою Зелінським...
Значит пять лет вы вели себя плохо -
Срали, бухали, смотрели "квартал",
Кто-то гондоны в сортире сливал.
Нужно лишь просто замки заменить,
Пропылесосить, парашу помыть.
Сразу Сивохо из дома уйдёт,
Где чистота - там гавно не живёт.
теж мені новина!
Ку
А тем временем Сивохо жрет пиццу которую привезли для пленных
СБУ, алЬо!, передайте Бакланову вашему по поводу этого чорта-проститутки - у вас сепараст в украинском РНБО
Они пьют и едят нашу смерть, Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,
Время вернуться домой.
Этот поезд в огне,
И нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрет, если будет ничьей.
Пора вернуть эту землю себе."
БГ
А глянув в очко кремлівське --- там миру повно солодкого.
І не розібрать стало чи в зелені мир, чи мир в зелені....
-Лютий ворог Українни сепаратист радник секретаря РНБО С.Сивохо виступав на підтримку кривавого ЗЕКА зрадника В.Януковича. Про це підказує фото телемосту 2010 року. Так, у 2010 році Сивохо спільно з Миколою Левченко (одіозний « бандит ригоАнал», який в 2014 році втік до паРаші (РФ) від українського народа і правосуддя) Вони були координаторами антиукраїнського мітингу в центрі Донецька, зібраного на підтримку втікача ЗЕКА Іуди -Януковича. Ось це спільне фото сепаратистів - ригоАналів Сивохо з Левченко з того прокремліського заходу. ..
под прикрытием коронавируса начинается активная фаза уничтожения Украины как государства.
поиграли - и хватит...
Жалко погибших патриотов...