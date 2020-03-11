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 Політика України
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 Україна через коронавірус може закрити низку пропускних пунктів на кордоні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Україна розглядає можливість обмеження роботи пунктів в'їзду-виїзду.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо температурний скринінг на всіх постах в'їзду. Від початку скринінгу протестовано понад 1,6 млн осіб. Люди з температурою становлять невеликий відсоток. Одне з питань - розгляд можливості продовження температурного скринінгу всюди або ми все-таки з урахуванням поширення ситуації будемо ухвалювати рішення і запускати (людей в Україну. - Ред.) лише через міжнародні визнані пункти в'їзду в Україну. Чи можемо обмежити кількість пунктів в'їзду, через які будуть приїжджати і виїжджати з території України пасажири, люди з інших країн і громадяни України. Це світова практика, так прописано в міжнародних медико-санітарних правилах, що коли визнається надзвичайна ситуація, то в країні можуть працювати тільки певні пункти в'їзду", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі госпіталізували з підозрою на коронавірус жінку, яка приїхала з Італії

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180654
 
 
 Топ коментарі
 
Этим старичкам коронавирус уже прогулы ставит!
Украина из-за коронавируса может закрыть ряд пропускных пунктов на границе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6305
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Вангую:
Закроют только пункты с ЕС. С террористами закрывать не будут!
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Этим старичкам коронавирус уже прогулы ставит!
Украина из-за коронавируса может закрыть ряд пропускных пунктов на границе, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6305
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Плавненько потом скажут - а шо, это все корона с вирусом? кх-кхи(бежит к ыконкам, читает мантры)
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Классный способ содрать последнее с лохов придумали))) молодцы
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До последнего надеются - может кто и проскочит. Пенсионный фонд не резиновый...
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будем принимать решение и запускать (людей в Украину. - Ред.)исключительно через международные признанные пункты въезда в Украину Источник: https://censor.net.ua/v3180654

Тобто всі КПВВ на, так званій, "лінії розмежування" тре закривати? Чудова новина! То може це провести як відповідь на обстріли та загибель наших військових? Але ж бубочка на таке не піде - в його пустій макітрі мир, дружба, жвачка...
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Вангую:
Закроют только пункты с ЕС. С террористами закрывать не будут!
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А Черновицкую область не хотите изолировать? КПП там нужно ставить. Они разнесут заразу по всей Украине. Из Италии нельзя впускать никого! Україна через коронавірус може закрити низку пропускних пунктів на кордоні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4766
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