 Україна через коронавірус може закрити низку пропускних пунктів на кордоні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо температурний скринінг на всіх постах в'їзду. Від початку скринінгу протестовано понад 1,6 млн осіб. Люди з температурою становлять невеликий відсоток. Одне з питань - розгляд можливості продовження температурного скринінгу всюди або ми все-таки з урахуванням поширення ситуації будемо ухвалювати рішення і запускати (людей в Україну. - Ред.) лише через міжнародні визнані пункти в'їзду в Україну. Чи можемо обмежити кількість пунктів в'їзду, через які будуть приїжджати і виїжджати з території України пасажири, люди з інших країн і громадяни України. Це світова практика, так прописано в міжнародних медико-санітарних правилах, що коли визнається надзвичайна ситуація, то в країні можуть працювати тільки певні пункти в'їзду", - розповів Ляшко.

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