 Глава Міноборони Таран розповів про "ємний мотиваційний пакет" для військовослужбовців. ВIДЕО

Про це новий міністр оборони України Андрій Таран заявив, виступаючи в Міністерстві оборони після представлення президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні розробити і забезпечити втілення в життя ємного мотиваційного пакету для військовослужбовців. Він має передбачати забезпечення військовослужбовців житлом, гідне грошове забезпечення, пріоритетне право вступу до вишів, безкоштовну освіту, забезпечення якісними медичними послугами і гарантії у разі звільнення з військової служби", - сказав міністр.

Таран зазначив, що хотів би все Міністерство оборони "повернути обличчям" до військовослужбовців. "У нас уже є багато справжніх професіоналів військової справи, від солдата до генерала, на всіх рівнях, але потрібно, щоб у нас вся армія стала професійною. А для цього потрібна подальша кропітка і наполеглива робота, як Міністерства оборони, так і військового керівництва Збройних сил", - вказав він.

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Таран був призначений на посаду міністра оборони 4 березня 2020 року.