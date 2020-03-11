 Глава Міноборони Таран розповів про "ємний мотиваційний пакет" для військовослужбовців. ВIДЕО

Про це новий міністр оборони України Андрій Таран заявив, виступаючи в Міністерстві оборони після представлення президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми повинні розробити і забезпечити втілення в життя ємного мотиваційного пакету для військовослужбовців. Він має передбачати забезпечення військовослужбовців житлом, гідне грошове забезпечення, пріоритетне право вступу до вишів, безкоштовну освіту, забезпечення якісними медичними послугами і гарантії у разі звільнення з військової служби", - сказав міністр.
Таран зазначив, що хотів би все Міністерство оборони "повернути обличчям" до військовослужбовців. "У нас уже є багато справжніх професіоналів військової справи, від солдата до генерала, на всіх рівнях, але потрібно, щоб у нас вся армія стала професійною. А для цього потрібна подальша кропітка і наполеглива робота, як Міністерства оборони, так і військового керівництва Збройних сил", - вказав він.
Таран був призначений на посаду міністра оборони 4 березня 2020 року.
Ты уже забыл видать, что для вас соевых ВСУ - это "ублюдки"?
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!
"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
Но ВСЕ!!!! есть у других!!!!!!
самое главное - хватит договариваться и отводить, мира с поджатым хвостом не получилось !!
пора возвращаться на отведенные позиции и давать отпор (не ответку (это само собой!), а бить на упреждение - увидели шевеление - расхренячили весь квадрат , плюс как бонус - закрыли КПВВ (все до одного!!!) на 10 дней - нехер шастать!!!)
хватит в глаза х.лу заглядывать - в них смерть нашим патриотам!!!
більш того, для світової спільноти, якак б могла обуритися цим фактом, є дуже переконлива відповідь - хвилюємося перш за все на мирне населення, бо як "десть тут недалечко" стріляють - воно може бути в небезпеці, тому й закрилися до повної тиші ))))
4000$ в месяц учителям
4 тыс км новых дорог
рост производства (ВВП? похрен) 40%
доступные кредиты малому бизнесу
10тыщ каждому учителю единоразово
снижение цен на комуналку
А теперь ещё мотивационный пакет воякам! Супер! Щас как заживём!
Откровенно говоря, лично для меня, это не повод для беспокойства. Тех, кто пошел воевать за Украину, не испугают проблемы с едой, типа: "Молочки, ананасов и фруктов не привозят". Большинство из них помнят 14 и 15 год. А вот вся эта заробитчанская масса, которая пришла в тепле и сытости ничего не делать, а получать "получку" и наголосовала за Зеленского, начала ********* из армии при первых трудностях. Уже начинают тихонько скулить. Они на такое не подписывались. А сейчас еще восстановят массово на службе старперов пенсионеров, которые войну 14-19 видели по телевизору и вообще будет ******. Останется только идейный костяк. А идейный костяк, это, пожалуй, самое главное. В нужное время вернутся все те, кто не боится трудностей и для кого в приоритете защита Украины от российской агрессии. А чем меньше будет случайных людей, тем легче будет волонтерам))
Роман Донік, волонтер, - https://site.ua/skitalec/26348-i-esche-iz-horoshego-v-zsu-nachali-poyavlyatsya-soobscheniya-o-tom-chto-v-armii-stalo-pohuje-s-edoy-18/
https://site.ua/skitalec/26333-poka-vse-luchshee-pri-vlasti-zelenskogo-huje-chem-to-chto-bylo-hudshim-pri-vlasti-poroshenko/
А вот на такой простой вопрос: Кто захочет пойти профессионально служить в армию? Ответить не пытались? Считаю, что необходимо оставить смешанную армию (контракт и призыв) Людей по призыву необходимо мотивировать оставаться на контрактную службу, причем не насильственным образом, а создавая материальные условия для прохождения срочной службы как в строевых частях так и в учебных прежде всего. Постепенно отказываясь от привлечения призывников от службы в строевых частях. Вообще деятельность всей призывной армии должна быть направлена на обучение. Сколько сейчас служба - 1 год. Этого срока достаточно только для получения основ боя. В нынешней войне мало только иметь понятие о том как стрелять. Знание характеристик и номенклатуру вражеского оружия - первая необходимость как для рядового так и для младшего командного состава, не говоря уже про офицерский состав, который на поле боя должен планировать расположение огневых рубежей.