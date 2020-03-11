EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Карантин в Україні Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  6118  38
Все про:Міноборони (3209) військовослужбовці (2672) ЗСУ (461) Таран Андрій (12)

 Глава Міноборони Таран розповів про "ємний мотиваційний пакет" для військовослужбовців. ВIДЕО

Військовослужбовці повинні бути забезпечені житлом, грошима, якісними медичними послугами і мати гарантії у разі звільнення зі служби, вважає міністр.

Про це новий міністр оборони України Андрій Таран заявив, виступаючи в Міністерстві оборони після представлення президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні розробити і забезпечити втілення в життя ємного  мотиваційного пакету для військовослужбовців. Він має передбачати забезпечення військовослужбовців житлом, гідне грошове забезпечення, пріоритетне право вступу до вишів, безкоштовну освіту, забезпечення якісними медичними послугами і гарантії у разі звільнення з військової служби", - сказав міністр.

Таран зазначив, що хотів би все Міністерство оборони "повернути обличчям" до військовослужбовців. "У нас уже є багато справжніх професіоналів військової справи, від солдата до генерала, на всіх рівнях, але потрібно, щоб у нас вся армія стала професійною. А для цього потрібна подальша кропітка і наполеглива робота, як Міністерства оборони, так і військового керівництва Збройних сил", - вказав він.

Також читайте: ЗСУ потрібна продумана програма розвитку озброєння, а не безсистемна закупівля для латання старих дірок, - Таран

Таран був призначений на посаду міністра оборони 4 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180646
 
   
 Топ коментарі
 
Найкраща мотивація ЗСУ- зєкоманда в тюрьмі довічно!
 показати весь коментар
 
Вся армия ненавидит ЗЕбила и его банду малоросов
 показати весь коментар
 
Я уже не успеваю записывать обещания...
4000$ в месяц учителям
4 тыс км новых дорог
рост производства (ВВП? похрен) 40%
доступные кредиты малому бизнесу
10тыщ каждому учителю единоразово
снижение цен на комуналку

А теперь ещё мотивационный пакет воякам! Супер! Щас как заживём!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Найкраща мотивація ЗСУ- зєкоманда в тюрьмі довічно!
 показати весь коментар
 
 
Вся армия ненавидит ЗЕбила и его банду малоросов
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И именно по этой самой причине "вся армия" проголосовала на выборах президента за ЗЕбила, чтобы тот посадил в тюрьму свыночолого гетьмана и его свинарчуков?
Ты уже забыл видать, что для вас соевых ВСУ - это "ублюдки"?
 показати весь коментар
 
 
Шикарные похороны от Зеленского входят в соцпакет ?
 показати весь коментар
 
 
На похоронах Зеленского вся армия будет салютовать. Без сценариев.
 показати весь коментар
 
Найкраща мотивація ЗСУ - не мішати їм вбивати ворога. Не чекати дозволу на "отвєтку" цілу годину, а відповідати зразу ж, а коли потрібно - і превентивно. При "прильоті" 82 мм - відповідати 120 мм, при "прильоті" 122 мм - відповідати 152 мм. Ми на своїй землі - вони, суки, мають боятися навіть перднути в нашу сторону.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - мультяшный идиот !
Его уровень это красивая картинка в кадре.
И все !!!!!!!!!!

"Хочешь выжить - выбрось Клоуна !"
 показати весь коментар
 
 
Да что ты можешь им дать? Все давно уже Авакян выгреб.
 показати весь коментар
 
 
Из всех этих ништяков президент поручил в первую очередь обеспечить пышные похороны.
 показати весь коментар
 
 
нда? интересно, что может мотивировать нормального человека работать мишенью для сепаров? Глава Минобороны Таран рассказал о "емком мотивационном пакете" для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7742
 показати весь коментар
 
 
У них должно быть все!!!!!!
Но ВСЕ!!!! есть у других!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Зебильна Плесень только и может, что врать, врать и врать. Евреи на другое и не способны. Паршивая нация.
 показати весь коментар
 
 
а ви, ольгінські провокатори, чим кращі?
 показати весь коментар
 
 
бла-бла-бла
самое главное - хватит договариваться и отводить, мира с поджатым хвостом не получилось !!
пора возвращаться на отведенные позиции и давать отпор (не ответку (это само собой!), а бить на упреждение - увидели шевеление - расхренячили весь квадрат , плюс как бонус - закрыли КПВВ (все до одного!!!) на 10 дней - нехер шастать!!!)
хватит в глаза х.лу заглядывать - в них смерть нашим патриотам!!!
 показати весь коментар
 
 
О, ще одно правильно - якого хрена ці КПВВ ще відкриті. Дві неділі не стріляють - відкрили, вистрілили - закрили на хрен, поки знову дві неділі тихо не буде.
 показати весь коментар
 
 
так! це було б чутливо і для "кормільцєв" і для "асвабадітєлєй"
більш того, для світової спільноти, якак б могла обуритися цим фактом, є дуже переконлива відповідь - хвилюємося перш за все на мирне населення, бо як "десть тут недалечко" стріляють - воно може бути в небезпеці, тому й закрилися до повної тиші ))))
 показати весь коментар
 
 
Военнослужащие должны быть обеспечены жильем, деньгами, качественными медицинскими услугами и иметь гарантии при увольнении со службы, считает министр. -очередное откровение украинцам от слуги народа Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
Я уже не успеваю записывать обещания...
4000$ в месяц учителям
4 тыс км новых дорог
рост производства (ВВП? похрен) 40%
доступные кредиты малому бизнесу
10тыщ каждому учителю единоразово
снижение цен на комуналку

А теперь ещё мотивационный пакет воякам! Супер! Щас как заживём!
 показати весь коментар
 
 
Не витрачай сили, марна трата часу, зошита і олівця. Вони паталогічні популісти. Все піде в топку, нічого не виконають.
 показати весь коментар
 
Кажуть волонтери, що нині огромадний некомплект в ЗСУ... Щас найду...
 показати весь коментар
 
 
Это вот надо было проводить Майдан чтобы такие типажи пришли к власти ? Он ведь проходил по делу о госизмене, и ему чудом удалось отмазаться.
 показати весь коментар
 
 
В ЗСУ: как-то неожиданно начали появляться сообщения о том, что в армии стало похуже с хавчиком. А в некоторых подразделениях и по форме, как-то со скрипом идет выдача положенного. Не говоря о сокращении закупок техники для ЗСУ. Причем, пока, объективных причин для этого нет. Судя по всему, те, кого за последние 5 лет загнали под плинтус и контролировали, опять вылезли и начали подворовывать. А еще по продуктам начали менять поставщиков. И при крепкой гривне, вдруг, цены оказываются выше, чем при «шоколадном барыге», наживающемся на войне. То есть на положенную гривну еды будет меньше.
Откровенно говоря, лично для меня, это не повод для беспокойства. Тех, кто пошел воевать за Украину, не испугают проблемы с едой, типа: "Молочки, ананасов и фруктов не привозят". Большинство из них помнят 14 и 15 год. А вот вся эта заробитчанская масса, которая пришла в тепле и сытости ничего не делать, а получать "получку" и наголосовала за Зеленского, начала ********* из армии при первых трудностях. Уже начинают тихонько скулить. Они на такое не подписывались. А сейчас еще восстановят массово на службе старперов пенсионеров, которые войну 14-19 видели по телевизору и вообще будет ******. Останется только идейный костяк. А идейный костяк, это, пожалуй, самое главное. В нужное время вернутся все те, кто не боится трудностей и для кого в приоритете защита Украины от российской агрессии. А чем меньше будет случайных людей, тем легче будет волонтерам))
Роман Донік, волонтер, - https://site.ua/skitalec/26348-i-esche-iz-horoshego-v-zsu-nachali-poyavlyatsya-soobscheniya-o-tom-chto-v-armii-stalo-pohuje-s-edoy-18/
 показати весь коментар
 
 
А на фронте и в армии тоже наметились положительные сдвиги. Там тоже заробитчане начинают стонать, что все ху!во и хуже, чем при барыге. Так что все нормально. Пока не коснулись дна, мы плывем. Ну, а когда коснемся, тогда и начнем всплывать.

https://site.ua/skitalec/26333-poka-vse-luchshee-pri-vlasti-zelenskogo-huje-chem-to-chto-bylo-hudshim-pri-vlasti-poroshenko/
 показати весь коментар
 
 
Все просто продолжайте программу пана Порошенко там все есть и расписано как в НАТО, и меньше брешите для нас.
 показати весь коментар
 
 
"У нас уже есть много настоящих профессионалов военного дела, от солдата до генерала, на всех уровнях, но нужно, чтобы у нас вся армия стала профессиональной." Источник: https://censor.net.ua/v3180646

А вот на такой простой вопрос: Кто захочет пойти профессионально служить в армию? Ответить не пытались? Считаю, что необходимо оставить смешанную армию (контракт и призыв) Людей по призыву необходимо мотивировать оставаться на контрактную службу, причем не насильственным образом, а создавая материальные условия для прохождения срочной службы как в строевых частях так и в учебных прежде всего. Постепенно отказываясь от привлечения призывников от службы в строевых частях. Вообще деятельность всей призывной армии должна быть направлена на обучение. Сколько сейчас служба - 1 год. Этого срока достаточно только для получения основ боя. В нынешней войне мало только иметь понятие о том как стрелять. Знание характеристик и номенклатуру вражеского оружия - первая необходимость как для рядового так и для младшего командного состава, не говоря уже про офицерский состав, который на поле боя должен планировать расположение огневых рубежей.
 показати весь коментар
 
А хворі в країні люди на рак, не повинні бути забеспечені нічим,а інваліди 1 групи,чи вони вже не люди. Уряд і влада проср_ли індексацію пенсій з 1 березня,тепер все,що мало бути з 1 квітня так само - коту під хвіст. А тепер давайте все віддамо військовим,бо вони послужили країні рік,два чи три,а ті що тридцять років платили податки державі - їм дулю під ніс.Так???
 показати весь коментар
 
САМА СИЛЬНА, САМА МОТИВОВАНА АРМІЯ В УСІ ЧАСИ НА ВСІХ ПРОСТОРАХ - АРМІЯ МОТИВОВАНА ІДЕЙНО.
 показати весь коментар
 
И, блеать, зарплату в 4 куе. не забудьте пообещать!
 показати весь коментар
 
А с*изженную за последних два года пенсию и до сих пор незаконно урезанную кабмином барыги и не восстановленную кабмином самокатчика Таран думает возвражать? Или как всегда - одни лозунги при заступлении на посаду и полный похренизм потом?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору