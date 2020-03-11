 Рада розгляне зміни до закону про функціонування української мови, - Разумков. ВIДЕО

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він зазначив, що з цього питання є відповідні законопроєкти.
"Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять у зал. А далі рішення буде ухвалювати Верховна Рада", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. 10 грудня 2019 року народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону про функціонування української мови як державної таким, що втратив чинність.
Всім Конституція розповіла,
Рада закон «мовний» дала:
Державна - українська мова,
Про інші мови там ні слова.
Чому ж є в Раді депутати,
Що геть не хочуть мову знати?
Російською дай розмовляти,
На всі закони їм начхати.
Також «квартал» з Кривого Рогу
На сцену перекрив дорогу,
Співучій українській мові,
А повернув російській знову.
Чому гарант про це мовчить?
Десант «слуги» мову не вчить.
Це ігнорують й поліцейські,
Всі хлопчики «круті» єврейські.
Коли ж ступаєш в інститут,
Там тобі шансів не дадуть,
Як по білету не розкажеш,
Свої знання їм не покажеш.
Чому ж призначені міністри,
Змогли у крісла свої сісти?
Самі державної не знають,
Й підлеглих всіх за це вітають.
Всі вони чхали на закон,
Російським «чешуть» язиком.
Контент стає уже чужим,
Бо малороським став режим.
11.02.2020 р.Анатолій Березенський
І знову українці кволо
Ідуть по замкнутому колу.
Потрапивши в тісні обійми,
«Брати» вцепилися надійно.
Вже ніби прийняті закони,
Для мови зняті перепони.
Скрізь українська зазвучала,
На мові пісні й кіно мала.
А свільки вийшло вже книжок,
І московіти впали в шок.
Пішли по світу скрізь волати,
Нам в цьому стали заважати.
П'ята колона з ними разом
Злодійські, за Москви наказом,
Скупила декілька каналів,
Щоб ми брехню тут їхню мали.
А новенький наш президент,
Мовний закон потоптав вщент.
Його команда і він сам,
Російську демонструють нам.
Пропала українська пісня,
Й кіно українськлому тісно.
Російський заспівав «шансон»,
А з ним народ наш в унісон.
Не йдіть в Росію, поверніться,
За вивчення мови візьміться.
Загине мова, з нею й ми,
Хай буде мова між людьми.
Бо мова - то є наша зброя,
Та сила в боротьбі героя.
Без мови нації не буде,
І дійсних русів світ забуде.
11.02.2020 р.Анатолій Березенський
Наразі необхідно українцям захищатись від москальської навали вже у середині країни.
Через таких маргиналів як ця жи2 українці можуть втратити свою ідентифікацію.
Скільки років москалі і жи2 знищувала українців у таборах, гулагах, або просто розстрілювала без суду.
Все знову повторюється з приходом ж2и. Кацапську псячу мову насаджають, а українську принижують. Репресії проти українців вже розпочались.
73% ви зробили це разом.
Але найгірше що 50% українців, які не прийшли на вибори сприяли цьому. Думали що вже перемогли москаля і не буде вороття -помилились!!!!!!!!!!!!!!!!
"Не бійся ворога ближнього бо його видно, знаєш що від нього очікувати.......
Бійся ворога дальнього, бо він наблизиться видасть себе за друга (кловуна) і потім вичекає і вдарить у найболючише неприкрите місце." (Заповідь сіоністських старців)
" Надури гоя і тобі воздасться" там же.
мізерний відсоток нагнув всю планету в позу скорпіона.
на вибори не ходив - від відрази. і не піду(з цієї ж причини)
Как они будут на нам общаться с хозяевами?
разумков, можешь писать заявление, как и потерпевший по-жЫзни ссыкло Вошьдь зебилов на Федину.. с.ки продажные, а не Державники..(
Давно ждал этого от "зелени"...
Еще и долго телились.