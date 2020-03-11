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 Політика України
  20206  133
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 Рада розгляне зміни до закону про функціонування української мови, - Разумков. ВIДЕО

Верховна Рада України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що з цього питання є відповідні законопроєкти.

"Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять у зал. А далі рішення буде ухвалювати Верховна Рада", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При спробі перегляду закону про мову будемо займати дуже чітку національну проукраїнську позицію, - Юрчишин

Як повідомлялося, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. 10 грудня 2019 року народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону про функціонування української мови як державної таким, що втратив чинність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180588
 
 
 Топ коментарі
 
Антиколорадос:









Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Только что. В маршрутке всегда говорю укр. Из принципа. Говорю водителю: на зупинці будь-ласка. Тот молча причаливает, у мужик рядом спрашиват: а вам тяжело на рус говорить или что? Говорю: нет, могу на рус, в ебло хочешь? Чувак завис, я - вышел. Пока все.
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Можете квакать жабы зеленые на каком хотите языке..
В Украине государственный язык один - украинский, и точка.
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Ківалов та колісніченко,де ви?За вами плачуть,поверніться.Замкнуте коло дебілізму українців.
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Вопрос о языке поднимают каждый раз когда выборы приближаются. Зе нужно удержать разбегающийся от него электорат востока Украины и потому для них и хотят принять закон о возможно новом статусе русского языка и пр.


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УКРАЇНСЬКА МОВА
Всім Конституція розповіла,
Рада закон «мовний» дала:
Державна - українська мова,
Про інші мови там ні слова.
Чому ж є в Раді депутати,
Що геть не хочуть мову знати?
Російською дай розмовляти,
На всі закони їм начхати.
Також «квартал» з Кривого Рогу
На сцену перекрив дорогу,
Співучій українській мові,
А повернув російській знову.
Чому гарант про це мовчить?
Десант «слуги» мову не вчить.
Це ігнорують й поліцейські,
Всі хлопчики «круті» єврейські.
Коли ж ступаєш в інститут,
Там тобі шансів не дадуть,
Як по білету не розкажеш,
Свої знання їм не покажеш.
Чому ж призначені міністри,
Змогли у крісла свої сісти?
Самі державної не знають,
Й підлеглих всіх за це вітають.
Всі вони чхали на закон,
Російським «чешуть» язиком.
Контент стає уже чужим,
Бо малороським став режим.
11.02.2020 р.Анатолій Березенський
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ЗАМКНУТЕ КОЛО
І знову українці кволо
Ідуть по замкнутому колу.
Потрапивши в тісні обійми,
«Брати» вцепилися надійно.
Вже ніби прийняті закони,
Для мови зняті перепони.
Скрізь українська зазвучала,
На мові пісні й кіно мала.
А свільки вийшло вже книжок,
І московіти впали в шок.
Пішли по світу скрізь волати,
Нам в цьому стали заважати.
П'ята колона з ними разом
Злодійські, за Москви наказом,
Скупила декілька каналів,
Щоб ми брехню тут їхню мали.
А новенький наш президент,
Мовний закон потоптав вщент.
Його команда і він сам,
Російську демонструють нам.
Пропала українська пісня,
Й кіно українськлому тісно.
Російський заспівав «шансон»,
А з ним народ наш в унісон.
Не йдіть в Росію, поверніться,
За вивчення мови візьміться.
Загине мова, з нею й ми,
Хай буде мова між людьми.
Бо мова - то є наша зброя,
Та сила в боротьбі героя.
Без мови нації не буде,
І дійсних русів світ забуде.
11.02.2020 р.Анатолій Березенський
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Питання постає з загостренням.
Наразі необхідно українцям захищатись від москальської навали вже у середині країни.
Через таких маргиналів як ця жи2 українці можуть втратити свою ідентифікацію.
Скільки років москалі і жи2 знищувала українців у таборах, гулагах, або просто розстрілювала без суду.
Все знову повторюється з приходом ж2и. Кацапську псячу мову насаджають, а українську принижують. Репресії проти українців вже розпочались.
73% ви зробили це разом.
Але найгірше що 50% українців, які не прийшли на вибори сприяли цьому. Думали що вже перемогли москаля і не буде вороття -помилились!!!!!!!!!!!!!!!!
"Не бійся ворога ближнього бо його видно, знаєш що від нього очікувати.......
Бійся ворога дальнього, бо він наблизиться видасть себе за друга (кловуна) і потім вичекає і вдарить у найболючише неприкрите місце." (Заповідь сіоністських старців)
" Надури гоя і тобі воздасться" там же.
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ну і слава їм.
мізерний відсоток нагнув всю планету в позу скорпіона.
на вибори не ходив - від відрази. і не піду(з цієї ж причини)
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Россія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика. - це має бути преамбулою Конституції Російської Федерації.
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Зебіли вам немає більше чим займатись!? В нас зникла корупція, в нас народ живе багато і все без проблем, в нас на війні не гинуть люди, в нас економіка росте шаленими темпами, в нас державі порядок і шик...?! Ні і ще раз НІ! СХАМЕНІТЬСЯ СПРАВОЮ ЗАЙМІТЬСЯ. НЕ ЧІПАЙТЕ МОВУ А ТО НАРОД ЗАЧІПИТЬ ВАС.
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зелена мразь хоче чути тільки кацапособачу мову
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Ну що сказати ... тримайтеся брати украінці , ще трохе та перетворитесь на нац. меншину
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(одевает штаны, брюки и кеды) когда? - только слово скажи?(идет смотреть когда садить... картошку)
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Порошенко готовит путч, так одна зеленая ***** в ВР заявляет. Наверное в курсе.
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Зачем малоросам государственный язвык?
Как они будут на нам общаться с хозяевами?
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Дивіться, зелені кідараси, бо зміни до "мовного закону" можуть бути вашим "чорним лебедем". А для Бужанського і Дубінського вже підібрані "подходящие берёзки".
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Російська мова є зброєю масового знищення Росією української нації. Єдиним захистом від цієї зброї є заборона державної мови Російської Федерації на території України. Той хто проти цього - той проти існування української нації, а відтак і самої держави Україна.
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Це державна зрада , відволікання уваги від провалів у внутрішній та зовнішній політиці та подальшого зубожіння українців і мародерства підприємців від зе-безпредельщиків.
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помню, как партия регионов радовалась, что сделала всех как котят... напомните чем это закончилось. А тогда казалось, что они пришли навсегда.
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Какую )I(опу прикрывают поднятием разделяющей украинцев проблемой?
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Новость ни про что. Где СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА изменений?
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Большинство русскоговорящих украинцев хотят чтобы разумков и зеленский выучили украинский язык и повысили уровень жизни в стране а не в своих карманах.
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В Україні український Парламент хоче скасувати Закон "Про українську мову", щоб мова окупанта поглинула всі сфери життя. Я правильно зрозумів голову Верховної Ради України?
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таких, продуманных тактически, блдей малороссов, абсолютно опасных стратегически для будущего Украины, а значит врагов Украины, при малейшем намёке на активизацию оккупации Мордором, пдр-ов нужно убивать первыми..
разумков, можешь писать заявление, как и потерпевший по-жЫзни ссыкло Вошьдь зебилов на Федину.. с.ки продажные, а не Державники..(
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О!
Давно ждал этого от "зелени"...
Еще и долго телились.
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Разорвут иудеи Украину в клочья Если не законом про мову так продажей земли Пацаки земельку вмиг скупят а там всё равно на каком языке батракам приказы отдавать Хотя если на Украинском может патриотам будет приятнее
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Цілком предсказуємо але ж тільки не для зелених довбнів...
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