 Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ґрати".

Обшуки відбуваються щонайменше за сімома адресами, зокрема в будинку активіста і стримера "Кримської солідарності" 25-річного Сейдамета Мустафаєва, який співпрацює з виданням "Грани.ру".

У 2017 році Мустафаєва було заарештовано на 10 діб адміністративного арешту за обвинуваченням в участі в несанкціонованому мітингу - так суд інтерпретував збори кримських татар біля одного з будинків в окупованому Бахчисараї, де проходив обшук. У 2019 році Мустафаєва, який висвітлював судові процеси над кримчанами в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону, затримували поліцейські під час в'їзду в Крим.

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Крім того, обшуки проводяться в будинках істориків Шукрі (автор двотомного видання "Звід пам'яток історії, архітектури та культури кримських татар", раніше тривалий час працював науковим співробітником архіву Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ханський палац) і 34-річного Сейтумера Сейтумерових - батька і сина, а також у будинках братів Амета й Айдера Сулейманових, Рустема Сейтмеметова та ведучого кримськотатарського телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, який нині перебуває в Києві.

"У будинку Сейдамета Мустафаєва завершився обшук. Його самого не було в будинку, замість нього забрали його літнього батька - Енвера Мустафаєва. Також після обшуку забрали Рустема Сейтмеметова і Сейтумера Сейтумерова", - повідомляє Кримська солідарність.













