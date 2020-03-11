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 Політика України
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 Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ФСБ РФ проводить серію обшуків у будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ґрати".

Обшуки відбуваються щонайменше за сімома адресами, зокрема в будинку активіста і стримера "Кримської солідарності" 25-річного Сейдамета Мустафаєва, який співпрацює з виданням "Грани.ру".

У 2017 році Мустафаєва було заарештовано на 10 діб адміністративного арешту за обвинуваченням в участі в несанкціонованому мітингу - так суд інтерпретував збори кримських татар біля одного з будинків в окупованому Бахчисараї, де проходив обшук. У 2019 році Мустафаєва, який висвітлював судові процеси над кримчанами в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону, затримували поліцейські під час в'їзду в Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джемілєв: Кримські татари можуть відмовитися від участі в обміні полонених, якщо дізнаються що їх обмінюють на "бандитів"

Крім того, обшуки проводяться в будинках істориків Шукрі (автор двотомного видання "Звід пам'яток історії, архітектури та культури кримських татар", раніше тривалий час працював науковим співробітником архіву Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ханський палац) і 34-річного Сейтумера Сейтумерових - батька і сина, а також у будинках братів Амета й Айдера Сулейманових, Рустема Сейтмеметова та ведучого кримськотатарського телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, який нині перебуває в Києві.

"У будинку Сейдамета Мустафаєва завершився обшук. Його самого не було в будинку, замість нього забрали його літнього батька - Енвера Мустафаєва. Також після обшуку забрали Рустема Сейтмеметова і Сейтумера Сейтумерова", - повідомляє Кримська солідарність.

Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї 01
Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї 02
Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї 03
Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї 04
Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї 05
Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї 06
Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180585
 
 
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сейчас навесят на татар убийство какого нибудь Шеремета....
совсем как в Киеве....
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100% іхніє сосєді ради такому ходу собитій.
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Появились подробности о тяжелом бое под Донецком .... нужно это показывать каждый раз перед сериалом "Сваты",в годы совдепии пред фильмом "Пётр 1" или др фильмом,всегда пускали кино ролик новостей.о войне Кремля в на Кубе. в Афганистане,Никарагуа, в Венгриии,,Чехословакии
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Зараз припишуть статтю за крадіжку заднього номерного знаку з "оперативної" газелі...
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русские - это сущие зло! русские - это имперские шовинистические фашисты!
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Вы давно слышали на московских телеканалах или радиостанциях песню "Хотят ли русские войны"? Забыли-заткнулись "мышебратья" т.к. знают, что именно войны они хотят. Они без войны, убийств и насилия жить не могут...
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Это путя зеле обменный фонд готовит Два чувака подыгрывают друг другу путя набирает всё новых заложников а зеля меняет их на убийц типа цемаха или ублюдка стрелявшего в Окуеву И все довольны зеле рейтинг встречи в аэропорту под телекамеры и путя перед своим стадом херой
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Ну бл*** на то они и окупанты. Странные вы люди. Я бы удивился если бы было по другому. А вы что думали что с 1941 года что то поменялось и окупанты стали другими и ездят хлеб и деньги раздают населению? Завтра рашисты захватят Киев благодаря ЗЕ-капитуляции, так как вы устали воевать и будут по вашим домам ходить точно так же, а может и хуже. Окупанты уже лет 30 мечтали вас уничтожить и когда дорвутся то мало не покажется.
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