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 Роботу мережі порностудій блоковано в Києві, - кіберполіція. ВIДЕО

Співробітники кіберполіції Київщини викрили подружню пару, що організувала діяльність мережі порностудій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що фігуранти на території Києва організували незаконну діяльність 5 студій із виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції в мережі інтернет. До створення порнографічного контенту подружжя залучило понад 30 громадянок України віком від 18 до 30 років, в основному студенток.

За допомогою спеціальних комп'ютерних програм дівчата спілкувалися з іноземними відвідувачами платних відеочатів на спеціалізованих сайтах. Вартість однієї хвилини приватної розмови становила від 3 до 10 доларів. Таким чином місячний дохід однієї студії становив понад 300 тис. гривень.

З метою конспірації злочинної діяльності організатори налагодили систему шифрованого зв'язку з віддаленим сервером, на якому розміщувалася система управління обліковими записами моделей.

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Роботу мережі порностудій блоковано в Києві, - кіберполіція 01

Кіберполіція провела обшуки в офісах порностудій. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, професійне фото- і відеоустаткування, база даних моделей, фінансова інформація і документація.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Після отримання висновку комп'ютерно-технічних експертиз організаторам порнобізнесу буде оголошено про підозру. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180484
 
 
 Топ коментарі
 
ото герои! представить всех к очередному званию. и наградить ценным рюкзаком имени кваквакова! Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2496
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Показывали сиськи через вэбку.
И что?
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ото герои! представить всех к очередному званию. и наградить ценным рюкзаком имени кваквакова! Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2496
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Кирилл Лещенко. Надо было кремлёвского педофила показывать ?
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на этом не заработаешь. его и так показывают... показывают...
а если по сути, то считаю борьбу с проституцией и порнографией дурнёй в принципе.
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орденом кутузова наградить надо. потому что 100% одним глазом порнуху то просматривали )))
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нє полностью раскрилі тєму, поетому мєнти завалілі пасматрєть і пощупать
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да в долю не взяли борцов с порно Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция - Цензор.НЕТ 5542 )) молодые зелёные)) нужно бородатого анала им в директора, тогда фирма заработает в три смены.
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Говорят , что блокировали порностудию в Херсонской Облраде повыганяли заказчиков.
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возле трибуны съемки были порно фильма про тяжелые будни депутатов
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Почему сразу порностудия? Ето же артисты готовились выступать на гастролях по городским администрациям страны
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то це ми оплачуємо податками развлєкуху тих мєнтів - сидять, граюця, а коли спєрмотоксікоз нестерпний, то їдуть по хазам дівчат прітісняти
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субботники для ментов ещё не отменяли, ********* они это дело бесплатно.
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А ГБР Трубы тоже борется с коррупцией - 60% дел опоздания чиновников на работу.
Гниль Аваковская, в пьемьеры/президенты хочет?
В любом силовом ведомстве ставят приоритеты типов преступлений. Ставить приоритет добровольной порнушки в ровень коррупцией и насилием, убийствами, это равносильно тому чтобы им способствовать, потому что ресурсы ограничены.
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"После получения заключения компьютерно-технических экспертиз" - после того как какойто мусор шланг погоняет 7 лет тюрьмы за то что потрахались на камеру. Кибер полюция, позор, понабирали жлобов, которые вместо безопасности и атак на рос ресурсы ищут комментаторов и малолеток, фу, недолюди.
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Так там нет упоминания о порнухе.

"30 громадянок України"

"дівчата спілкувалися з іноземними відвідувачами"

где порнуха?

где адвокаты, которые засудят эту ментовскую срань?
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вот я тоже не понимаю. Скинулись - наняли адвоката , ментов бы еще и посадили )))
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добре, що моя поліція вберегла мене від спокуси! зате кякщо гопніки будуть мене *******, поліція втече в кущі.
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мусора обоссанные...

пля - а где порнография даже просто по определению?
а почему этих ментов не засудят за нарушение прав людей?

быдлострана...
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После этих событий - кино в Украине умерло! Роботу мережі порностудій блоковано в Києві, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 6852
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похожая фигня была организована на днях в херсонском облсовете.
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Хух! Вот теперь заживем как Европе! Это 100%. А мразюки кричали -зрада!
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Борцы с сиськами, а когда с преступностью бороться будете???
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Корупцію подолано, тепер і за ''порно студію'' можна взятись, це ж скільки збитків ця клята порно студія нанесла державі, жах!!! В якій високоморальній країні ми живемо, а в нашій поліції служать просто святі які бережуть нас від розпусти краще ніж церква!
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