 Виламали сидіння і розбили вікна: невідомі влаштували погром у вагоні електрички у Львові. ВIДЕО

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Погром вагона приміського поїзда зловмисники зняли на відео, яким, очевидно, вирішили похвалитися в соціальних мережах.

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Виявивши пошкодження рухомого складу, залізничники повідомили про хуліганський випадок працівникам Національної поліції, які прибули на кінцеву станцію Сокаль, однак хуліганів у поїзді вже не було.

Зараз правоохоронці проводять розслідування цього випадку і встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму збитків, завданих вандалами, і визначають обсяги додаткових робіт, необхідних для відновлення пошкодженого вагона.

"На закінчення хотілося додати, що ми вважаємо такі дії неприпустимими і, якби ми голосували під відео в Instagram, то вибрали б перший варіант. Сподіваємося, винних буде встановлено і притягнуто до відповідальності", - сказано в повідомленні.