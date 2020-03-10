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Все про:Львівщина (1064) Укрзалізниця (944) вандалізм (285)

 Виламали сидіння і розбили вікна: невідомі влаштували погром у вагоні електрички у Львові. ВIДЕО

Хулігани 8 березня розтрощили вагон приміського поїзда №6056 Львів-Сокаль. Вандали виламали сидіння, розбили скло вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Погром вагона приміського поїзда зловмисники зняли на відео, яким, очевидно, вирішили похвалитися в соціальних мережах.

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Виявивши пошкодження рухомого складу, залізничники повідомили про хуліганський випадок працівникам Національної поліції, які прибули на кінцеву станцію Сокаль, однак хуліганів у поїзді вже не було.

Зараз правоохоронці проводять розслідування цього випадку і встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму збитків, завданих вандалами, і визначають обсяги додаткових робіт, необхідних для відновлення пошкодженого вагона.

"На закінчення хотілося додати, що ми вважаємо такі дії неприпустимими і, якби ми голосували під відео в Instagram, то вибрали б перший варіант. Сподіваємося, винних буде встановлено і притягнуто до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Виламали сидіння і розбили вікна: невідомі влаштували погром у вагоні електрички у Львові 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180481
 
 
 Топ коментарі
 
Мда, при этом не скрывали лицо, явные претенденты на рекорд по дебилизму.
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Интересно кто больше дебилы, эти полудурки, или менты которые не смогут их найти?
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Та львівщина як раз за баригу топила... Вже забув?
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Мда, при этом не скрывали лицо, явные претенденты на рекорд по дебилизму.
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Избиратели клованско еврейских ублюдков во власти... что посеешь то и поимеешь... в хорошем понимании надо поймать краткий Пригвор суда таков- прибить к рельсам на шпалы а потом пустить на сутки через них все поезда что останется волкам в лес сбросить ошметки...
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... ежегодно КГБ занимался конфискацией посылок с мацой, направляемых еврейскими общинами из-за границы советским евреям к празднику Песах...
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Мда, а тут все, коронавирус, крорнавирус...
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Та львівщина як раз за баригу топила... Вже забув?
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А ты за Бубочку попку рвал? Ну, и как? Хорошо тебе при Сцыкунце стало жить? Виламали сидіння і розбили вікна: невідомі влаштували погром у вагоні електрички у Львові - Цензор.НЕТ 9049
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Львовские патриоты
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Дурік,самого себе лайкати то моветон. Виламали сидіння і розбили вікна: невідомі влаштували погром у вагоні електрички у Львові - Цензор.НЕТ 6610 Так шо в спам лапоть)
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Ну что скажешь - электорат мальдивского - одним словом.
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Сильно в этом сомневаюсь. Такая быкота за Бубочку голосовала. У "порохоботов" IQ несравненно выше.
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Такая быкота голосовала и за тех, и за других - процент дебилов среди порохоботов и зеленых одинаковый. А про "несравненно выше" - это просто ТЕБЕ так хочется думать.
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У нас в кожному трамваі відеокамери , не кажу вже за електрички , то курва не можно поставити камери в в цих потягах ???
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Этот народ неизлечим...электорат путина.
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Львів - Сокаль - электорат другого "всех победителя".
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Так то переселенці із Донбасу... Не може ж ця мавпа бути зі Львову?
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Тут не нужно суда. Тут нужно так **********, что оставшуюся жизнь только в памперсы.
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Интересно кто больше дебилы, эти полудурки, или менты которые не смогут их найти?
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Они дополняют друг друга: мусоров уволят за профнепригодность, а на их место, как обычно, за взятки, возьмут подобных дебилов.
А ****.. реформа полиции от Авакова в действии...
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Культурная "столица" Украины.... Это ж не Кривой Рог.
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Такое конечно есть, однако следует отметить, шо в Кривом Роге в связи с исторически высоким процентом ранее судимого населения - мусора весьма лютые, и если словят - то ведут не на профилактическую беседу к маме с папой, а сразу на пресс-хату.
Поэтому кривбассовское быдло по вандализму не очень выступает, в основном по разбоям-грабежам. Шоб хоть понятно потом было, за шо на пресс-хате баклажкой колы почки отбили.
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бандера в головах неизлечим как вирус.
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ты путину продолжай сосать, не отвлекайся..
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Вата,ти чого сюди Бандеру приплела,рожа твоя лишньохромосомна)
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А говорили все быдло на востоке... А оно вон как...
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Все быдло на россии/на параше. Все знают, что русский - это черт.
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Ну что,навыбирали зебилы. При Пэтрi такого не було i просто бути не могло.
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Это патриоты выражали свой протест!
Против прививок, короновируса и Порошенко!
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Не, протест сейчас против Зели выражают - Порошок сейчас не при делах и никому не интересен, кроме узкой группы сектантов.
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не может такого быть во Львове -цензор -лживая шкура
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