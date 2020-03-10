 Путін погодився на обнулення своїх президентських термінів: Якщо підтримають росіяни і Конституційний суд РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу в Держдумі, трансляція якого велася на офіційному сайті нижньої палати російського парламенту.
"Зрозуміло, лише якщо громадяни підтримають таку пропозицію і таку поправку, скажуть "Так" під час загальноросійського голосування 22 квітня. У принципі, цей варіант був би можливий, але за однієї умови: якщо конституційний суд Російської Федерації дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме принципам і основним положенням Основного закону", - заявив Путін.
Раніше депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова під час засідання Держдуми щодо ухвалення поправок до Конституції запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів у Конституції і обнулити терміни після ухвалення поправок до Основного закону країни.
и у народов соседних стран, падаль вонючая мокшанская..
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Только на редкость тупые обезьяны могут этого на понимать...
Лаври Черненка ждуть Пукіна, будуть під ручки виводить на народ!!!
Рабсияне решили опять поддержать вялого.
Нужно вторым пакетом переименовать их в ссср.)))
Все 146 % поддержат!
А 117% народа поддержат, да кто, его спрашивать будет!