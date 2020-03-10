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Все про:Президент (646) Путін (16413) Росія (26654)

 Путін погодився на обнулення своїх президентських термінів: Якщо підтримають росіяни і Конституційний суд РФ. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін погодився на зняття обмеження на президентство за умови, що це підтримають громадяни Російської Федерації та Конституційний суд РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час виступу в Держдумі, трансляція якого велася на офіційному сайті нижньої палати російського парламенту.

"Зрозуміло, лише якщо громадяни підтримають таку пропозицію і таку поправку, скажуть "Так" під час загальноросійського голосування 22 квітня. У принципі, цей варіант був би можливий, але за однієї умови: якщо конституційний суд Російської Федерації дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме принципам і основним положенням Основного закону", - заявив Путін.

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Раніше депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова під час засідання Держдуми щодо ухвалення поправок до Конституції запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів у Конституції і обнулити терміни після ухвалення поправок до Основного закону країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180446
 
   
 Топ коментарі
 
"По просьбам трудящихся" - кто бы сомневался.
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Кровопийца-кровосос типа МИЛОСТИВО согласился пить-сосать кровь у своего народа,
и у народов соседних стран, падаль вонючая мокшанская..
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И рузькэ быдло проглотит это спокойно...….
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царь мордории, император запоребрика, бледная моль в законе.
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***** хоче щоб його на ноль помножили,то нехай звернеться до гепи хернеса ,він допоможе.
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🤣🤣🤣🤣 так ради этого все и задумывалось!
Только на редкость тупые обезьяны могут этого на понимать...
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Для Украины ,думаю,это неплохо (на самом деле похер),этот тупарь тупин должен довести развал заСрахи до логического конца
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Рабам можно просто махнуть головой перед телевизором, включать не обязательно
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Я почему то не удивился. Потому что всегда говорил что ***** будет править пока не сдохнет а потом по наследству престол передаст. Я только удивляюсь почему Запад на ето закрывает глаза и продолжает с диктаторов и массовым убийцей сосаться и поддакивать
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Имхо, этот сценарий нужно использовать для объявление российской власти нелигетимной и назвать захватом хунтой.
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может быть кто-то в России так и сделает, будет видно...
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Хай путлер переживе обвал ціни на нафту, а потім про пожиттєве думає!!!
Лаври Черненка ждуть Пукіна, будуть під ручки виводить на народ!!!
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Єдина втіха що коли ***** здохне на похоронах затопчуть не менше кацапів ніж коли сралін коні кинув.
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А предложила от имени,,народа,, все это кацапская самка,которую украинец Королев запустил вместо Белки и Стрелки в космос. Это имперское животной дошло до состояния кобзона
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Одним словом - среднеазиатская цивилизация. Путін погодився на обнулення своїх президентських термінів: Якщо підтримають росіяни і Конституційний суд РФ - Цензор.НЕТ 9554
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Эту новость надо подавать так:
Рабсияне решили опять поддержать вялого.
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Если поддержат /А мартышка цирка Коломойского не сомневается: Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов.
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На самом деле это очень не плохо... так как страни идёт к развалу... и уйди ***** сейчас (даже формально) и его будут вспоминать как правителя великой России и солиться на него... а так может сами и вздёрнут!
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И что? На его место придет такое же *****, а може и хуже.
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Хотя, если ты говоришь рабсия развалится, то до одного места ихние маленькие ***** Путін погодився на обнулення своїх президентських термінів: Якщо підтримають росіяни і Конституційний суд РФ - Цензор.НЕТ 6713
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АЖ ПОЛЕГЧАЛО! ТЕПЕРЬ У МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ ЧТО ********* ИСЧЕЗНЕТ!
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Это полумеры, низачет!
Нужно вторым пакетом переименовать их в ссср.)))
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После т.н. ухода Назарбая казахи переименовали столицу в Нурсултан. Представляете, как будет называться Москва после Путьки? *****!!!
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Сказывается азиатская наследственность от воинов Чингисхана. Генетика в действии. Ватники глотают всё подряд.
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Гут Вальдемар ! Так як ти свою Мокшандію і своіх лаптеногих рабів опускаєшь то ЦРУ і поруч не стояло !Продовжуй далі гєбнявий ще трошки залишилось , тільки темпо не збавляй!
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Цікаво, а ті хто тут кукарєкав : «Путін уйдєт, і ми с Россієй, снова помірімся !», можуть прокоментувати?
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Тобі й справді цікаво слухати вату та їхні паражнякі?
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як воно здохне, то поздравлю всіх знайомих на московщині
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У Зеленського мабуть аж слина потекла, і він зараз думає як і собі так зробить, щоб вічно залишатись при владі
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Ну чего мелочиться? Сразу Царём назвать! Или с заявкой на оригинальность Императором.
А 117% народа поддержат, да кто, его спрашивать будет!
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А хто чекав іншого від ***** та його камарильї?
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Непременно поддержат! Кто бьі сомневался! Путін погодився на обнулення своїх президентських термінів: Якщо підтримають росіяни і Конституційний суд РФ - Цензор.НЕТ 8869
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