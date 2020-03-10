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 Політика України
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Все про:Донецьк (623) катування (198) Росія (26654) Олег Сугерей (2)

 Провід намотують на головку члена, другий - на мізинець ноги, поливають гарненько, вмикають струм і тримають, - агент СБУ Сугерей про катування в донецькій "Ізоляції". ВIДЕО

Колишній військовослужбовець і агент СБУ Олег Сугерей, якого російські окупанти 31 місяць утримували в спецв'язниці "Ізоляція" в Донецьку, описав, як там катують ув'язнених.

Про це він розповів у програмі "Своя війна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мене кидають на якусь металеву плиту, прив'язують скотчем у позі сніжинки, обличчям вниз з мішком на голові, під голову - подушечку, знімають взуття. Ну, думаю, зараз напевно просто відрубають ноги, явно тут щось не так. Знімають шкарпетки, хтось одягає рукавичку гумову, все це з криками і матами, періодично отримуєш по нирках, по голові, з тебе знімають штани ... Уявіть, що може чоловік подумати?" - зазначив Сугерей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Який мир? Це буде просто капітуляція. Ефесбівці прямо говорили: "Нам Донбас і Крим не потрібен - нам потрібна вся Україна", - агент СБУ Сугерей. ВIДЕО

"У них є дуже багато комбінацій, вони всі в них відпрацьовані. Тобі можуть вставити дріт між сідниць, намотати на мошонку або головку члена, другий провід намотується на мізинець ноги, поливають гарненько, вмикають струм і тримають його. Усіх нас колись бив струм - це такий маленький удар. Але там його просто вмикають і тримають. Мізки в тебе просто киплять, вони горять. Це все тривало до опівночі, все дуже інтенсивно. Потім розмотують і кидають у карцер. Весь цей час я був у карцері. Згодом - знову підйом, тебе кудись тягнуть, прив'язують до стільця і на мошонку намотують дріт і знову все повторюється по колу", - розповів колишній в'язень російських окупантів.

Дивіться: Агент СБУ Олег Сугерей: Як СБУ знищила терориста Михайла Толстих на прізвисько "Гіві". ВIДЕО

"Бувало, що я просто просив - убийте, бо це неможливо витримати. І вони будуть катувати, допоки ти або не перетворишся на овоч якийсь, або поки не отримають те, чого хочуть. Вони люблять відбивати нирки, ось в одне й те саме місце, монотонно, це просто зводить з розуму. Плюс ще тортури, в туалет тебе ніхто не відпустить, і просто прямо от ходиш от як є. Або лежачи, або скотчем примотаним до стільця, з мішком на голові. Вони дуже люблять відбивати геніталії, для чоловіків, мені здається, це дивна поведінка. Я ніколи не думав, що так можна, я з мошонки знімав шкіру руками. Шкіра злазить, гематоми просто страшні. У результаті вони ставлять тебе до "стіни плачу", руки вивернуті. І ти стаєш з мішком на голові до цієї стіни і ти стоїш, скільки можеш вистояти. Коли мені голки під нігті засовували, я відпочивав у цей момент", - резюмував Сугерей.

Повну версію інтерв'ю дивіться за ПОСИЛАННЯМ.

Сугерей Олег Вікторович (позивний Голландець). До війни працював у видавництві. Брав участь у харківському Євромайдані. З початком бойових дій був мобілізований у ЗСУ. Виконував бойові завдання в 22-му і 37-му батальйонах територіальної оборони. Після демобілізації в 2015 році добровільно вступив у 8-й окремий полк спеціального призначення. Згодом перейшов у контррозвідку СБУ. Виконував низку завдань на окупованих територіях Донбасу. Був захоплений у полон 16 березня 2017 року під час поїздки до окупованого Донецька. 33 місяці провів в застінках і в'язницях російсько-окупаційних військ, з них 31 місяць в "одиночці". Звільнений з полону 29 грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180436
 
 
 Топ коментарі
 
кацапи то не люди.
не лише пуйло винне в злочинах проти українців.
а ВСЯ недорусня.
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Маскали - не люди. Не были никогда и уже не станут. Их надо только уничтожать, как крыс, тараканов, мышей... К ним только чувство омерзения и гадливости.
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А урод Бубочка, "увидел в их глазах мир"....
"Когда мне иголки под ногти засовывали, я отдыхал в этот момент", - агент СБУ Сугерей о пытках в донецкой "Изоляции" - Цензор.НЕТ 9245
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кацапи то не люди.
не лише пуйло винне в злочинах проти українців.
а ВСЯ недорусня.
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кацап про кацапів :«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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А урод Бубочка, "увидел в их глазах мир"....

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У него видно были наркотические галлюцинации и он увидел в глазах сатаны мир и что-то родственное с рогами и копытами.
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Маскали - не люди. Не были никогда и уже не станут. Их надо только уничтожать, как крыс, тараканов, мышей... К ним только чувство омерзения и гадливости.
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не,нет там нации...там просто собраны уроды из разных наций,от мокш и монгол до опустившихся бывших французов,немцев и др.
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Нация?

На́ция (от лат. natio - племя, народ) - политическое сообщество людей, осознавшее своё единство и претендующее на всю полноту власти на своей обозначенной территории.
В ********* нет составляющих этого термина.

Их и народом не назовешь. Еле-еле поцами разве-что.
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только голова выделяет человека из мира животных. мифи и легенды не зря противопоставляют кентавра, учителя геракла, и минотавра- пожирателя людей. в раше одни минотавры. тело человеческое но головой все звери.
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Прям из библии: Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй.
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ну где то так. хотя в этом классическом мифе, три евангелиста - в зверином облике (обьяснение почему, это рефрейминг от церкви). и только один иоанн, в человеческом облике. не зря именно у евангелия от иоанна приоритет и оно там в основном ходу. у египтян идею спёрли, ну то такэ. по любому, на 3/4 - человек зверь и только голова вырывает его из звериного царства.
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Не голова. Осознание абстрактных понятий - таких как стыд, справедливость, время и долговременная память. Кацапы это "двуногие без перьев с плоскими ногтями".
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для возникновения этих понятий, как и всего остального и нужна человеческая голова. в головах животных царят инстинкты.
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Вот потому и "двуногие без перьев с плоскими ногтями" - твари...
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Так в ФСБУ и правда патриоты не служили.
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про що з цими відморозками взагалі домовлятись ? це виродки, яких потрібно знищувати.
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Продолжатели дела дедов из ВЧК, НКВД, КГБ, сборище безумных и безжалостных садистов. Такие разговоры, с освобождёнными из концлагерей, нужно крутить по ТВ в праймтайм. Возможно любителей «дружбы с Россией» и «какая разница» поубавится.
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Неееет это не фашисты, фашисты были добрее! Это сумасшедшие извращенцы, целая страна больных на всю башку извращенцев! Их нужно только убивать!
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итальянцы не были как русня, да, это факт. да они правда и не особо управляли войсками, там управлял войсками Гальдер.
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А теперь представьте как большинство *хохлов* 6 лет продолжают называть кацапских тварей торговыми партньорами, вместо того чтобы перекрыть границы и выкинуть кацапское посольство с Украины. Мол Украине выгодно торговать с Рашкой. Желаю каждой етой твари испытать то же самое что испытывали наши бойцы и пленные.
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вот бы Вошьдю с его пианИной подвели електричество на пару часов.. для ума.. чтобы в глазу хйла увидел то, что там есть реально, а не свой шкурный интерес.. дебил, ***(с)
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Не был он агентом СБУ.https://m.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2633138653582790
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Есть руки, ноги - все как будто цело,
Есть у меня и тело и душа.
И только нет свободы! Вот в чем дело!
Мне тяжко жить, неволею дыша.
Что мне с того, что не без ног я вроде:
Они - что есть, что нету у меня,
Ведь не ступить мне шагу на свободу,
Раскованными песнями звеня.
В стране врагов я раб тут, я невольник,
Без родины, без воли - сирота.
Но для врагов я все равно - крамольник,
И жизнь моя в бетоне заперта.
Но коль судьба разрушит эти своды
И здесь найдет меня еще в живых, -
Святой борьбе за волю, за свободу
Я посвящу остаток дней своих.
Муса Джалиль
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свинособаки и наши полицаи должны дохнуть... и желательно в страшных муках!
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Если бы после Юрмалы Зеленского встретили в аэропорту патриоты и отмудохали до инвалидности думаю у нас бы не было клоуна в президентах... Все нужно делать вовремя. Сейчас самое время отмудохать всех "поставщиков воды в Крым"! "Коли мені голки під нігті засовували, я відпочивав у цей момент", - агент СБУ Сугерей про катування в донецькій "Ізоляції" - Цензор.НЕТ 505
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