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Все про:Держдума (371) Конституція (366) Росія (26654) Терешкова (1)

 Депутатка Держдуми РФ Терешкова запропонувала обнулити президентські терміни. Єдинороси "за", чекають Путіна. ВIДЕО

Депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова під час засідання Держдуми щодо ухвалення поправок до Конституції запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів у Конституції та обнулити термін після ухвалення поправок до Основного закону країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета".

"Питання стоїть не про нього (Путіна. - Ред.), а про нас, громадян Росії, і її майбутнє. Якщо так, то навіщо крутити і мудрувати, навіщо городити якісь штучні конструкції. Треба все чесно, відкрито і публічно передбачити. Або взагалі прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів у Конституції. Або, якщо цього вимагатиме ситуація, і, найголовніше, якщо цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду вже відповідно до оновленої Конституції", - сказала вона.

Після цього Держдума оголосила півторагодинну перерву, щоб просто зараз провести консультації щодо цієї поправки.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін пояснив, що пропозицію про висунення Путіна на новий термін спочатку потрібно обговорити з ним самим.

Передбачається, що після 15:00 Путін особисто приїде до Держдуми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шлюб - союз чоловіка і жінки, Росія - продовження СРСР, - Путін запропонував поправки до Конституції

Лідер фракції "Єдина Росія" Сергій Неверов зі свого боку заявив, що пропозиція Терешкової про обнулення президентських термінів буде підтримана єдиноросами.

Зазначимо, що сьогодні Держдума в другому читанні розгляне поправки до Конституції. Змінити її президент Володимир Путін запропонував 15 січня, виступаючи перед Федеральними Зборами. Низку змін вніс він сам, інші запропонували члени спеціально створеної робочої групи. Серед пропозицій - закріплення в Конституції поняття бога, визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки, пункти про недопустимість відчуження частин території Росії та про державотворчий статус російського народу.

Всенародне голосування щодо поправок до Основного закону країни відбудеться 22 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180435
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем эти полумеры? Вводите в "конституцию" понятие "император". Заодно сразу пропишите фамилию х.йла.
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Оззік бухав і наркоту вживав, але виглядає краще, ніж кацманавтка-камсамолка-спартсменка)))
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...речь на панихиде: «…лучше бы обнулённый не посвящал свою
жизнь служению народу…»
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Имперское животное терешкова дошла до состояния кобзона
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ну майже як дити, щось вигадують..
назвіть його просто "геніальним секретарем"
і виборів не треба
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Следующий шаг будет клонирование ***** и создание "ТысячЯлетнЯго рейха".
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