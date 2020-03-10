 "Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні Верховний Суд розглядає касаційну скаргу захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство. Тим часом в центрі Києва відбувся марш на підтримку Дмитра Балабухи. Учасники акції пройшли маршем з Майдану Незалежності до будівлі суду. Активісти несли транспарант з написом "Дмитру Балабусі - справедливий вирок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

"Ми не просимо визнати Дмитра Балабуху невинним. Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо, враховуючи всі обставини цієї трагедії і перекваліфікувати статтю з навмисного вбивства на вбивство в стані сильного душевного хвилювання", - заявили організатори мітингу.















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.