EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4301  80
Матеріали за темою:
Все про:Верховний Суд (496) марш (260) вбивство (2089) Балабуха (9)

 "Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Верховний Суд України сьогодні, 10 березня, розглядає скаргу захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство. У центрі Києва і під стінами суду пройшов марш на його підтримку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні Верховний Суд розглядає касаційну скаргу захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство. Тим часом в центрі Києва відбувся марш на підтримку Дмитра Балабухи. Учасники акції пройшли маршем з Майдану Незалежності до будівлі суду. Активісти несли транспарант з написом "Дмитру Балабусі - справедливий вирок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неправильна оцінка злочину", - адвокати подали касацію на вирок військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві

"Ми не просимо визнати Дмитра Балабуху невинним. Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо, враховуючи всі обставини цієї трагедії і перекваліфікувати статтю з навмисного вбивства на вбивство в стані сильного душевного хвилювання", - заявили організатори мітингу.

Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 01
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 02
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 03
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 04
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 05
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 06
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 07
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 08
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 09
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 10
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 11
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 12
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 13
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 14
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 15
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 16
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 17
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 18
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 19
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 20
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 21
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 22
Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо: у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180426
 
   
 Топ коментарі
 
Просто представьте, что в 1944 отожравшийся в тылу повар привселюдно оскорбляет и затем избивает фронтовика-танкиста после ранения (практически инвалида) и фронтовик убивает обидчика. Вот теперь ситуация близка к нынешней. Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?
 показати весь коментар
 
замочив ватника, я нагадаю. Причому не простого ватника, а того, який брав участь в заворушеннях в Одесі 02.05.14р. Причому - жлобина за 180, і боксер-аматор. Який на зупинці громадського транспорту, в черзі, не пропустив АТОвця Балабуху (у короткотерміновій відпустці) і обізвав його карателем...
Балабуха - танкіст, офіцер, командир танку. Ріст та статура - відповідні (якщо хто розуміється...)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Суд повинен розглядати справи справедливо для усіх громадян України.
 показати весь коментар
 
8 лет за убийство это очень много? сколько нормально?
 показати весь коментар
 
 
Убийства они разные бывают. Бывает, что и часовой нарушителя пристрелит или полицейский грабителя. Все очень индивидуально.
 показати весь коментар
 
 
Изменю формулировку: Откуда у протестующих уверенность, что суд несправедлив?
 показати весь коментар
 
 
Наверное, часть людей подозревает, что если человека, рисковавшего жизнью ради других и отдавших за них здоровье привселюдно избивает здоровенный жлобина, то его ответные действия не очень вяжутся с понятием "хладнокровное умышленное убийство", а скорее похожи на "убийство в состоянии сильного волнения".
 показати весь коментар
 
 
т.е. им так каЭтся. а мне каЭтся, что всё гораздо проще - элементарное "пионеры наших бьют" (с)
 показати весь коментар
 
 
Ну, так ведь Ваше право выходить на шествие в память о ватном поваре-дебошире эти люди не ограничивают.
 показати весь коментар
 
 
чаво? сдался он мне. мне не нравится отношение к правосудию: а давай надавим, хуже не будет.
 показати весь коментар
 
 
Коли після контузії отримати ще й хук від боксера, то людина може просто відключитись, хоча і буде на автопілоті виконувати певні дії
 показати весь коментар
 
 
не водій відмовив! Якби водій - то Балабуха не встиг би збігати і купити ножа, бо маршрутка би вже поїхала!
А так - його той верзила просто виштовхав з черги очікуючих на маршрутку.
 показати весь коментар
 
 
У Балабухи була важка травма голови

Невдовзі після цієї пригоди, 30 липня 2017 року, я дістав травму. Під час виїзду я був на місці навідника. Через банальну несправність відкатника мене вдарило піддоном у голову… І я потух. Відкрита черепно-мозкова травма, вдавлений перелом і, до того ж, декілька уламків кістки провалилися у міжчерепну тканину. Але коли я отямився, попросив медичку просто накласти шов: "Зашивай, і будемо далі працювати". Вона і зашила все на місці.Источник: https://censor.net.ua/r3147348

А хук, схоже, був і не один

10 лютого 2018 року я їхав до мами. Був доволі далеко від зупинки маршруток, метрах у 6-7 від людей. Я був страшенно голодний, їв шаурму, і тому стояв біля урни - щоб доїсти її та одразу викинути пакет. Роман Юрченко стояв біля маршруток і щось кричав. Потім він повернувся до мене, і прокричав щось типу "Якщо ще такі, як він, будуть лізти без черги - ноги поламаю". Я здивувався. Кому, кажу, ти поламаєш ноги?.. Ти про що? Він продовжив кричати. Я відповів йому, що взагалі я, як учасник бойових дій, можу і дійсно без черги пройти, якщо потрібно. Ну, і далі стою та їм шаурму… Він мовчки підійшов до мене. Вдарив. Я впав. Підвівся - знову удар. Звісно, ніхто нас не рознімав. Коли таке бувало, зрештою - щоб у нас хтось влазив у бійку? Мені здається, що він мене зовсім недовго бив… Але свідки казали потім, що хвилин 10. Що було далі - я хріново пам'ятаю.Источник: https://censor.net.ua/r3147348
 показати весь коментар
 
Показания осуждённого, это, конечно, хорошо. Только им нельзя верить.

О драке говорят некие Рябовол и Главатая, вроде как свидетели. Пруфов их слов нет, т.к. нет показаний других свидетелей и водителя, по крайней мере в открытом доступе. Полиция о драке не слышала, общество ветеранов тоже, побои с осуждённого не сняты и в деле о них не говорится. Хотя 10 минут избиения боксёром, хоть и аматором - это уже неплохо. Видеозаписей тоже нет, хотя если есть очереди на маршрутки - значит людей много, да еще и метро рядом... А никто не снял такую красоту - 10 минут амбал пинает лежачего, да еще и атошника.

Слова матери осуждённого и всех остальных, кто там не присутствовал, рассматривать вообще нет смысла.

Tl;dr: отмазывается, но неумело. Пруфов драки нет, побои не сняты. Отказался сдать кровь на анализ. Нож купил и состояние аффекта не помешало. С места происшествия пытался скрыться. Вспомнил о драке только на суде, во время следствия не помнил. На фотках при задержании куртец и штаны чистые, хотя, по его словам, после ударов он падал на землю (там грязный лёд, смотри фото с самой маршруткой). На фото из зала суда 12го февраля (через 2 дня после убийства) лицо не помято, синяков нет.
 показати весь коментар
 
 
Смотря как поглядеть, вон наш самый гуманный суд определил зайцевой всего лишь 10 лет за 6 душ и несколько покалеченных.
 показати весь коментар
 
замочив ватника, я нагадаю. Причому не простого ватника, а того, який брав участь в заворушеннях в Одесі 02.05.14р. Причому - жлобина за 180, і боксер-аматор. Який на зупинці громадського транспорту, в черзі, не пропустив АТОвця Балабуху (у короткотерміновій відпустці) і обізвав його карателем...
Балабуха - танкіст, офіцер, командир танку. Ріст та статура - відповідні (якщо хто розуміється...)
 показати весь коментар
 
 
суд вирішує. Але - суд справедливий. Чи, принаймі, має бути справедливим.
 показати весь коментар
 
 
откуда следует, что тот, который был, был несправедлив?
 показати весь коментар
 
 
та нізвідки; але, тоді судді, принаймі, були ті ж самі, що судили майданівців...
 показати весь коментар
 
 
Просто представьте, что в 1944 отожравшийся в тылу повар привселюдно оскорбляет и затем избивает фронтовика-танкиста после ранения (практически инвалида) и фронтовик убивает обидчика. Вот теперь ситуация близка к нынешней. Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?
 показати весь коментар
 
 
ну, той не бив його, а просто виштовав з черги і пригрозив, що поб'є... Але силу застосував.
 показати весь коментар
 
совок лепить сюда? мдаааа.....

просто представьте что в !943-м 2 радистки оскорбили Сралина....
 показати весь коментар
 
 
Очень холодные....
Просто сравнивать совок с чем-либо, это как Путина с Гитлером.

Совку ради 1500 заводов и т.д., совершенно фиолетово было 10 млн. населения(правда на завоеванной территории УНР) - вымели все до зернышка и "давай план".
 показати весь коментар
 
Не путайте действия госаппарата и психологию отдельных людей. А то Вы так дойдете до понятия "государство в состоянии аффекта".
 показати весь коментар
 
 
а вы шо написал? не об госсаппарате то?
(с подтекстом - осудили ли бы дида-тонкиста, который убил дида-повара)
 показати весь коментар
 
Я писал о психологии человека, который на фронте потерял здоровье, а вместо уважения соотечественников нарвался на избиение. Если для Вас так болезненно, то представьте ветерана первой мировой, которого киздит амбал-тыловик. Так легче?
 показати весь коментар
 
но, в статье - про суд.
а вы написал "представьте совок"(что бы сделали-не сделали с тем кто убил)
вот и госаппарат.
Я не знаю что бы сделали после ПМВ во Франции или на Кайзеровщине, но не посадили бы, думаю, точно. а совок - "дело тонкое", настолько что нехрен его приравнивать к чему-либо(могли бы дида-тонкиста с семьей отправить на 15 лет каторги, вот что могло бы быть, т.к. у повара - папа из НКВД), вопросы есть?
 показати весь коментар
 
В статье про квалификацию судом преступления, которая прямо касается психического состояния обвиняемого в момент преступления. Вот про психическое состояние обвиняемого в момент преступления я и писал.
 показати весь коментар
 
Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?\\\\\\\\\\

Я же выше написал - "судьи" в совке "считали" бы "как надо".
А за состояние, может полумиллиону расстрелянных солдиков Сралина, перед расстрелом "замеряли состояние" находясь в котором они убегали с фронта?
......?
ты просто сравнил мягкое с холодным.
 показати весь коментар
 
Не зацикливайся на совке. Я и писал психическое состояние обвиняемого в момент преступления.
 показати весь коментар
 
я же тебе выше написал - ты аппелируешь к совковым "судьям". ну зачем продолжать упорно доводить то шо мол ты за состояние?
ясно шо любой бы обиделся, тот кто воевал на то шо его обосрали прилюдно.
 показати весь коментар
 
Ты все неправильно понял. Я и писал психическое состояние обвиняемого в момент преступления. Про совковых судей я не писал.
 показати весь коментар
 
ПС где тут Вы нашли госаппарат?

"Просто представьте, что в 1944 отожравшийся в тылу повар привселюдно оскорбляет и затем избивает фронтовика-танкиста после ранения (практически инвалида) и фронтовик убивает обидчика. Вот теперь ситуация близка к нынешней. Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?"
 показати весь коментар
 
А теперь представь что Сралин говорил только на немецком, платил пенсии на оккупированные территории и торговал с фашистами. При таком раскладе радисткам ничего не угрожало бы - у усатого хватило бы мозгов понять - "не буди лихо пока тихо"...
 показати весь коментар
 
"с фашистами".....

с совками не общаюсь. Большинство войск союзников, участвовавших в принуждению совка к миру - были не итальянцы с венграми, а немцы(нац.-соц.)
 показати весь коментар
 
В нашем случае фашисты сидят в кремле. Ты смеешь это отрицать?
 показати весь коментар
 
Муссолини убил полмиллиона, как Путин? Какой из Путина фошист то? Муссолини до него как тебе до грамотного.
Еще бы с Цезарем сравнил лысую каракатицу "Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві - Цензор.НЕТ 2590
 показати весь коментар
 
А ты думаешь он "уже все"? Не... Скольких он еще успеет убить...
 показати весь коментар
 
Ну и пусть выживут и воюют за поребриком, за крошки и на своей кухне. "Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві - Цензор.НЕТ 5583 Мне всегда было абсолютно безразлично что и как происходит в кацапии. Это ж другой вид.
 показати весь коментар
 
Никто никого не оскорблял, и тем более не бил. Балабуха хотел сесть в маршрутку без общей очереди, за что получил замечание от одного из ждущих пассажиров. Он ушел, а через короткое время вернулся и зарезал обидчика. 8 лет за такое - это очень мягкий приговор, фактически нижняя граница наказания за умышленное убийство.
 показати весь коментар
 
Я тоже требую справедливого наказания за убийство.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
жаль что не тебя этот сепарок обосрал.
ты бы мужественно засунул кое-куда язык и считал бы себя и впредь мущинкой.
 показати весь коментар
 
 
Не понял...
Я требую что-то не то?
"Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве.
 показати весь коментар
 
Давай сделаем тебе две контузии, а потом чудак тебя опустит на улице, упомянув мать и т.д.
Ты его зарежешь - будешь ли ты считать себя виновным?(аффект? - не, не слышал)
Ты хоть понимаешь что такое контузия то? Он воевал за этого урода в т.ч., а его обгадили.
Наоборот.... ну ладно, год условно.
 показати весь коментар
 
Я смотрю, у тебя больше двух контузий.
Я требую соблюдения Закона.
Всего лишь.
 показати весь коментар
 
Угроза жизни Балабуху была?
Я требую справедливого наказания за убийство.
 показати весь коментар
 
 
Травма голови після контузії (а сєпарок наносив йому удари в голову) можуть стати причиною смерті.
 показати весь коментар
 
 
Солдат был 2 раза контужен, не?
И его обосрали и можно сказать опустили. Я бы наказал его.... медалью.
 показати весь коментар
 
 
Насколько я знаю мнение кацапов тут никого не интересует.
 показати весь коментар
 
 
А мнение с таким ником, тем более не в счёт.
 показати весь коментар
 
гнидам, які вбили Артема Мірошніченко за українську мову???!!!!
 показати весь коментар
 
 
Как по мне вполне справедливый приговор, ладно бы еще кулаком прибил нерасчитав удар но он же его зарезал ножом. Так любой может сказать что вот меня оскорбили и я его зарезал в душевном волнении, отпустите пожалуйста.
 показати весь коментар
 
 
Ти мабуть дебіл, проти цього військового був боєць смішаних єдиноборств, нажаль ватний боєць, який всю Україну полив брудом у лиці цього вояка ЗСУ.
"Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві - Цензор.НЕТ 6103
"Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві - Цензор.НЕТ 4142
"Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві - Цензор.НЕТ 6778
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Убил человека:подло, сзади в спину. Какой "аффект"? хладнокровно сходил в магаз, выбрал нож, рассчитался с продавцом(что уже говорит о ясности рассудка), и за это 8 лет даже мало. Да и не стоит двум десяткам "*********" париться - пиариться:он еще и двушку не отянул, еще года два - и по УДО, а человека нет...
 показати весь коментар
 
 
Ого даже так, я думал в запале выхватил нож, а тут уже хладнокровное обдуманное убийство.
 показати весь коментар
 
 
В Україні ви вимагаєте справедливий суд ? Товариство, садіть краще смереки, бо справедливим в нас буде тільки той суд, який Лінча.
 показати весь коментар
 
Человек на фото №5 и №14 кого-то напоминает...
 показати весь коментар
 
Кожен має право на самозахист і вата повинна це знати і не чіплятись до військових ЗСУ з погрозами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору