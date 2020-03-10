 "Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо": у Києві відбувся марш на підтримку військового Балабухи, засудженого за вбивство на зупинці в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні Верховний Суд розглядає касаційну скаргу захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство. Тим часом в центрі Києва відбувся марш на підтримку Дмитра Балабухи. Учасники акції пройшли маршем з Майдану Незалежності до будівлі суду. Активісти несли транспарант з написом "Дмитру Балабусі - справедливий вирок".
"Ми не просимо визнати Дмитра Балабуху невинним. Ми вимагаємо оцінити його дії справедливо, враховуючи всі обставини цієї трагедії і перекваліфікувати статтю з навмисного вбивства на вбивство в стані сильного душевного хвилювання", - заявили організатори мітингу.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуха, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.
Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.
Алсо хука, скорее всего, не было. Первые показания о хуке всплыли только на суде и из уст подсудимого.
"Це було спровоковано - була словесна перепалка біля маршрутки. Вона розпочалася після того, як водій відмовив Дмитру у проїзді по УБД. Кажуть, після цього загиблий став на бік водія, і дорікав Дмитру тим, що він боєць АТО… Але ж бійки не було. Лише слова. Тому все одно неможливо перевести справу у площину самозахисту", - розповів Цензору Олександр Войтко, координатор Спілки ветеранів війни з Росією.
А так - його той верзила просто виштовхав з черги очікуючих на маршрутку.
Невдовзі після цієї пригоди, 30 липня 2017 року, я дістав травму. Під час виїзду я був на місці навідника. Через банальну несправність відкатника мене вдарило піддоном у голову… І я потух. Відкрита черепно-мозкова травма, вдавлений перелом і, до того ж, декілька уламків кістки провалилися у міжчерепну тканину. Але коли я отямився, попросив медичку просто накласти шов: "Зашивай, і будемо далі працювати". Вона і зашила все на місці.Источник: https://censor.net.ua/r3147348
А хук, схоже, був і не один
10 лютого 2018 року я їхав до мами. Був доволі далеко від зупинки маршруток, метрах у 6-7 від людей. Я був страшенно голодний, їв шаурму, і тому стояв біля урни - щоб доїсти її та одразу викинути пакет. Роман Юрченко стояв біля маршруток і щось кричав. Потім він повернувся до мене, і прокричав щось типу "Якщо ще такі, як він, будуть лізти без черги - ноги поламаю". Я здивувався. Кому, кажу, ти поламаєш ноги?.. Ти про що? Він продовжив кричати. Я відповів йому, що взагалі я, як учасник бойових дій, можу і дійсно без черги пройти, якщо потрібно. Ну, і далі стою та їм шаурму… Він мовчки підійшов до мене. Вдарив. Я впав. Підвівся - знову удар. Звісно, ніхто нас не рознімав. Коли таке бувало, зрештою - щоб у нас хтось влазив у бійку? Мені здається, що він мене зовсім недовго бив… Але свідки казали потім, що хвилин 10. Що було далі - я хріново пам'ятаю.Источник: https://censor.net.ua/r3147348
О драке говорят некие Рябовол и Главатая, вроде как свидетели. Пруфов их слов нет, т.к. нет показаний других свидетелей и водителя, по крайней мере в открытом доступе. Полиция о драке не слышала, общество ветеранов тоже, побои с осуждённого не сняты и в деле о них не говорится. Хотя 10 минут избиения боксёром, хоть и аматором - это уже неплохо. Видеозаписей тоже нет, хотя если есть очереди на маршрутки - значит людей много, да еще и метро рядом... А никто не снял такую красоту - 10 минут амбал пинает лежачего, да еще и атошника.
Слова матери осуждённого и всех остальных, кто там не присутствовал, рассматривать вообще нет смысла.
Tl;dr: отмазывается, но неумело. Пруфов драки нет, побои не сняты. Отказался сдать кровь на анализ. Нож купил и состояние аффекта не помешало. С места происшествия пытался скрыться. Вспомнил о драке только на суде, во время следствия не помнил. На фотках при задержании куртец и штаны чистые, хотя, по его словам, после ударов он падал на землю (там грязный лёд, смотри фото с самой маршруткой). На фото из зала суда 12го февраля (через 2 дня после убийства) лицо не помято, синяков нет.
"Отказался сдать кровь на анализ. " - это откуда? Была инфа, что кровь он сдавал. 0,35 промилле.
Коментуючи можливий вміст у крові військового алкоголю (за повідомленнями ЗМІ, після затримання у крові Дмитра виявили 0,35 промілле. За такої концентрації алкоголю у крові він має незначний вплив на організм людини - легке сп'яніння починається з 0,5 промілле. - Ред.),
"там грязный лёд, смотри фото с самой маршруткой" лед там не грязный.
Балабуха - танкіст, офіцер, командир танку. Ріст та статура - відповідні (якщо хто розуміється...)
просто представьте что в !943-м 2 радистки оскорбили Сралина....
Просто сравнивать совок с чем-либо, это как Путина с Гитлером.
Совку ради 1500 заводов и т.д., совершенно фиолетово было 10 млн. населения(правда на завоеванной территории УНР) - вымели все до зернышка и "давай план".
(с подтекстом - осудили ли бы дида-тонкиста, который убил дида-повара)
а вы написал "представьте совок"(что бы сделали-не сделали с тем кто убил)
вот и госаппарат.
Я не знаю что бы сделали после ПМВ во Франции или на Кайзеровщине, но не посадили бы, думаю, точно. а совок - "дело тонкое", настолько что нехрен его приравнивать к чему-либо(могли бы дида-тонкиста с семьей отправить на 15 лет каторги, вот что могло бы быть, т.к. у повара - папа из НКВД), вопросы есть?
Я же выше написал - "судьи" в совке "считали" бы "как надо".
А за состояние, может полумиллиону расстрелянных солдиков Сралина, перед расстрелом "замеряли состояние" находясь в котором они убегали с фронта?
......?
ты просто сравнил мягкое с холодным.
ясно шо любой бы обиделся, тот кто воевал на то шо его обосрали прилюдно.
"Просто представьте, что в 1944 отожравшийся в тылу повар привселюдно оскорбляет и затем избивает фронтовика-танкиста после ранения (практически инвалида) и фронтовик убивает обидчика. Вот теперь ситуация близка к нынешней. Что, судьи считают, что танкист был абсолютно спокоен?"
с совками не общаюсь. Большинство войск союзников, участвовавших в принуждению совка к миру - были не итальянцы с венграми, а немцы(нац.-соц.)
Еще бы с Цезарем сравнил лысую каракатицу
ты бы мужественно засунул кое-куда язык и считал бы себя и впредь мущинкой.
Я требую что-то не то?
"Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве.
Ты его зарежешь - будешь ли ты считать себя виновным?(аффект? - не, не слышал)
Ты хоть понимаешь что такое контузия то? Он воевал за этого урода в т.ч., а его обгадили.
Наоборот.... ну ладно, год условно.
Я требую соблюдения Закона.
Всего лишь.
Я требую справедливого наказания за убийство.
И его обосрали и можно сказать опустили. Я бы наказал его.... медалью.