 Сьогодні може бути розглянуто питання про закриття авіасполучення з Італією, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

Відповідаючи на запитання, коли буде закрито авіасполучення з Італією, він сказав, що сьогодні о 15.30 відбудеться засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть відпрацьовані алгоритми дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції на території України.

"Можливо, (буде розглянуто - ред.) в тому числі й питання про авіаційне сполучення", - зазначив він.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Карантин в Італії: спорожнілий Рим і величезні черги в супермаркетах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, влада Італії ввела карантинні заходи по всій країні. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що люди повинні залишатися вдома, а пересування або подорожі можливі лише за крайньої потреби. У країні заборонено проводити всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі. Школи та університети будуть залишатися закритими мінімум до 3 квітня. На залізничних станціях введений температурний контроль пасажирів. Круїзним суднам заборонено заходити в більшість портів.

Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії тільки 9 березня зросла з 366 до 463 осіб. Після Китаю Італія найбільш вражена поширенням хвороби. Випадки інфікування новим коронавірусом підтверджені у всіх 20 регіонах Італії.

Раніше карантинні заходи були введені тільки в кількох північних регіонах країни.

Також читайте: МЗС радить українцям тимчасово відмовитися від поїздок до Італії

За прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), втрати світових авіакомпаній у сфері пасажирських перевезень на 2020 рік з урахуванням поширення коронавірусу COVID-19 можуть становити від 63 млрд доларів за умов збереження поточної ситуації із захворюванням до 113 млрд доларів у разі подальшого поширення вірусу.





