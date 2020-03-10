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Все про:Італія (397) Ляшко Віктор (39) COVID-19 (607)

 Сьогодні може бути розглянуто питання про закриття авіасполучення з Італією, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що сьогодні може бути розглянуто питання про закриття авіасполучення з Італією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

Відповідаючи на запитання, коли буде закрито авіасполучення з Італією, він сказав, що сьогодні о 15.30 відбудеться засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть відпрацьовані алгоритми дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції на території України.

"Можливо, (буде розглянуто - ред.) в тому числі й питання про авіаційне сполучення", - зазначив він.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Італії у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Нагадаємо, влада Італії ввела карантинні заходи по всій країні. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що люди повинні залишатися вдома, а пересування або подорожі можливі лише за крайньої потреби. У країні заборонено проводити всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі. Школи та університети будуть залишатися закритими мінімум до 3 квітня. На залізничних станціях введений температурний контроль пасажирів. Круїзним суднам заборонено заходити в більшість портів.

Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії тільки 9 березня зросла з 366 до 463 осіб. Після Китаю Італія найбільш вражена поширенням хвороби. Випадки інфікування новим коронавірусом підтверджені у всіх 20 регіонах Італії.

Раніше карантинні заходи були введені тільки в кількох північних регіонах країни.

Також читайте: МЗС радить українцям тимчасово відмовитися від поїздок до Італії

За прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), втрати світових авіакомпаній у сфері пасажирських перевезень на 2020 рік з урахуванням поширення коронавірусу COVID-19 можуть становити від 63 млрд доларів за умов збереження поточної ситуації із захворюванням до 113 млрд доларів у разі подальшого поширення вірусу.


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180423
 
 
 Топ коментарі
 
Наконец-то раздуплились бараны. А раньше что, вчера там вируса ещё не было? А неделю назад? А в Иране? А в Китае? А в Южной Корее?
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Та ти шо-о-о! А коли з самого центру епідемії в Китаї в порушення всіх відомих епідемічних і карантинних норм перевозили "саатєчєствєннікау" у, на той час чисту Україну, - куди мізки працювали??? На самопіар клоунів??? Тепер доходить ... через анус.
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Идиоты, это ещё неделю назад надо было сделать и сидеть молится что пока нет у нас вспышки вируса будут найдены лекарства
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Наконец-то раздуплились бараны. А раньше что, вчера там вируса ещё не было? А неделю назад? А в Иране? А в Китае? А в Южной Корее?
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Зате тепер, заробітчани, в пішому порядку, два тижні будуть шмалять з Італії водночас і витримуючи карантин!
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Та ти шо-о-о! А коли з самого центру епідемії в Китаї в порушення всіх відомих епідемічних і карантинних норм перевозили "саатєчєствєннікау" у, на той час чисту Україну, - куди мізки працювали??? На самопіар клоунів??? Тепер доходить ... через анус.
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Идиоты, это ещё неделю назад надо было сделать и сидеть молится что пока нет у нас вспышки вируса будут найдены лекарства
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Ребята, вы просто "молниеносно" реагируете... (((
Как с Санжарами.
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Полюбите писюниста, он играет быстро быстро...
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наши гастеры предпочитают другие виды передвижения
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Убеждённые, идейные плуги рассматривают вопрос, видите ли.
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адиеты, давно пора, пол украины жопы в италии моют, вот-вот на пасху начнут массово прибывать
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А Вы ещё не закрыли ависообщение с италией? Бенин МАУ не хочет убытков?
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В Рим,Милан, летает прямой только бенин МАУ и цены не дешевые за трехчасовой перелет туда обратно 12000 грн если брать за 10 дней,как он на это отреагирует?
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И иуды ВОЗ тоже озабочены интересами финансовых воротил, а не здоровьем землян. Проклятые ублюдки! Сьогодні може бути розглянуто питання про закриття авіасполучення з Італією, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6171
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Будут ездить другим транспортом. Будут ездить с пересадками в других странах. А короновирус рано, или поздно и так будет в Украине в больших количествах. Даже думаю что он и сейчас есть. Если пишут что его почти нет - это не значит что его нет.
В США уже сделали подсчёты что у них заболеет около 40 % населения короновирусом. Чем Украина лучше ? С нашей то медициной.
Властям лучше нужно заранее закупить аппараты вентиляции лёгких и другое для лечения вируса , а не строить понты.....А людям не нужно паниковать, ведь вирус может подхватить любой из нас.
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Дотягти до літа, а там ймовірність передачі вірусу між людьми зменшиться.
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літак швидкий, бус - довго везе. для прояву вірусу потрібен час, прикордонникам більше шансів щось виявити.
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Это надо было сделать еще позавчера, у этих кэрманычей как всегда позднее зажигание.
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нихера себе оперативность у квартальных дурачков. в Италии уже третью неделю пандемия, а эти только сейчас раздуплились
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давайте, закривайте на паску. бо в Китаї саме по причині китайського нового року получилась пандемія. переживуть заробітчани, посидять не вдома, а на роботі. Італія сидить вдома.
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Италия это, конечно, хорошо. Но вот как бы до этих зелёных идиотов донести, что необходимо в обязательном порядке зарыть все КПВВ в Лугандон.
Полагать, что там прекрасно налажена работа санслужбы и есть всё необходимое для диагностики и лечения вообще хоть чего-нибудь, а не только вирусных инфекций, смешно.
Эти граждане постоянно шастают в свободную Украину и обратно, а проверка температуры не является универсальным диагностическим методом.
Таким образом, кроме вероятности разноса инфекции по территории Украины, подвергаются опасности заражения наши пограничники, стоящие просто в медицинских масках и врачи там дежурящие.
Как до идиотов, изображающих сейчас власть, это донести?
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