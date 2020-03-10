 Який мир? Це буде просто капітуляція. Ефесбівці прямо говорили: "Нам Донбас і Крим не потрібен - нам потрібна вся Україна", - агент СБУ Сугерей. ВIДЕО

Про це в програмі "Своя війна" розповів колишній військовослужбовець і агент СБУ Олег Сугерей, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Миру? Якого миру? Потрібен нам такий мир? Я думаю, ні. Теж можна ж мирно жити, на колінах стояти? У них на коліна ставити - це обов'язково, як частина такого приниження", - зазначив колишній в'язень російських окупантів.
На запитання, чи можливий мир з тими, хто там веде війну проти України, Олег Сугерей відповідає: "Ні, це буде просто капітуляція. Який мир. Мир на яких умовах? Ми стаємо на коліна і живемо за вказівкою Путіна? Купуємо газ, як він нам скаже, чи будемо говорити такою мовою, як він скаже? Крим - це ж теж наша територія? Ну який мир? Не знаю".
Відповідаючи на запитання, чи буде Олег Сугерей продовжувати війну після всього, що сталося, він заявив: "Так, звичайно, це моя війна. Сказати, що ну все, хлопці, я свою справу зробив, не вийде, і це неправильно".
"Був у мене діалог з ФСБівцями, мовляв я ж служив у розвідці, можете про референдум мені не розповідати, ми як дорослі люди спілкуємося. Ну ладно Крим, ну ладно Донбас, але навіщо далі? А вони кажуть:"Ти не розумієш , Донбас і Крим нам не потрібні, нам потрібна вся Україна! Вся!" Ми не повинні про це забувати. Свою незалежність потрібно відстоювати постійно", - підкреслив Сугерей.
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Сугерей Олег Вікторович (позивний Голландець). До війни працював у видавництві. Брав участь у харківському Євромайдані. З початком бойових дій був мобілізований у ЗСУ. Виконував бойові завдання в 22-му і 37-му батальйонах територіальної оборони. Після демобілізації в 2015 році добровільно вступив у 8-й окремий полк спеціального призначення. Згодом перейшов у контррозвідку СБУ. Виконував низку завдань на окупованих територіях Донбасу. Був захоплений у полон 16 березня 2017 року під час поїздки до окупованого Донецька. 33 місяці провів в застінках і в'язницях російсько-окупаційних військ, з них 31 місяць в "одиночці". Звільнений з полону 29 грудня 2019 року.
А зараз, все буде робити мєдлєннєє, но увєрєннєє.
Перший крок плана ***** успішно вдався. Порошенка зміщено.
При владі, клоуни.
А зараз вони вже більші реалісти. Оно сьогодні суд по Софії Федині, не відстають і від Порошенка...
Короче, планомерно работают.
Кажуть, що коли наші воїни покрошили супер пупер «Альфу» в ДАПі, ***** виніс гундяєва на носаках.
Пусть срочно передаст ету інформацію Сівохє !!!.
той що дозволили
Я его спрашиваю, как ты относишься, если если твоего внука (живет в Мацкве) отправят в Сирию, а там ему бармалеи голову отрежут, а в военкомате тебе скажут, что он погиб за Родину, а умом ты понимаешь, что твоего внука убили за яхту Сечина, за дворец Вротенберга, за котировку нефти марки уралс" и за прочую херню?!
Я говорю, ты понимаешь, что 40 млн украинцев - это биоматериал в планах Генштаба МО РФ и банды Кремлевских уродцев?!..
Мы с ним, крепко поругались тогда и не разговариваем уже два месяца..
Но недавно, другой мой сосед "Ю", так же после рыбалки за стопкой самогона, общался с этим самым соседом "С", и тот после пары рюмок говорит, "ты знаешь, я стал ненавидеть Путена и его братву!".. Сосед "Ю" его спрашивает "почему?.. ты ж раньше даже картинку заставку Путена у себя на компе держал?!.. а тот и отвечает: "Да нет никакой России, нет никакого русского мира".. Есть Кремль и есть мы народ - биоматериал для их амбиций"..
И тут я понял, что мой прошлогодний разговор с соседом-ватником до шел до его головы..
выбирают ВУЗ в Мацкве и за границей..
Це правда, Московія виросла з ракової мікропухлини у 16 сторіччі до нинішних розмірів.
Мосоквія це ракова пухлина на тілі світу
Служба безпеки України офіційно заперечила причетність до свого відомства Олега Сугерея, який напередодні розповів деталі ліквідації лідера бойовиків Михайла «Ґіві» Толстих.
«З огляду на поширення у деяких ЗМІ коментаря нібито співробітника СБУ щодо спецоперації з ліквідації командира батальйону сепаратистів «Сомалі» Михайла Толстих, також відомого як «Гіві», повідомляємо, що Олег Сурегей не служить і ніколи не служив у Службі безпеці Україні», - йдеться у повідомленні СБУ, поширеному 6 березня.
2.8-й полк спецназу не підпорядкований СБУ і вони не можуть суттєво на нього впливати.
3.Як воно було насправді не дізнається НІХТО... Бо це їх робота і їх безпека.... (та їх сімей та близьких)...
17 лютого 2020 р Скільки українців вважають росіян "братами" - соцопитування SOCIS.
Переважно більша частина українців 54,4 % сприймають Росію як країну лютого ворога-агресора, яка загрожує існуванню України як держави. А 30% населення країни якби не окупація Криму і продовження війни на Донбасі, заявили що то тоді Росія була б "звичайною сусідською державою, з якою необхідно підтримувати добросусідські відносини, як і з усіма іншими країнами".
При цьому деяка невелика частина продовжує вважати окупантів -росіян нібито "братнім народом". Так братською державою для українців Росію вважають 8,6% опитаних видно лютих ворогів України з числа: терористів, коллаборонтов, сепаратистів, профашистів -)(уйла, проросійських -бандитів, зрадників - перевертнів, недобитих комунофашистів, Слуг и жыття сепаратистів,экс -ригоАналів кривавого ЗЕКА..всієї 5 колони кремля в Україні.
Виходить що нова продажна прокремлівська влада ЗЕбілів -капітулянтів вона предстввляет тільки ці 8,6%, цих наших проклятих ворогів з кремлівських яничарів - опричників ... для яких вони набагато ближчі ніж майже весь український народ.
о том, стоит ли умирать за Данциг, тем самым оказался поставлен ребром - и на
него ответили -положительно.
Дарю бесплатно название новой партии - Святые люди
и после, новых, очередных и внеочередных выборов, без зебобиков и тд, вы всё равно начнёте скыглыты, шо все дЫбилы, кроме вас, и поКуй на процент проголосовавших
Давайте робити державу кращою, ,без "моя хата з краю"