 Який мир? Це буде просто капітуляція. Ефесбівці прямо говорили: "Нам Донбас і Крим не потрібен - нам потрібна вся Україна", - агент СБУ Сугерей. ВIДЕО

Про це в програмі "Своя війна" розповів колишній військовослужбовець і агент СБУ Олег Сугерей, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миру? Якого миру? Потрібен нам такий мир? Я думаю, ні. Теж можна ж мирно жити, на колінах стояти? У них на коліна ставити - це обов'язково, як частина такого приниження", - зазначив колишній в'язень російських окупантів.

На запитання, чи можливий мир з тими, хто там веде війну проти України, Олег Сугерей відповідає: "Ні, це буде просто капітуляція. Який мир. Мир на яких умовах? Ми стаємо на коліна і живемо за вказівкою Путіна? Купуємо газ, як він нам скаже, чи будемо говорити такою мовою, як він скаже? Крим - це ж теж наша територія? Ну який мир? Не знаю".

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Відповідаючи на запитання, чи буде Олег Сугерей продовжувати війну після всього, що сталося, він заявив: "Так, звичайно, це моя війна. Сказати, що ну все, хлопці, я свою справу зробив, не вийде, і це неправильно".

"Був у мене діалог з ФСБівцями, мовляв я ж служив у розвідці, можете про референдум мені не розповідати, ми як дорослі люди спілкуємося. Ну ладно Крим, ну ладно Донбас, але навіщо далі? А вони кажуть:"Ти не розумієш , Донбас і Крим нам не потрібні, нам потрібна вся Україна! Вся!" Ми не повинні про це забувати. Свою незалежність потрібно відстоювати постійно", - підкреслив Сугерей.

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Сугерей Олег Вікторович (позивний Голландець). До війни працював у видавництві. Брав участь у харківському Євромайдані. З початком бойових дій був мобілізований у ЗСУ. Виконував бойові завдання в 22-му і 37-му батальйонах територіальної оборони. Після демобілізації в 2015 році добровільно вступив у 8-й окремий полк спеціального призначення. Згодом перейшов у контррозвідку СБУ. Виконував низку завдань на окупованих територіях Донбасу. Був захоплений у полон 16 березня 2017 року під час поїздки до окупованого Донецька. 33 місяці провів в застінках і в'язницях російсько-окупаційних військ, з них 31 місяць в "одиночці". Звільнений з полону 29 грудня 2019 року.