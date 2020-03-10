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 Політика України
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Все про:Донбас (15504) Бутусов Юрій (1249) перемир'я (433) Олег Сугерей (2)

 Який мир? Це буде просто капітуляція. Ефесбівці прямо говорили: "Нам Донбас і Крим не потрібен - нам потрібна вся Україна", - агент СБУ Сугерей. ВIДЕО

У планах російських окупантів немає закінчення війни на мирних умовах. Військові дії велися і ведуться не за право володіти Кримом чи Донбасом - Росія планує захопити всю територію України.

Про це в програмі "Своя війна" розповів колишній військовослужбовець і агент СБУ Олег Сугерей, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миру? Якого миру? Потрібен нам такий мир? Я думаю, ні. Теж можна ж мирно жити, на колінах стояти? У них на коліна ставити - це обов'язково, як частина такого приниження", - зазначив колишній в'язень російських окупантів.

На запитання, чи можливий мир з тими, хто там веде війну проти України, Олег Сугерей відповідає: "Ні, це буде просто капітуляція. Який мир. Мир на яких умовах? Ми стаємо на коліна і живемо за вказівкою Путіна? Купуємо газ, як він нам скаже, чи будемо говорити такою мовою, як він скаже? Крим - це ж теж наша територія? Ну який мир? Не знаю".

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Відповідаючи на запитання, чи буде Олег Сугерей продовжувати війну після всього, що сталося, він заявив: "Так, звичайно, це моя війна. Сказати, що ну все, хлопці, я свою справу зробив, не вийде, і це неправильно".

"Був у мене діалог з ФСБівцями, мовляв я ж служив у розвідці, можете про референдум мені не розповідати, ми як дорослі люди спілкуємося. Ну ладно Крим, ну ладно Донбас, але навіщо далі? А вони кажуть:"Ти не розумієш , Донбас і Крим нам не потрібні, нам потрібна вся Україна! Вся!" Ми не повинні про це забувати. Свою незалежність потрібно відстоювати постійно", - підкреслив Сугерей.

Повну версію інтерв'ю дивіться за посиланням.

Сугерей Олег Вікторович (позивний Голландець). До війни працював у видавництві. Брав участь у харківському Євромайдані. З початком бойових дій був мобілізований у ЗСУ. Виконував бойові завдання в 22-му і 37-му батальйонах територіальної оборони. Після демобілізації в 2015 році добровільно вступив у 8-й окремий полк спеціального призначення. Згодом перейшов у контррозвідку СБУ. Виконував низку завдань на окупованих територіях Донбасу. Був захоплений у полон 16 березня 2017 року під час поїздки до окупованого Донецька. 33 місяці провів в застінках і в'язницях російсько-окупаційних військ, з них 31 місяць в "одиночці". Звільнений з полону 29 грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180414
 
   
 Топ коментарі
 
Это очевидно. х@йло войну затеяло не для спасать "русских" (на которых и внутри параши козломордым плевать), а для поправить дела с ракетостроением, двигателестроением, кораблестроением и дальше по списку - можно перечислять все отрасли "индустрии" парашки - везде без Украины у козломордых полный провал.

Какой мир? Это будет просто капитуляция. Фээсбэшники прямо говорили: "Нам Донбасс и Крым не нужен - нам нужна вся Украина", - агент СБУ Сугерей - Цензор.НЕТ 3925
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Розкажи це оманському президенту мЬІру.
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Это очевидно. х@йло войну затеяло не для спасать "русских" (на которых и внутри параши козломордым плевать), а для поправить дела с ракетостроением, двигателестроением, кораблестроением и дальше по списку - можно перечислять все отрасли "индустрии" парашки - везде без Украины у козломордых полный провал.


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Майже все готово в Зєйла до здачі України. Одна масінька загвоздка- народ і ЗСУ. Так що хотєлка пуйла накриється разом з ерою клоунів в Україні.
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Ну чому. ***** зрозумів, що хуцпи вистачило тільки на 1/3 дамбасського віварію і Крим.
А зараз, все буде робити мєдлєннєє, но увєрєннєє.
Перший крок плана ***** успішно вдався. Порошенка зміщено.
При владі, клоуни.
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"Перший крок" - это даже не "плана Б", а какого-то "плана Ё", т.к. первоначальный план с треском провалился еще до избрания Порошенко президентом...
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Я ж і кажу. Тоді думали в'їхати в Новороссію на хуцпЄ. Бо ж гундяєв у 2013 проїхався в турне в Україні по УПЦ МПЦ ім. Джугашвілі, і привіз ***** вєсть, що 90% українців «хотят такого как Путін». Ну от «головокруженія от успєхов» манєнько обосралісь. Тільки 1/3 донбасу і Крим.
А зараз вони вже більші реалісти. Оно сьогодні суд по Софії Федині, не відстають і від Порошенка...
Короче, планомерно работают.
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Там было другое. Рогозин в период с 2011 по 2013 год проехался по ВПК Украины, произвел учет и ревизию, и привез ***** благую весть, что это точно то, что им нужно. А мнение "населения" кацапов никогда не волновало, ни своего, ни чужого.
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І це також. Але на подвігі благословіл Кіріл.
Кажуть, що коли наші воїни покрошили супер пупер «Альфу» в ДАПі, ***** виніс гундяєва на носаках.
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Ну это благословение - это технические детали, как не важно, чем загонять телят на бойню - палкой или кнутом... Не является ключевым в операции.
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лилипутину все это не нужно. это дорого. ему нужен постоянно тлеющий конфликт, чтобы от Украины шарахались всякие еэсы и наты
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Тлеющий конфликт - это средство, а не цель.
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цель - чтобы от Украины шарахались всякие еэсы и наты, была указана
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"чтобы от Украины шарахались всякие еэсы и наты" - это тоже средство. А цель - это то, что я описал в первом посте.
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Позвоніте Баканову !
Пусть срочно передаст ету інформацію Сівохє !!!.
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Розкажи це оманському президенту мЬІру.
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А ***** и не скрывает что его цель ето вся Украина. Меня поражают уроды которые даже не хотят слушать что ***** говорит прямо в глаза. Даже не представляю в какой глаз Зелупа смотрел ***** в котором увидел желание мира.
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Ясно в який,..................
той що дозволили
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Представляю эту картину: к пленному в подвале донбабве заходит человек в черном плаще и темных очках, показывает удостоверение ефесбе и начинает рассказывать про планы захвата Украины.
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Майкл Джордан так к одному чуваку подошел, забрал у него кусок какого-то фаст-фуда и высрал: тебе и так никто не поверит)
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Витя!.. а не пойти ли тебе нахер в свои расейские *****?!
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Кацапстан валиться , терміново, стіна на кордоні, візовий режим, і відновлення ЯЗ.
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Так а шо про воду в Крим ніхто не казав? Чи то Сівуха з Шмаркалем мєтодічок начиталися?
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.....по тому тотальному ГРАБЕЖУ Украины за 30 лет наших ВЛАСТЕЙ только ПОДТВЕРЖДАЕТ желание росии !!! Значит наши ВЛАСТИ знали ЭТО , но народу не говорили !!! Это УСУГУБЛЯЕТ их удел !!! НАРОД должен предьявить им СЧЕТ !!!
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я в конце прошлого года встретился после рыбалки с соседом "С" по даче.. рыбка копченая, самогон, закуска и все такое и разговор по душам.. Он знает, что я порохобот, а я знаю что он ватник.. Он бывший советский ахфицер-ракетчик.. обслуживал ядерные БЧ.. большая пенсия и вата вместо мозга..
Я его спрашиваю, как ты относишься, если если твоего внука (живет в Мацкве) отправят в Сирию, а там ему бармалеи голову отрежут, а в военкомате тебе скажут, что он погиб за Родину, а умом ты понимаешь, что твоего внука убили за яхту Сечина, за дворец Вротенберга, за котировку нефти марки уралс" и за прочую херню?!
Я говорю, ты понимаешь, что 40 млн украинцев - это биоматериал в планах Генштаба МО РФ и банды Кремлевских уродцев?!..
Мы с ним, крепко поругались тогда и не разговариваем уже два месяца..
Но недавно, другой мой сосед "Ю", так же после рыбалки за стопкой самогона, общался с этим самым соседом "С", и тот после пары рюмок говорит, "ты знаешь, я стал ненавидеть Путена и его братву!".. Сосед "Ю" его спрашивает "почему?.. ты ж раньше даже картинку заставку Путена у себя на компе держал?!.. а тот и отвечает: "Да нет никакой России, нет никакого русского мира".. Есть Кремль и есть мы народ - биоматериал для их амбиций"..
И тут я понял, что мой прошлогодний разговор с соседом-ватником до шел до его головы..
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не факт, шо разговор. скорее внук или в сирии, или уже пазлами вернулся из боёв за родинку.
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нет.. внук заканчивает в Мацкве школу, и они думают, где ему учиться дальше..
выбирают ВУЗ в Мацкве и за границей..
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если школу заканчивает то ему армия светит, рано или поздно, со всем вышеизложенным. потому и "прозревать" начали там в ватном семействе. нет у них выбора, только заграница поможет спасти внука ватного деда. на том и порешат, если деньги есть.
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им нужны украинцы. как и раньше, в качестве пушечного мяса и дешёвой квалифицированной рабочей силы. нужна ли им Украина без украинцев на её полях и заводах? хто, среднеазиаты или китайцы будут им ракеты, авианосцы,..... строить, софт писать и на полях бесплатно горбатиться?
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В планах российских оккупантов нет окончания войны на мирных условиях. Военные действия велись и ведутся не за право владеть Крымом или Донбассом - Россия планирует захватить всю территорию Украины. Источник: https://censor.net.ua/v3180414

Це правда, Московія виросла з ракової мікропухлини у 16 сторіччі до нинішних розмірів.
Мосоквія це ракова пухлина на тілі світу Який мир? Це буде просто капітуляція. Ефесбівці прямо говорили: "Нам Донбас і Крим не потрібен - нам потрібна вся Україна", - агент СБУ Сугерей - Цензор.НЕТ 4337
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СБУ заявила, що агент, який розповів деталі ліквідації «Ґіві», ніколи не служив в СБУ

Служба безпеки України офіційно заперечила причетність до свого відомства Олега Сугерея, який напередодні розповів деталі ліквідації лідера бойовиків Михайла «Ґіві» Толстих.

«З огляду на поширення у деяких ЗМІ коментаря нібито співробітника СБУ щодо спецоперації з ліквідації командира батальйону сепаратистів «Сомалі» Михайла Толстих, також відомого як «Гіві», повідомляємо, що Олег Сурегей не служить і ніколи не служив у Службі безпеці Україні», - йдеться у повідомленні СБУ, поширеному 6 березня.
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1.Про "співробітника" СБУ не чув. Мова йшла про "агента". Це абсолютно різні категорії.
2.8-й полк спецназу не підпорядкований СБУ і вони не можуть суттєво на нього впливати.
3.Як воно було насправді не дізнається НІХТО... Бо це їх робота і їх безпека.... (та їх сімей та близьких)...
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Який мир? Це буде просто капітуляція. Ефесбівці прямо говорили: "Нам Донбас і Крим не потрібен - нам потрібна вся Україна", - агент СБУ Сугерей - Цензор.НЕТ 3439-МИР - КАПІТУЛЯЦІЯ! МИР - КАПІТУЛЯЦІЯ- КАПІТУЛЯЦИЯ- КАПІТУЛЯЦИЯ!!!

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17 лютого 2020 р Скільки українців вважають росіян "братами" - соцопитування SOCIS.
Переважно більша частина українців 54,4 % сприймають Росію як країну лютого ворога-агресора, яка загрожує існуванню України як держави. А 30% населення країни якби не окупація Криму і продовження війни на Донбасі, заявили що то тоді Росія була б "звичайною сусідською державою, з якою необхідно підтримувати добросусідські відносини, як і з усіма іншими країнами".
При цьому деяка невелика частина продовжує вважати окупантів -росіян нібито "братнім народом". Так братською державою для українців Росію вважають 8,6% опитаних видно лютих ворогів України з числа: терористів, коллаборонтов, сепаратистів, профашистів -)(уйла, проросійських -бандитів, зрадників - перевертнів, недобитих комунофашистів, Слуг и жыття сепаратистів,экс -ригоАналів кривавого ЗЕКА..всієї 5 колони кремля в Україні.
Виходить що нова продажна прокремлівська влада ЗЕбілів -капітулянтів вона предстввляет тільки ці 8,6%, цих наших проклятих ворогів з кремлівських яничарів - опричників ... для яких вони набагато ближчі ніж майже весь український народ.
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Крым - это Судеты третьей мировой... 1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу. Вопрос
о том, стоит ли умирать за Данциг, тем самым оказался поставлен ребром - и на
него ответили -положительно.
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На самом деле, согласно пакту Молотова-Риббентропа, Германия и СССР совместно и согласованно начали вторжение в Польшу, чем и начали Вторую Мировую войну.
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Поздравительную телеграмму Сталина Гитлеру по поводу взятия Парижа вермахтом напечатали во всех советских газетах.
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Імпічмент. Дострокові вибори парламенту і досить з нас "вождів"! Парламент має обирати премєра і мати право його відкликати. Досить уже цього "********** вождізму". Ну погляньте! Кожний наступний президент гірший від попередника! Який мир? Це буде просто капітуляція. Ефесбівці прямо говорили: "Нам Донбас і Крим не потрібен - нам потрібна вся Україна", - агент СБУ Сугерей - Цензор.НЕТ 5453
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Вы наивно полагаете, что после импичмента, в парламент придут "святые люди" и выберут "святого премьера"
Дарю бесплатно название новой партии - Святые люди
и после, новых, очередных и внеочередных выборов, без зебобиков и тд, вы всё равно начнёте скыглыты, шо все дЫбилы, кроме вас, и поКуй на процент проголосовавших
Давайте робити державу кращою, ,без "моя хата з краю"
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Нет. Святых в парламенте любой страны нет. Но хотя бы для начала избавиться от монокоалиции жидобольшевиков которая уже ведет себя как диктатура.
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Ну так, что тебе мешает, сделай как "Надька" )))
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Я не "надька". Избавление нужно не мне лично а всем здравомыслящим украинцам. "******" ведь хорошую вещь не называют...
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