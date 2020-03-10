 Новий корпус Охматдиту відкриють уже влітку, - координатор "Великого будівництва" Голик. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

"Восени було прийнято рішення закінчити всі будівельні роботи в Охматдиті до 31 березня. Ще два місяці на пуско-налагоджувальні роботи і дрібні нюанси і запуск побудованих відділень", - розповів Голик.

Він підкреслив, що цей проєкт має високу пріоритетність, оскільки "кожен день роботи не на повну потужність - це неврятовані дитячі життя".

"Будь-яку нескінченну в силу різних причин історію завжди потрібно доводити до фінішу і ставити крапку. А краще знак оклику", - так координатор національної програми "Велике будівництво" прокоментував завершення будівництва, розпочатого дев'ять років тому.

"Уже влітку в Охматдиті працюватимуть ще кілька нових відділень, а операцій з трансплантації кісткового мозку буде проводитися учетверо більше", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленський упевнений, що траса Решетилівка - Дніпро буде побудована цього року, - координатор "Великого будівництва" Голик





Нагадаємо, ініційований президентом Володимиром Зеленським проєкт "Велике будівництво" передбачає будівництво і ремонт по всій території країни 100 дитячих садків, 100 шкіл, 100 стадіонів, 200 відділень невідкладної допомоги та понад 6 500 км доріг. Раніше координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик на прикладі столиці продемонстрував, як відбувається реалізація цієї програми.