 Хто хоче продавати воду в окупований Крим і довести країну до дефолту. ВIДЕО

Так чому ж розмови оточення олігарха Ігоря Коломойського про дефолт - не випадковість і чи зможе Коломойський руками своєї медіасвити довести Україну до дефолту? А також хто планує заробити грошенят на активне просування теми поставок води в окупований Росією Криму?
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Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
Зазначимо, що згідно з Женевською конвенцією 1949 року, вся відповідальність за становище людей на окупованій території лягає на країну-окупанта. Статті 55-60 Женевської конвенції перераховують той життєвий мінімум, який має забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали і все необхідне для проведення релігійних служб. Держава-окупант має взяти під свій захист дитячі установи і лікарні, прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скорегувати її призначення. Тому в разі "гуманітарної загрози" населенню Росія, як країна-окупант, зобов'язана забезпечити громадян, які проживають у Криму, водою.
7 березня, народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський на своїй сторінці в Facebook повідомив, що МВФ відмовив Кабміну Шмигаля в новому кредиті, і в травні Україну чекає дефолт. Пізніше Дубінський видалив цей пост без будь-яких пояснень.
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На дамбе в Херсонской области набираем воду в цистерны, далее Ж/Д и/или автомобильным транспортом везем в Харьковскую область, переходи границу с РФ, далее по территории РФ, а затем по мосту в Крым.
И все!
в обмен на полный и абсолютный уход с донбасса
отравил бы и дал...
бассейн наполненный водой, тазик с бетоном на ноги и в бассейн.
Вода ваша !! Хоть пейте, хоть подавайте.
"Американские индексы на открытии торгов обвалились вслед за азиатскими и европейскими из-за разрыва сделки ОПЕК с Россией и начала полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. S&P 500 упал на 7%, Dow Jones - на 7,29%, NASDAQ Composite - на 6,86%".
Кремль наскирдовал кубышку и решил, что может себе позволить поиграть в ценовые войны с Саудами, доиграв до цены ниже уровня себестоимости американской сланцевой нефти. Жизнь покажет, верна ли стратегия. Но даже если в результате Кремль поцелует сам себя в зад, то мир потрясет очень хорошо.
И лично мне интересно другое. В состоянии ли те, у кого прямо сейчас летят в жопу их Доуджонсы и Насдаки только потому, что так решил Путин, понять: САМІ ЗРОБИЛИ СЕБЕ РАЗОМ. Что краеугольный камень происходящего - это набитая их собственными руками кубышка у Путина. Что это их тактические шаги привели к стратегическому пи...децу. Что "бизнес с Кремлем" = "миллиард потерь на каждый заработанный с Кремлем рубль".
Что в конце концов для Кремля вообще нет никакого бизнеса с Западом, а есть только покупка у капиталистов веревки, на которой по заветам вождей Кремль этих капиталистов планирует вешать.Светлана Самборска
Антон Швец: Простыми словами, а потому немного не точно и заранее прощу прощения за просторечные формулировки, но для понимания думаю будет достаточно.
Дыра в бюджете без секвестра оценивается в 100-140 миллиардов гривен. Плюс минус километр в зависимости от цен на газ, курса, импорта\экспорта, сколько надо будет влить в госмонополии (если отожмут Нафтогаз или в Центрэнерго откуда ******* Беня или еще кто) и от того, удастся ли получить в бюджет авансовые платежи от крупных плательщиков (как было сделано в конце 19), поморозить НДС (как было сделано в феврале) и деньги бизнеса всякими ухищрениями и т.д.
Много есть способов. Можно, например, сменить Нефьодова на беспредельщика и дать команду трусить импорт и собрать лавехи в бюджет и таможенникам в карман, но это разовая акция. Аналогично с налоговой и прочими. Если дадут команду рвать бизнес в клочья совсем, а не слегка как сейчас, то это поможет, но на очень недолгое время и дальше будет намного хуже и сложней.
Это инсайдерские оценки уходящего экономического блока.
Подобная дыра не была бы проблемой.
Но.
Не надо говорить, что Минфин занимал под 10% в гривне и под 4% в валюте евробондами. И мы еще займем. Не займем. Это было хитрое колдунство Маркаровой. Единственная причина, почему оно осуществилось (если вычесть пробиваемость самой Маркаровой, которую я при всем моем плохом к ней отношении, не могу отрицать) - относительная длинная кредитная история и авторитет МВФ, который твердил, что мы в программе и МЫ НОРМАЛЬНЫЕ.
Теперь этому колдунству скорее всего вафли, потому что Маркарову на посту главы Минфина сменил мракобес Уманский. Опять таки не говорю, что Минфин пи...дец молодцы вообще, просто говорю, что они были понятны международным бизнес кругам. Понятны и предсказуемы.
Перспективы наших евробондов и будущих займов отлично показало то, что новость об отставке Кабмина Гончарука + молчание МВФ по поводу продолжения программы с Украиной переломили положительный для наших бондов тренд от снижения учетной ставки ФРС.
...ёвые перспективы займов у нас ДАЖЕ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ.
Однако ситуация "как сейчас" не останется.
Новый министр финансов Уманский всратый мракобес, который прямо говорил, что ОВГЗ - ПИРАМИДА. Еще раз у нас главой Минфина является человек, который прямо утверждал, что наши займы -- ЭТО ПИРАМИДА.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ДОХРЕНА У НЕГО ШАНСОВ ЧЕТО ЗАНЯТЬ В ТАКОМ ЖЕ РЕЖИМЕ КАК РАНЬШЕ? НУ В ТОМ РЕЖИМЕ, КОТОРЫЙ ОН НАЗЫВАЛ ПИРАМИДОЙ?
Плюс, Уманский говорил, что МВФ сосет из нас кровь и нах... не нужен. Вторит Уманскому и глава бюджетного комитета Гетманцев, который не только душит бизнес, но и водит МВФ хером по губам и говорит, что не примет антиколомойский закон (нет ну мы примем, но без тех самых правок, которые делают его антиколомойским, а чо вы недовольны, нормально же сидели).
В ОП и в Раде вообще идет обсуждение условий, на которых Приват вернут Бене. В старом Кабмине тоже обсуждали, кстати. И.о. генпрокурора говорит, что генпрокурора уволили потому, что мешал Бене. Премьер выступая во время своей отставки говорит, что не поделили топменеджмент Центрэнерго с Беней.
Туда же и наш президент, который прямо говорит, что хочет выпи...дить независимый НБУ и получить его ручным, чтобы можно было произвольным образом цену денег крутить и правильным людям сиськи не крутить.
А заодно наш президент хочет выпи...дить независимые советы госмонополий и получить доступ к их оперативному управлению. То есть у нас обладатель почти абсолютной власти и одновременно абсолютной же некомпетентности хочет государственный хозблок себе в НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ управление.
Все это оставляет критически мало шансов не только на какие-то займы под адекватный процент, не только на следующий транш МВФ, но и вообще на продолжение программы МВФ. И на то, чтобы восприниматься нормальным государством.
То есть МВФ с такими прихватами может вообще выйти и сказать какую-то, конечно, дипломатическую обтекаемую пое@ень (которую ОП может вообще истрактовать как то, что мы продолжаем сотрудничество), но которую все инвесторы прочитают как то, что Зеленский марионетка олигархов и будет из бюджета заливать их хотелки, запросы по тендерам и так далее в обмен на нейтральность телевизора, чтобы удержать рейтинг.
После этого не поможет и легализация игорки с рынком земли, так как денег не привлекут даже частники под перенарезание нашего пирога. Будет ни капли в рот, ни сантиметра в жопу.
Добавьте себе вероятность оформления к этому времени мирового кризиса из-за последствий коронавируса и карантинов.
Добавьте что нынешнее правительство это, по сути, баланс под олигархов и сколько они со страны ренты снимут при управлении процессом неизвестно. Миллиард Суркисам, пару Бене от Привата, полмиллиарда с Центрэнерго - что-то из этого ВЗЯЛИ УЖЕ. И это еще не начали пи..дить с Нафтогаза, там опытные люди из ОПЗЖ вытягивали 100 миллиардов гривен по году с курсом 8, а он уже давно не 8.
К чему это приведет?
На самом деле не знает никто. Какая там будет экономическая политика теперь не ясно никому. Когда глава Минфина до назначения говорит, что МВФ не нужен, а в первый день после назначения бежит к МВФ со словами «все будет как при Маркаровой, верьте мне» предсказать результат невозможно.
Пусть вас не греют особо 26 миллиардов баксов (из них не более 4 это собственно баксы или депозиты в баксах) резервов - это если умеючи подходить, то это грозная сумма против 6 миллиардов баксов разрыва. А если нет, то фьють и привет. Потому что резервы имеют тенденции таять, а разрывы имеют привычку расти как только кубышку распечатывают. А если еще и курс держать при панике?
Снесет ли Зеленский по наущению Ермака все перегодки в стране включая НАБУ, НБУ, НС госбанков и госмонополий и хоть более-менее адекватных глав госслужб неизвестно. Как там буедт с местным самоуправлением и децентрализацией неясно.
Год назад я бы сказал что нет, такого не будет, но у нас с тех пор раздавило ВР, КМ, Укрэнерго, ГПУ и много чего еще. На каком из снесенных опорных столбов схлопнутся перекрытия нашей макрофинсовой системы -- хер знает.
Будет ли дефолт в мае? Год назад я бы сказал, что с такими начальными условиями его вообще не будет, успокойтесь.
А сейчас я х.з.
Отдадут ли Приватбанк Коломою да еще с компенсацией сверху?
Пошлют ли нах... МВФ?
А не будут ли вообще идти к дефолту целенаправленно?
Не ввяжутся ли зеленые в избирательную кампанию в США, выбрав одну сторону?
Как на нашу экономику подействует эпидемия и как вообще у нас она пройдет?
Будет ли паника?
Не превратится ли плавная девальвация в обвал?
Как будут давить россияне принуждая к капитуляции?
Вопросов тыщи, каждый важный, а ответов нет.
Вместо этих ответов я слышу от президента, что неплохо было бы вешать людей, но демократия мешает.
Самое то, что хотелось услышать.
Вы, конечно, можете надеяться на экономическое чудо от крепких хозяйственников, зубы на Майдан или что заробитчане скупят наши облигации.
Я уже ни на что не надеюсь.
https://ibigdan.livejournal.com/24824817.html
Вага однієї золотої коронки - від півграмму до двох грамів. Нехай буде в середньому півтора грами. Стоматологічне золото в київських ломбардах приймають по тисячі гривень за грам. Ітого півтори тисячі за коронку.
Наявна діра в бюджеті приблизно 140 мільйярдів гривень. Поділити на вартість одного золотого зуба - вийде 9 мільйонів 333 тисячі 333 штуки. Для погашення поточного дефіциту бюджету нам потрібно принести на Майдан майже 9,5 мільйонів золотих зубів.
У другому турі Володимир Олександрович Зеленський отримав 13 мільйонів 541 тисячу голосів. Таким чином, 4 мільйони виборців Зеленського, а це кожен третій, можуть не сдавати золоті зуби для погашення бюджетного дефіциту. Їх зуби ************ для боротьби з кризами, які чекають нас у майбутньому від згортання програми співпраці з МВФ.
поэтому и дефолт может быть в украине. может тогда долги спишут )) что было бы отлично для Украины.
я помню 2009 год тогда тимошенко пела что кризис нас не коснется.
через 2 месяца курс из 8 стал 24 )
******* они все, как доктор комаровский.
Следом за Арахамией премьер продолжил работу по расширению окна Овертона в вопросе перезапуска Северо-Крымского канала. При этом Шмыгаль вывел дискуссию на новый уровень, когда идея уже не просто вброшена в обсуждение, но также и конкретизирована. Аргументы за подачу воды подробно озвучены, затем скорректированы с учетом негативной реакции и уже в таком виде транслируются в массы. Видна и вся схема действий: организованная российскими властями водная катастрофа нынешним летом, истерика вокруг геноцида населения Крыма,ставшего из угрозы свершившимся фактом, и спешная подача воды в Северо-Крымский канал, потому что там живут украинцы. Не суть, что канал не готов (хотя там идет какая-то подозрительная возня) и подача воды будет лишь продекларирована. Здесь важна картинка и формальное согласие, остальное допилят потом. Иными словами, вопрос подачи воды в Крым между Банковой и Кремлем решен.
И вот правительство Шмыгаля должно будет поставить в этом вопросе точку: дать воду в канал, все подписать, чтобы ходу назад не было, взять на себя политическую ответственность и уйти. Закрыв свою задачу и получив гонорар, он уйдет в чистый бизнес, скорее всего - за пределы Украины, и уже навсегда. Это и обеспечивает ему полную свободу рук.
Поскольку в ЕС и НАТО по результатам украинских выборов и с полным на то основанием уже не видят в Украине надежного союзника, можно предположить, что нас уже до конца года ждет мир на российских условиях, с подачей воды в Крым и интеграцией в Украину структур ОРДЛО.
Из этого закономерно вытекает дегероизация участников АТО, преследования и посадка патриотов, а также выбивание из обоймы политиков, противостоящих капитуляции, и замещение их сторонниками сближения с Россией - в принципе, все, что мы наблюдаем и сегодня, но с нарастающей интенсивностью. Кабмин и новый генпрокурор будут заточены именно на это. Ведь Рябошапка был снят "за отсутствие результатов", а главный прокурорский результат, которого ждут на Банковой - удаление с поля Петра Порошенко.
Что касается "люка для Зеленского", то в его списке есть уже, к примеру, поездка в Оман - мутная история, из которой, при желании можно вымутить полноразмерное дело о госизмене. Впрочем, и помимо Омана поводов для низвержения "ненастоящего Голобородько" накопилось уже достаточно - начиная с липовых анализов на наркотики - этой феерической, хотя и подзабытой истории на днях как раз исполнился год.
Он также сравнил Украину с дырявой лодкой в которой его команда затыкает дыры. Что ж, все мы знаем Владимира Александровича как талантливого юмориста. Надо отдать ему должное: пародируя и высмеивая власть, он предвидел многое из того, что затем, став президентом, воплотил сам, притом уже всерьез.
Сергей Ильченко, политический обозреватель