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Все про:Зеленський (4746) Шевченківська премія (13)

 Зеленський взяв участь у церемонії вручення Шевченківської премії. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський нагадав, що коли в роки Другої світової війни один із міністрів уряду Вінстона Черчілля запропонував йому збільшити витрати на оборону за рахунок зменшення витрат на культуру, то Черчилль йому відповів на це: "А за що ми тоді воюємо?"

"Шановні українці, ми воюємо і зараз за нашу державу, за нашу культуру. Тому що культура - це і є держава, тому що культура - це і є наш народ. Слава Україні!" - заявив Зеленський у своєму виступі.

Читайте також: Прохасько, Кіяновська, ДахаБраха, опера "Йов": вже відомі лауреати Шевченківської премії-2020

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180309
 
   
 Топ коментарі
 
Без осла уже и вода скоро не освятится...
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Бідний Тарас.
В могилі перевертається.
Юде-україноневисник, ворог України взяло участь у церемонії вручення Шевченківської премії.

Ото так, Батьку, як ти й казав: сидить ворог в твоїй хаті і сміється з тебе (с). І не просто сміється - а вищирюється, шкіриться, думає, що здолав.

Від РОКу і від мене:


Рух Опору Капітуляції

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сiм'ї великій,
В сiм'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
З Днем народження, Тарасе, Пророк та Будитель нації!
#РОК #Шевченко
Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии - Цензор.НЕТ 5222

Нація прокинулася.
І або хай спробує розбудити населення-біомасу або бере справу в свої руки так, щоб організми навіть не смикнулися і не сміли пискнути.
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Він знає хоч один український вірш ?
Я вже не кажу саме про Шевченка.
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Без осла уже и вода скоро не освятится...
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Для мене лауреати Шевченківської премії 2020 це якесь глазуроване лайно!

з літератури має бути лауреатом - поет, воїн, ветеран АТО Борис Гуменюк зі своєю збіркою новел та віршів про російсько-українську війну - "Блокпост", яка вже пережила театралізацію і стала бестселлером серед української справжньої літератури!

з музичного мистецтва - гурт Dakh Daughters

з театрального мистецтва лауреатом не може бути гламурний бик Влад Троїцький, в Україні багато справді цікавих театральних проектів!
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"з музичного мистецтва - гурт Dakh Daughters"

Ігорьонь, ти сатаніст? Зеленський взяв участь у церемонії вручення Шевченківської премії - Цензор.НЕТ 745
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Какое вообще отношение имеет Зеля к премиям в искусстве? Он от этого очень далек.
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коли будуть наступні вибори, тоді українці і оберуть
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Наврядли. История показывает, что нет у большинства украинцев логического мышления, не понимают элементарных вещей, не могут вообще мыслить - сравнивать, рассуждать, обрабатывать в голове информацию, делать выводы. Дошли до мышления личинки. Что ни выборы и опять наступают на одни и те же олигархические грабли.
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Ясно. Просто деяким гетьманам не повезло з населенням. )
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Не стало где ленточки перерезать. Разве только на персональной дороге, которую специально для Моники построили в рекордные сроки.
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каким боком немецкая порноактриса имеет отношение к Кобзарю ?
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"Стреляют, ну, постреливают". Зеленский назвал войну на Донбассе "замороженным конфликтом"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/strelyayut-nu-postrelivayut-zelenskiy-nazval-voynu-v-donbasse-zamorozhennym-konfliktom-1490329.html

Значит постреливают? Да нет это с подачи этого клоуна расстреливают наших ребят.
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головне, щоб він усвідомлював, що це не тренер збірної України з футболу))
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Любит Зеленский по церемониям ходить. То там нальют, то там нальют. Вот работать - не любит, да и не работал никогда.
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Интересно, как мог помочь президнт, когда никогда не работал, бедной стране? Ответьте кто нибудь.
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Зебілки вищали, що =оно - успєшний менеджер=.
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В смысле менеджер труппы клоунов. Был.
Так теперь посмотреть -- так он все шуточки собирал с интернета, и затем обрабатывал на сцене. Теперь даже шуточек нет - тюфяк какой-то.
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Ага, успешный... Судя по курсу - это только начала конца.
Зеленський взяв участь у церемонії вручення Шевченківської премії - Цензор.НЕТ 8771
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це із-за обвалу нафти і світових фондових ринків
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Я найперше про те, що народ розкопав про збиткові декларації його бидлокварталу. Хоча там явно було приховування справжніх доходів та виведення коштів.
А те, що це витріщене і перестрашене опудало однозначно несе за собою негатив / втрати / збитки - не бачать хіба що сліпі. Причому так стало відтоді, як воно полізло і =стало державним діячем=.
Кожен притомний вже давно б зрозумів (ці люди все розуміють), що це настільки явний знак, що то - не твоє, раз абсолютно все валиться, і пішов.

Та й ті, хто навколо + наші зебіли-виборці і решта типу =нє ґаласаваших= мали б уже допетрати. І якби вони бажали добра своїй Батьківщині навіть після того, що вони наробили своїм довбаним "вибором" - мусили б замислитися над тим, як чимшвидше прибрати цю істоту.

Інша справа, якщо ми говоримо про план, складений дядями за поребриком: причому, вони теж бачать, що усі Сили сигналізують тупому нарІду, щоб хоч ще якось спробувати його врятувати. З одного боку, тля лажає і проти них, бо воно невиліковно тупе, з другого - план виконується все одно навіть при всіх його провалах.

Але це жодним чином не знімає вину з 73%-них манкуртів-ідіотів і решти біомаси. Я їм ніколи цього не пробачу.
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Вертайтесь з Канади і очольте визвольний рух. Вам ще не остогид кленовий сироп?
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Нє-нє-нє.
Я чекаю, коли зебілки підуть =скідивать зєлю=, як вони обіцяли.
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Бачу, добре вам у Канаді живеться, але порядки хочете свої в Україні встановити. Вертайтесь і покажіть, як то треба робити, бо язиком молоти - не мішки носити.
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Назвіть хоч одного президента, будь якої країни, який би по залі парламенту ходив з охороною.
Це ж треба так боятися. Яке ж воно гидотне!!! Недаремно його називають сцикло.
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Охрана первых лиц прописана в законодательстве страны, а также криминальную ответственность тех, кто эту охрану осуществляет!
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Мокша, ніт. Це означає, що всі рухи Моніки ЗЕленськи пишуться на москві, тому він і очікує, що за зраду прилетіти в голову може будь-де і будь-коли.
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Прошу зебіла навести приклади, коли по ВР ходили з охороною попередні президенти.
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Бідний Тарас.
В могилі перевертається.
Юде-україноневисник, ворог України взяло участь у церемонії вручення Шевченківської премії.

Ото так, Батьку, як ти й казав: сидить ворог в твоїй хаті і сміється з тебе (с). І не просто сміється - а вищирюється, шкіриться, думає, що здолав.

Від РОКу і від мене:


Рух Опору Капітуляції

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сiм'ї великій,
В сiм'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
З Днем народження, Тарасе, Пророк та Будитель нації!
#РОК #Шевченко
Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии - Цензор.НЕТ 5222

Нація прокинулася.
І або хай спробує розбудити населення-біомасу або бере справу в свої руки так, щоб організми навіть не смикнулися і не сміли пискнути.
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Він знає хоч один український вірш ?
Я вже не кажу саме про Шевченка.
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ну как так, как во всех видео он умудряеться выглядеть как идиот, вот как, ну что это талант или он таким родился и уже не исправить, не переучить!
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- куме, а ви знаєте, як американські журналісти називають президента-повію?
- як?
-моніка зеленський
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ну наконец то любимое дело...сцена,цветы,аплодисменты.
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кстати, все правильно сказал. это я проЧерчилля Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии - Цензор.НЕТ 704
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Тарас Григорьевич раз 95 перевернулся в гробу.
Брать, что то из ручонок писюаниста-членограя это же надо каким быть неразборчивым и не брезгливым.
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Жиди погані правлять нами!
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли».

(Т.Г. Шевченко)
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з зебілами,
Бо зелюки - глупі люде,
Роблять лихо з вами.
Зебіл любить лише шлунок,
Через шлунок кине;
Піде в якуюсь чижину,
А дівчина гине -
Якби сама, ще б нічого,
А то й Ненька-мати,
Що привела на світ божий,
Мусить погибати.
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Никогда не поверю, что наш Кобзарь тоже был обрезанным.
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Звідки він знав, що так буде…

Підняв Дніпро чорні хвилі, явір похилився
На Чернечій, на могилі, Тарас зажурився
Україно, Україно, мамо моя рідна,
Пограбована ти нене, тому й така бідна.
Нема миру, нема правди, нема волі й долі
Бо чужії отамани сидять на престолі.
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Я пам*ятаю, як окремі відмовлялися від військових нагород при ПП, не потискали руку ...
"Боролися".

А тут, виглядає, всі "борці-патріоти" з усим згодні. Чи страшно стало ?

Бо кагал не церемонитиметься: Маруся і Софія як приклад + Ріф-Яна-Юлія + придушення висловлень від військових і т.д.
Воно не стрималося і присікалося до Гончаренка, який, як і Софія - нардеп. Правда, "мужній" г*внокомандувач без охорони кроку не ступає, але боїться навіть слова.
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А міг би Зеленський й процитувати щось з Шевченка...наприклад - "Степи мої запродані
жидові, німоті,"...
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Как говаривал Станиславский - "Не верю!". Другой великий дядя также отметил, что можно хоть тысячу раз твердить "халва", но во рту слаще не станет! Воины ВСУ гибнут регулярно на Донбассе, а рояльный пагинини твердит - "какая разница!". Полагаю, что до тех пор, пока эта семейка не испытает того ужаса, который ежедневно ощущают родные и близкие тех, кто реально, в бою, а не для прикола говорит "Слава Украине!" и "Героям слава!", подвижек в защите интересов Державы не будет!
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Зеля! Почему твой собачий квартал до сих пор не лауреат Шевченковской премии? За песню "Палала хата Гонтаревой"!
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Зеленський біля пам'ятника Шевченку раптом чує згори громоподібний голос:

- Ох, щасливий же ж ти, Володимире!
Дивиться вгору - а то до нього сам Тарас звертається. Зеленський напівнепритомніє від жаху, одразу здав паркан сечі й тин калу в памперси... а потім, запинаючись, тонким голосом:
- А... а почему... почему это я... счастливый?
- Щасливий, вражий сину, що я кам'яний! Бо зараз дрином як уїпав би!..
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бывал я в параллельном мире
там всё совсем наоборот
рояль играет на зеленском
древесным х*ем полонез
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А культура за которую мы боремся это творчество Квартала 95???
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