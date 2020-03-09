 Зеленський взяв участь у церемонії вручення Шевченківської премії. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський нагадав, що коли в роки Другої світової війни один із міністрів уряду Вінстона Черчілля запропонував йому збільшити витрати на оборону за рахунок зменшення витрат на культуру, то Черчилль йому відповів на це: "А за що ми тоді воюємо?"

"Шановні українці, ми воюємо і зараз за нашу державу, за нашу культуру. Тому що культура - це і є держава, тому що культура - це і є наш народ. Слава Україні!" - заявив Зеленський у своєму виступі.

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