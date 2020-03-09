 Зеленський взяв участь у церемонії вручення Шевченківської премії. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський нагадав, що коли в роки Другої світової війни один із міністрів уряду Вінстона Черчілля запропонував йому збільшити витрати на оборону за рахунок зменшення витрат на культуру, то Черчилль йому відповів на це: "А за що ми тоді воюємо?"
"Шановні українці, ми воюємо і зараз за нашу державу, за нашу культуру. Тому що культура - це і є держава, тому що культура - це і є наш народ. Слава Україні!" - заявив Зеленський у своєму виступі.
з літератури має бути лауреатом - поет, воїн, ветеран АТО Борис Гуменюк зі своєю збіркою новел та віршів про російсько-українську війну - "Блокпост", яка вже пережила театралізацію і стала бестселлером серед української справжньої літератури!
з музичного мистецтва - гурт Dakh Daughters
з театрального мистецтва лауреатом не може бути гламурний бик Влад Троїцький, в Україні багато справді цікавих театральних проектів!
Ігорьонь, ти сатаніст?
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/strelyayut-nu-postrelivayut-zelenskiy-nazval-voynu-v-donbasse-zamorozhennym-konfliktom-1490329.html
Значит постреливают? Да нет это с подачи этого клоуна расстреливают наших ребят.
Так теперь посмотреть -- так он все шуточки собирал с интернета, и затем обрабатывал на сцене. Теперь даже шуточек нет - тюфяк какой-то.
А те, що це витріщене і перестрашене опудало однозначно несе за собою негатив / втрати / збитки - не бачать хіба що сліпі. Причому так стало відтоді, як воно полізло і =стало державним діячем=.
Кожен притомний вже давно б зрозумів (ці люди все розуміють), що це настільки явний знак, що то - не твоє, раз абсолютно все валиться, і пішов.
Та й ті, хто навколо + наші зебіли-виборці і решта типу =нє ґаласаваших= мали б уже допетрати. І якби вони бажали добра своїй Батьківщині навіть після того, що вони наробили своїм довбаним "вибором" - мусили б замислитися над тим, як чимшвидше прибрати цю істоту.
Інша справа, якщо ми говоримо про план, складений дядями за поребриком: причому, вони теж бачать, що усі Сили сигналізують тупому нарІду, щоб хоч ще якось спробувати його врятувати. З одного боку, тля лажає і проти них, бо воно невиліковно тупе, з другого - план виконується все одно навіть при всіх його провалах.
Але це жодним чином не знімає вину з 73%-них манкуртів-ідіотів і решти біомаси. Я їм ніколи цього не пробачу.
Я чекаю, коли зебілки підуть =скідивать зєлю=, як вони обіцяли.
Це ж треба так боятися. Яке ж воно гидотне!!! Недаремно його називають сцикло.
В могилі перевертається.
Юде-україноневисник, ворог України взяло участь у церемонії вручення Шевченківської премії.
Ото так, Батьку, як ти й казав: сидить ворог в твоїй хаті і сміється з тебе (с). І не просто сміється - а вищирюється, шкіриться, думає, що здолав.
Від РОКу і від мене:
Рух Опору Капітуляції
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сiм'ї великій,
В сiм'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
З Днем народження, Тарасе, Пророк та Будитель нації!
#РОК #Шевченко
Нація прокинулася.
І або хай спробує розбудити населення-біомасу або бере справу в свої руки так, щоб організми навіть не смикнулися і не сміли пискнути.
Я вже не кажу саме про Шевченка.
- як?
-моніка зеленський
Брать, что то из ручонок писюаниста-членограя это же надо каким быть неразборчивым и не брезгливым.
А ми ще гірші, ніж жиди,
Ми продали дідівську славу,
Жиди ж «в ярмо нас запрягли».
(Т.Г. Шевченко)
Та не з зебілами,
Бо зелюки - глупі люде,
Роблять лихо з вами.
Зебіл любить лише шлунок,
Через шлунок кине;
Піде в якуюсь чижину,
А дівчина гине -
Якби сама, ще б нічого,
А то й Ненька-мати,
Що привела на світ божий,
Мусить погибати.
Підняв Дніпро чорні хвилі, явір похилився
На Чернечій, на могилі, Тарас зажурився
Україно, Україно, мамо моя рідна,
Пограбована ти нене, тому й така бідна.
Нема миру, нема правди, нема волі й долі
Бо чужії отамани сидять на престолі.
"Боролися".
А тут, виглядає, всі "борці-патріоти" з усим згодні. Чи страшно стало ?
Бо кагал не церемонитиметься: Маруся і Софія як приклад + Ріф-Яна-Юлія + придушення висловлень від військових і т.д.
Воно не стрималося і присікалося до Гончаренка, який, як і Софія - нардеп. Правда, "мужній" г*внокомандувач без охорони кроку не ступає, але боїться навіть слова.
жидові, німоті,"...
- Ох, щасливий же ж ти, Володимире!
Дивиться вгору - а то до нього сам Тарас звертається. Зеленський напівнепритомніє від жаху, одразу здав паркан сечі й тин калу в памперси... а потім, запинаючись, тонким голосом:
- А... а почему... почему это я... счастливый?
- Щасливий, вражий сину, що я кам'яний! Бо зараз дрином як уїпав би!..
Зараз поширю на фб.
там всё совсем наоборот
рояль играет на зеленском
древесным х*ем полонез
Кіберерудит@rozhkovsky
Вечір