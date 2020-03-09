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 Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 березня, у Вінниці відбулася церемонія прощання з Дмитром Борисовичем Фірсовим (позивний Фірс), 1980 року народження, уродженцем Грузії, мешканцем Донецька, а під час війни - Вінниці, лейтенантом, командиром взводу механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 березня від важких поранень внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання поблизу селища Кримське Новоайдарського району Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео: naparise.com

Дмитро Фірсов народився 05.01.1980 року. З перших місяців війни пішов добровольцем на фронт у складі батальйону "Донбас", брав участь в евакуації побратимів з "Іловайського котла". З кінця жовтня 2014 року проходив службу в 93-й бригаді. Пройшов бої за Донецький аеропорт, за опорний пункт "Мурашник" (висота 93-17 біля злітної смуги ДАП), бої за Бахмутку, в районі Новотроїцького, Новоселівки Другої. Улітку 2015-го під час боїв за Невельське зазнав контузії в результаті підриву БМП, у листопаді 2014 був поранений під час проведення розвідки біля селища міського типу Старомихайлівка. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни". Брав участь у міжнародних навчаннях ORBITAL та Combined Resolve (у Німеччині). Через війну переїхав із сім'єю до міста Вінниця.

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Поховали Дмитра Фірсова на Алеї Слави центрального кладовища Вінниці. У Героя залишилися дружина та син.

Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 01
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 02
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 03
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 04
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 05
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 06
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 07
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 08
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 09
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 10
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 11
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 12
Із загиблим на Донбасі воїном 93-ї ОМБр Дмитром Фірсовим попрощалися у Вінниці 13

Фото: misto.vn.uanaparise.com

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180267
 
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