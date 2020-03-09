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 Політика України
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Все про:Зеленський (4739) Мендель (60) Данилюк-Ярмолаєва (4)

 "Дівчинку не чіпайте": як Мендель 6 разів підставила Зеленського. ВIДЕО

У черговому випуску нового проєкту "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва розкладає по поличках черговий скандал, пов'язаний із гуру комунікацій президента Володимира Зеленського - Юлією Мендель.

Як так сталося, що речниця президента виставила його повним профаном в інтерв'ю західним ЗМІ, та ще й залучила до іміджевого порятунку шефа авторів, які підігравали (або й продовжують підігравати) російській пропаганді?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - лише факти.

Нагадаємо, 7 березня Guardian Weekend опублікував свою статтю про Зеленського. ОП на сайті Президента навів розшифровку розмови, водночас не подано іноді доволі жорсткі оціночні судження авторів Шона Вокера та Ендрю Рота.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180212
 
   
 Топ коментарі
 
какой "янелох", такая и мандель, и все остальные в зебильной каманде..
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Не похож он на дурака.

Скорее - сцыкло, не патриот, негодяй и подлец.
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Азиров ездил у вагине - не каждый это сможет, а лишь немногие.
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На самом деле, я рад что Зеленский президент с 73 %,именно такой ЛОХторат должен быть у нищебродов мнящих себя Рузвельтами Черчиллями ...
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Как на арене цирка называется женщина, отвлекающая сиськами от манипуляций фокусника?
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през медленно и уверенно идет ко дну)))))
интересно дотяни ли до конца срока? или будут досрочные)))))
каждодневные зашквары шоблы нелоха уже начинают вызывать рвотные рефлексы))))
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Согласна) только ко дну оно идет не медленно
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Дегенерат ЗЕянелох з гнусавим голосом підібрав собі і команду дегенератів, у тому числі і цю шлендру.
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Как получилось, что пресс-секретарь президента выставила его полным профаном в интервью западным СМИ, да еще и привлекла к имиджевому спасению шефа авторов, которые подыгрывали (или продолжают подыгрывать) российской пропаганде? Источник: https://censor.net.ua/v3180212

А може в цьому і є мета? Ліквідація України як самостійної держави і дискредитація такої посади як президент України. Це дуже правдоподібна теорія.
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зекретин и без этой дуры подставляется не хило, а то что ему в этом мокши помогают -бесспорно... хотят кума пуйла у нас в президентах, так что мы не должны позволить идиотам голосовать -только самая настоящая Хунта на лет пять.
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Да лучше не пять, а все двадцать. Ибо Ху*ло имеет свойство долго существовать.
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а как ты представляешь "профессионализм" у мендель?
а главное - в ЧЁМ?))
или думаешь, она туда взята по другим критериям))
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Крылатую фразу одного человека на цензоре я разнесла на весь фейсбук "зеля парень не плохой -просто сцытся и тупой"))))
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разве могло быть иначе, если корреспонденты и фотограф ошиваються в москве, ?Разве нужно удивляться профкачествам мадам мендель, если на груди гордо реет ленточка " russia tody", а познания элементарной географии оставляют желать лучшего. И когда-нибудь будет совсем не удивительно, если халат окажется с перламутровыми пуговицами, выданным спецслужбами хремля.
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Маринка Данилюкова кому тільки не вилизувала. Була і за Юльку, і за Януковича. Встигла побути навіть за Порошенка. Тепер за Зєлю. А взагалі, мені її шкода. Хвора людина.
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І знову бубочку підставили. Та не підставили. Зеленський втілює план "бені-фуйла". Роблять Україну злиденною, безперспективною, для західних інвесторів, щоб злить мокшанам. Для цього вони його і "розкрутили", та до влади привели. Він і далі буде нищити Україну
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Ось що буває, коли прессекретутка - ТМ.
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та тут уже за слово мєндєль на 3 доби задібанили
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Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 1)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26364-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-1/

Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 2)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26369-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-2/
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Це вже така американська традиція - брати в речниці напівграмотних їдіоток,Псакі,наприклад...На них потім можна все списати,мовляв,дурепа,****...шо з неї візьмеш...Але це в Штатах,країні великій і значимій...А в нас країна маленька і затуркана,у нас Мендель навіть і не помічають,вважаючи її частиною атрибутики преза як от розстебнуту ширіньку...І весь негатив відповідно на Зєлю...
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К домашнему халатику нужно было еще и китайские шлепанцы одеть.
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Порохоботство ведет в деградации. Сплошные сознательные манипуляции. Не знающая куда деть руки аффтарша с порохоботского канала Эспересо вставляет собственные надоевшие месседжи из их терминологии, создавая впечатление, что они были в интервью. А это ложь.
- у многих ( у специфических порохоботов?) ассоциации с Анастейшей Стил и Моникой Левински. Вот уровень аналитики аффтарши
- олигархическое правительство с пророссийскии душком. Просто сказанула, ессно, без доказательств
- стандартный набор: 95-й квартал, жует свою мирную жуйку ( жесть!), найвидатніший лідер ********** - аффтарша уверяет, что она нейтральна, ничего личного - только факты. Ни одного, а только манипуляции.

И ни слова о действительно важных заявлениях Зеленского: что Макрону не стоит играть на 2 фронта, что все тоталитарные режимы (Россия) всегда заканчивают одинаково, мы пытаемся сделать минские соглашения хоть немного приемлемыми для Украины, если не получится, есть другие планы. Абсолютно разумная позиция

Интересно послушать оценку аффтарши знаменитого интервью, где Тим Себастиан размазал Порошенко, уже тогда, в ноябре 2015-го, было ясно, что Порошенко коррупционер и лжец. Будет ли аффтарша употреблятьфразы типа, что Тим Себастиан настоящий интервьюер, и это не обычная сладкая, как Киевский торт, пресс-конференция Порошенко со специально отобранными ручными типа журналистами
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Нічого собі з проросійський душком??? Там все його ЗЕнутро ПРОРОСІЙСЬКИМ ПРОСЯКНУТЕ... Правда тільки, як Росія буде його Зезахцянки обслуговувати, при нафті - 48 дольців за барель??? Це не часи коли нафта доходила до 125 і можна було Януковича купляти на розпродажі за 3 ярда штука?
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Особливо "дякую" зебілам ЦЕНТРУ і ЗАХОДУ, що вибрали країні проросійського ДУЖЕДЯКУЛУ!!!!

До виборців сходу і півдня питань немає.... Вони собі не зраджують....продовжують підсувати своїх проросійських ФРИКІВ... На кшталт, червоного директора Кучми, зека-рецидивіста Якуновичв, тепер черга на клована із криворізької підворітні....
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