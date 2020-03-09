 "Дівчинку не чіпайте": як Мендель 6 разів підставила Зеленського. ВIДЕО

Як так сталося, що речниця президента виставила його повним профаном в інтерв'ю західним ЗМІ, та ще й залучила до іміджевого порятунку шефа авторів, які підігравали (або й продовжують підігравати) російській пропаганді?
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Нагадаємо, 7 березня Guardian Weekend опублікував свою статтю про Зеленського. ОП на сайті Президента навів розшифровку розмови, водночас не подано іноді доволі жорсткі оціночні судження авторів Шона Вокера та Ендрю Рота.
интересно дотяни ли до конца срока? или будут досрочные)))))
каждодневные зашквары шоблы нелоха уже начинают вызывать рвотные рефлексы))))
А може в цьому і є мета? Ліквідація України як самостійної держави і дискредитація такої посади як президент України. Це дуже правдоподібна теорія.
а главное - в ЧЁМ?))
или думаешь, она туда взята по другим критериям))
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26364-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-1/
Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 2)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26369-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-2/
- у многих ( у специфических порохоботов?) ассоциации с Анастейшей Стил и Моникой Левински. Вот уровень аналитики аффтарши
- олигархическое правительство с пророссийскии душком. Просто сказанула, ессно, без доказательств
- стандартный набор: 95-й квартал, жует свою мирную жуйку ( жесть!), найвидатніший лідер ********** - аффтарша уверяет, что она нейтральна, ничего личного - только факты. Ни одного, а только манипуляции.
И ни слова о действительно важных заявлениях Зеленского: что Макрону не стоит играть на 2 фронта, что все тоталитарные режимы (Россия) всегда заканчивают одинаково, мы пытаемся сделать минские соглашения хоть немного приемлемыми для Украины, если не получится, есть другие планы. Абсолютно разумная позиция
Интересно послушать оценку аффтарши знаменитого интервью, где Тим Себастиан размазал Порошенко, уже тогда, в ноябре 2015-го, было ясно, что Порошенко коррупционер и лжец. Будет ли аффтарша употреблятьфразы типа, что Тим Себастиан настоящий интервьюер, и это не обычная сладкая, как Киевский торт, пресс-конференция Порошенко со специально отобранными ручными типа журналистами
До виборців сходу і півдня питань немає.... Вони собі не зраджують....продовжують підсувати своїх проросійських ФРИКІВ... На кшталт, червоного директора Кучми, зека-рецидивіста Якуновичв, тепер черга на клована із криворізької підворітні....