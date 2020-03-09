 "Дівчинку не чіпайте": як Мендель 6 разів підставила Зеленського. ВIДЕО

Як так сталося, що речниця президента виставила його повним профаном в інтерв'ю західним ЗМІ, та ще й залучила до іміджевого порятунку шефа авторів, які підігравали (або й продовжують підігравати) російській пропаганді?

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Нагадаємо, 7 березня Guardian Weekend опублікував свою статтю про Зеленського. ОП на сайті Президента навів розшифровку розмови, водночас не подано іноді доволі жорсткі оціночні судження авторів Шона Вокера та Ендрю Рота.