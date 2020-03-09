EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1354  13
Все про:Шевченко Тарас (66) військовослужбовці (2668) Ухман Михайло (57)

 Українські воїни з нагоди дня народження Тараса Шевченка зачитали свої улюблені вірші поета. ВIДЕО

Сьогодні, 9 березня 2020 року, 206 років від дня народження українського поета, художника Тараса Шевченка.

Українські воїни з нагоди такої дати зачитали свої улюблені уривки з поезії Тараса Шевченка, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати". ВIДЕО

"Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра,

Добра святого. Волі! волі!

Братерства братнього! Найшли,

Несли, несли з чужого поля

І в Україну принесли", - продекламировали воины.

Також дивіться: Діти читали вірші Шевченка на площі столиці Чехії. ВIДЕО

"І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!" - зачитали воины.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180194
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Українським воїнам
 показати весь коментар
 
Нефть рухнула на 31% за одну ночь фубль уже 74 фубля за бакс, хорошее поздравления нашего кобзаря, а сегодня ещё начало суда по МН17
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нефть рухнула на 31% за одну ночь фубль уже 74 ***** за бакс, хорошее поздравления нашего кобзаря, а сегодня ещё начало суда по МН17
 показати весь коментар
 
 
«Поховайте та вставайте, кайдани порвете,
І вражою злою кров'ю волю окропіте.»
 показати весь коментар
 
 
Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали…"
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває
 показати весь коментар
 
 
За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра??…засівали,
І рудою поливали…
І ******* скородили.
Що ж на ниві уродилось??!!
Уродила рута…рута…
Волі нашої отрута."
 показати весь коментар
 
Не хочу ваших я церков,
Молитви рабської не треба,
Мій храм - природа, купол неба;
Для ряс і золотих оков
У ньому вільних місць немає,
Бог без попів благословляє
Молитву щиру.
Схаменіться,
За себе добре помоліться,
Щоб Бог вам совість врешті дав,
А я вас більш не проклинав!
Т.Г.Шевченко.
 показати весь коментар
 
 
Подивився б на Украйну ти зараз Тарасе

Що зробив москаль із нею й свої . і д а р а с и Українські воїни з нагоди дня народження Тараса Шевченка зачитали свої улюблені вірші поета - Цензор.НЕТ 1846
 показати весь коментар
 
 
РОЗРИТА МОГИЛА

Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору