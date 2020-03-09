 Українські воїни з нагоди дня народження Тараса Шевченка зачитали свої улюблені вірші поета. ВIДЕО

Українські воїни з нагоди такої дати зачитали свої улюблені уривки з поезії Тараса Шевченка, передає Цензор.НЕТ.
"Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли", - продекламировали воины.
"І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава,
І воля святая!" - зачитали воины.
І вражою злою кров'ю волю окропіте.»
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали…"
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра??…засівали,
І рудою поливали…
І ******* скородили.
Що ж на ниві уродилось??!!
Уродила рута…рута…
Волі нашої отрута."
Молитви рабської не треба,
Мій храм - природа, купол неба;
Для ряс і золотих оков
У ньому вільних місць немає,
Бог без попів благословляє
Молитву щиру.
Схаменіться,
За себе добре помоліться,
Щоб Бог вам совість врешті дав,
А я вас більш не проклинав!
Т.Г.Шевченко.
Що зробив москаль із нею й свої . і д а р а с и
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.