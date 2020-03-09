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Все про:аборт (12) Львів (1211) марш (260) гендерні проблеми (65) 8 Березня (68)

 "Я тобі не туристичний бренд", - у Львові відбувся Марш жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Головна вимога маршу, який відбувся у Львові 8 березня, - ратифікація Стамбульської конвенції. Вона спрямована на запобігання домашньому насильству та насильству щодо жінок, захист і підтримку постраждалих, а також притягнення винних до відповідальності.

Як повідомив кореспондент hromadske, акція розпочалася біля міської Ратуші, передає Цензор.НЕТ. Учасники пройшли вулицями Львова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вільна жінка - вільна країна", - марш жіночої солідарності відбувся в Харкові. ФОТОрепортаж

У Марші взяли участь також люди, переодягнені в костюми з антиутопічного серіалу "Оповідь служниці", за сюжетом якого жінок забирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної цілі - зачати та народити дитину для офіцерів, чиї дружини не здатні це зробити.

"Якщо не робити якихось кроків на випередження, то українське суспільство щодо прав жінок може перетворитися на цю антиутопічну країну з фільму", - розповіла організаторка акції Марта Чумало.

Участь в акції також брали чоловіки. За словами правоохоронців, до неї приєдналися близько 200 чоловіків. Стільки ж було і поліцейських. Акція минула мирно.

Однак Марта Чумало повідомила у Facebook, що невідомі закидали деяких учасниць акції яйцями і вилаяли. Постраждалі жінки звертатимуться в поліцію.

Також дивіться: Марш за права жінок відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас біля міської ради три десятки людей почали акцію проти абортів. "Ми організували цю акцію, тому що виступаємо проти легалізації абортів. Зібралися, щоб більше людей нас почуло саме сьогодні. Ми проти абортів", - розповів активіст Ростислав Романченко.

Зазначимо, що Марші жінок в Україні 8 березня відбулися також у Києві, Харкові, Херсоні та Запоріжжі.

Я тобі не туристичний бренд, - у Львові відбувся Марш жінок 01
Я тобі не туристичний бренд, - у Львові відбувся Марш жінок 02
Я тобі не туристичний бренд, - у Львові відбувся Марш жінок 03
Я тобі не туристичний бренд, - у Львові відбувся Марш жінок 04
Фото: Ярема Чуйко/hromadske

Також дивіться: "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180174
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, львів*янки хоч блазню пригадали його "перл".
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На акции против абортов - одни мужики. Их шо, во Львове, заставляют аборты делать? "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 3269
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Западэнские кобиты -- то сложно... -- они все честные и гордые!

И красивые...*)
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Знімай донбаських. Та і у нас можу пару сотень точок ;шоколадка і я твоя; дати.
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У меня жинка бывшая с Красноармейска... -- 26 лет продержалась -- 2-х дочек он неё имею... -- хорошая девочка была...*)
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на рынках - Ж*ОПА.. нефть на открытии рухнула на 30%))
фуйло - побежалО топится в сортире...
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А какой кайф будет утром от деревянного ! 80 за бакс возьмёт или больше ?
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х.з... торги по рублю откроются в 9 по мск.. будет весело
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п.с. особенно на фоне обвалов расейских акций в четверг-пятницу на 8-10% (суммарно)...
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А какой кайф будет утром от деревянного ! 80 за бакс возьмёт или больше ?

*******
Неимоверный кайф,когда по 100!!! "Я тобі не туристичний бренд", - у Львові відбувся Марш жінок - Цензор.НЕТ 8024
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не обманывай себя, воевать оно не перестанет.
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...когда делать нехрен, можна и в политику поиграть.. ..сидите ото дома и борщ варите шаритесь ото где попало и с кем попало, потом ло цэрквы иты, грихы отмаливать... "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 5597 ....
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Ну, львів*янки хоч блазню пригадали його "перл".
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Цiкаво, шо моя доня тэж була фемiнiсткою. Потiм вийшла замiж, вже двое дiтей, госпадрство, борщ, традiцiйни цiнностi
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Нормального мужика зустріла. Пощастило.
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Вона була дуже радiкально налаштована пiд час навчання в унiверситете. Демонстрацpp, протести, навiть була арештована на Occupy Wall-street. Зара голосуе за Трампа
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Блін... Трамп- то вже перебор. А про захоплення Уолл- Стріт мало знаю.
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Та була акцiя протi загальносвiтового капiталу, в 2011. Студенти намети на Уолл-стрит поставили, сiдили там майже 2 месяцi. Потiм суд присудив намети прибрати, ну i трапилися бiйки з копами та провокаторами-анархистами.
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Макс, я очень долго об"яснял жене про 22-й калибр. Говорю ей, берешь и умножаешь 0,22 на дюйм. Ответ, "... тю , так это 5,6 мм, мелкашка"
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На акции против абортов - одни мужики. Их шо, во Львове, заставляют аборты делать? "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 3269
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на пляшку не хватало от і найнялися... горілка зараз дорого коштує
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І дядьки проти абортів.
Пані, не підпускайте їх до себе без презервативів, що б вони вам не плели.
Більше того - відправляйте їх на вазектомію.
Тоді не лазитимуть на такі мітинги.
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Аборт може бути з медичних показань і після згвалтування.
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Це - зрозуміло. Але дядьки не проти таких стоять.
Вони хочуть, щоб жінка не мала права на аборт.
Ти знаєш, що контрацепція - справа обох. У нас, як завжди, винуватять жінку.
Не всі можуть приймати оральні контрацептиви + не всі їх можуть дозволити по ціні, спіралі випадають або вростають + коштують теж ... Інші методи - потрібно підбирати.
У парах народ домовляється по-своєму. І я не здивуюся економії на тих же презервативах, бо оці "демонстранти" обіцяють, що =проконтролюють= процес, а то горить-пече-очі вилазять: давай.
А винна і крайня - хто ? Жінка.
Відмовити не може, ще й мусить потім розплачуватися.
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Было Дело -- я себе Жиночку искал -- активно!
...в Германии, это вообщее не проблема -- до 11 штук в год...*)
Приехал во Львов -- на заранее подготовленную почву, от друзей, с ихними жинками. Ни то, шо ни разу не дали -- даже на личную свиданку не согласились! Токо при свидетелях!

...в отличии от Туниса, к примеру -- меня племянничек -- арабо-хохол -- 22 года -- выгуливал по Столице... -- там любэ! -- токо свисни... ...а оно мне надо? *)
Щас давно и не женатый ... ...но Любовь! В Беларуси... -- братский народ помог...
Ахти! *)
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В ЛАПТЕСТАН ЕХАЙ! Там вобще найдешь себе дырку за еду!
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Я знаю. Пани теж їх не дуже **********.
Горе та й годі.
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Стандартні рекомендації. Як від лікаря, хоч я ним не є.
Один (сталий) партнер, вірність (як не склалося - розійшлися, але без походів-збирань інфекцій у стосунках) і тоді підібрати спосіб контрацепції, який підходить обом.
Якщо все серйозно і жінка впевнена у чоловікові, обоє перевірилися і ніхто не має =нехороших= хвороб, нема протипоказань - оральні контрацептиви. Тоді можна без презервативу. Якщо є діти, жінка не може / не хоче їх приймати - вазектомія. Мені одна пані сказала, що її син зробив, то не міг прийти їй допомогти вдома - не можна було піднімати важчі речі. Я розумію. Це - чоловічий вчинок. Він хоче нормального сексу з дружиною, двоє дітей уже є - пішов на це. І насолоджується життям.

Якщо люди скачуть з ліжка в ліжко (щоб не висловлюватися інакше) - то з мало / не знайомою людиною без захисту дуже ризиковано.
Мені дотично вийшло бути в курсі ситуації у знайомих - той мій жах (там таварісч неслабу заразу підчепив) пам*ятаю до цих пір.
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Покажите мне реальное ущемление прав женщин на примере какого-нибудь судебного дела.
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Бред, насилие в семье, все просто разведись и все
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просто разведись, просто жена отберёт недвижимость, детей, алименты.
если недвиж раздельная тогда легче немного.
потому надо не жениться, жить раздельно и заводить таким образом детей.
и никогда не разведёшься, попадешь только на алименты.
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логично на 100%, потому что кому то работать постоянно, а кому то веселится за деньги трудяги, но феминизм- это все это плюс женщина имеет право на измену
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Марта Чумало! Вся її суть у її прізвищі!😁
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Это бренд они заслуженно заработали своей пи-здой по всему Миру . Так что не хер пенять на зеркало , коль рожа крива .
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От і закінчився день феміністок і членкинь різних гуртків. Цей день,один з червоних днів календаря.На черзі інші червоні дні.
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"Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 5253

Ну, все. Українські чоловіки з горем з бідою (хто з чаркою чи сваркою) його пережили, тепер вже спатимуть спокійно.
А то сьогодні витримали такий стрес ... "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 5253
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У більшості жінок вчорашній день був для самореклами та прогулянки на свіжому повітрі. Для підтримання здоров'я це необхідно🤔
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Нє, ну, ми врешті-решт маємо право хоч раз на рік колективно поманіфестувать ? "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 5979
(анекдот знаєте: відпускай мене раз на рік у ліс і нічого не питай ?)
Потім ще помісячно влаштовуємо сольні виступи тим, хто поруч.

Головне, що ви героїчно і мужньо справилися, хоча відстраждали, можете себе пожаліть ... "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 3528 Зберетеся з друзями і висповідаєтеся ... "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 3528
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Vedana Ми підемо у нічні клуби.Наприкдад в тому ж Львові. "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 7058
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Презервативи тільки не забудьте. "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 7003
Хіба що там видадуть.
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токар - токарка, слюсар - слюсарка... мусор - мусорка *)
"Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 9944
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Це в Києві тролінг на антифеменістичному мітингу.
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Подивіться,які нічні клуби і бари у Львові. "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 6237

НІЧНЕ ЖИТТЯ ЛЬВОВА: НІЧНІ КЛУБИ ТА ШОУ-БАРИ

В них якраз і ходять туристи. "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 7007Та й сам,я не проти них. "Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 5491
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Самое печальное, что весь пафос борьбы за равноправие в конечном итоге сводится к пошлому требованию квот, т.е. к дискриминации мужчин по половому признаку. Отака ху.. фу... феміння, малята!
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...я не согласный! ...если я Мужчина -- меня никакая приличная Женщина не дискриминирует! ...и неприличная тоже... *)
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та львів"янки самі плигають на турків, а знаєте чому? Тому що емансіпація, тому що фемінізм. То до кого звертаються ці балашменні курви?
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Хворі люди . Що з них візьмеш . Вже задовбали своїми ходами за права домашніх жінок та рівноправ"я тварин
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"Я тобі не туристичний бренд"
"Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин - Цензор.НЕТ 1416
Это мужики дают кому попало!
Поэтому женщины - давалко-бренд?
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Феминистки не должны иметь семьи, ведь это против их сущности, я так понял.
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--- Що там за галас, Берімор?
--- То марш феменісток за права ,сер!
---Їм хтось не дає прав,Берімор?
--- Та нє ,все дають ,сер!
--- Чого ж вони галасують, Берімор?
Але толерантному Берімору вперше забракло слів , щоб максимально відверто відповісти своєму роботодавцю.
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Интересно, а бабы " защиту и поддержку пострадавших, а также на привлечение виновных к ответственности. " - готовы нести ответственность ?!
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и тут проплоченый биомусор какие ценности ахахаххахаххахах эти маллолетки в три раза их старше
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