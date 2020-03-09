 "Я тобі не туристичний бренд", - у Львові відбувся Марш жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомив кореспондент hromadske, акція розпочалася біля міської Ратуші, передає Цензор.НЕТ. Учасники пройшли вулицями Львова.
Марш жінок у Львові підтримали не лише жінки, а й чоловіки. Усього до маршу приєдналися близько 200 людей pic.twitter.com/4JZsLkFqtF— hromadske (@HromadskeUA) March 8, 2020
У Марші взяли участь також люди, переодягнені в костюми з антиутопічного серіалу "Оповідь служниці", за сюжетом якого жінок забирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної цілі - зачати та народити дитину для офіцерів, чиї дружини не здатні це зробити.
"Якщо не робити якихось кроків на випередження, то українське суспільство щодо прав жінок може перетворитися на цю антиутопічну країну з фільму", - розповіла організаторка акції Марта Чумало.
Участь в акції також брали чоловіки. За словами правоохоронців, до неї приєдналися близько 200 чоловіків. Стільки ж було і поліцейських. Акція минула мирно.
Однак Марта Чумало повідомила у Facebook, що невідомі закидали деяких учасниць акції яйцями і вилаяли. Постраждалі жінки звертатимуться в поліцію.
Водночас біля міської ради три десятки людей почали акцію проти абортів. "Ми організували цю акцію, тому що виступаємо проти легалізації абортів. Зібралися, щоб більше людей нас почуло саме сьогодні. Ми проти абортів", - розповів активіст Ростислав Романченко.
Зазначимо, що Марші жінок в Україні 8 березня відбулися також у Києві, Харкові, Херсоні та Запоріжжі.
И красивые...*)
эпоха ЗЕбности - все время и деньги будут уходить на заботу о выживании
хочешь выжить - выбрось Клоуна !
Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/***********-pochnut-dodatkovo-nadsilati-12-novih-platizhok-za-komunalni-poslugi-1504710.html
фуйло - побежалО топится в сортире...
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Неимоверный кайф,когда по 100!!!
Пані, не підпускайте їх до себе без презервативів, що б вони вам не плели.
Більше того - відправляйте їх на вазектомію.
Тоді не лазитимуть на такі мітинги.
Вони хочуть, щоб жінка не мала права на аборт.
Ти знаєш, що контрацепція - справа обох. У нас, як завжди, винуватять жінку.
Не всі можуть приймати оральні контрацептиви + не всі їх можуть дозволити по ціні, спіралі випадають або вростають + коштують теж ... Інші методи - потрібно підбирати.
У парах народ домовляється по-своєму. І я не здивуюся економії на тих же презервативах, бо оці "демонстранти" обіцяють, що =проконтролюють= процес, а то горить-пече-очі вилазять: давай.
А винна і крайня - хто ? Жінка.
Відмовити не може, ще й мусить потім розплачуватися.
...в Германии, это вообщее не проблема -- до 11 штук в год...*)
Приехал во Львов -- на заранее подготовленную почву, от друзей, с ихними жинками. Ни то, шо ни разу не дали -- даже на личную свиданку не согласились! Токо при свидетелях!
...в отличии от Туниса, к примеру -- меня племянничек -- арабо-хохол -- 22 года -- выгуливал по Столице... -- там любэ! -- токо свисни... ...а оно мне надо? *)
Щас давно и не женатый ... ...но Любовь! В Беларуси... -- братский народ помог...
Ахти! *)
Горе та й годі.
Один (сталий) партнер, вірність (як не склалося - розійшлися, але без походів-збирань інфекцій у стосунках) і тоді підібрати спосіб контрацепції, який підходить обом.
Якщо все серйозно і жінка впевнена у чоловікові, обоє перевірилися і ніхто не має =нехороших= хвороб, нема протипоказань - оральні контрацептиви. Тоді можна без презервативу. Якщо є діти, жінка не може / не хоче їх приймати - вазектомія. Мені одна пані сказала, що її син зробив, то не міг прийти їй допомогти вдома - не можна було піднімати важчі речі. Я розумію. Це - чоловічий вчинок. Він хоче нормального сексу з дружиною, двоє дітей уже є - пішов на це. І насолоджується життям.
Якщо люди скачуть з ліжка в ліжко (щоб не висловлюватися інакше) - то з мало / не знайомою людиною без захисту дуже ризиковано.
Мені дотично вийшло бути в курсі ситуації у знайомих - той мій жах (там таварісч неслабу заразу підчепив) пам*ятаю до цих пір.
если недвиж раздельная тогда легче немного.
потому надо не жениться, жить раздельно и заводить таким образом детей.
и никогда не разведёшься, попадешь только на алименты.
Ну, все. Українські чоловіки з горем з бідою (хто з чаркою чи сваркою) його пережили, тепер вже спатимуть спокійно.
А то сьогодні витримали такий стрес ...
(анекдот знаєте: відпускай мене раз на рік у ліс і нічого не питай ?)
Потім ще помісячно влаштовуємо сольні виступи тим, хто поруч.
Головне, що ви героїчно і мужньо справилися, хоча відстраждали, можете себе пожаліть ... Зберетеся з друзями і висповідаєтеся ...
Хіба що там видадуть.
НІЧНЕ ЖИТТЯ ЛЬВОВА: НІЧНІ КЛУБИ ТА ШОУ-БАРИ
В них якраз і ходять туристи. Та й сам,я не проти них.
Это мужики дают кому попало!
Поэтому женщины - давалко-бренд?
--- То марш феменісток за права ,сер!
---Їм хтось не дає прав,Берімор?
--- Та нє ,все дають ,сер!
--- Чого ж вони галасують, Берімор?
Але толерантному Берімору вперше забракло слів , щоб максимально відверто відповісти своєму роботодавцю.