 Поблажок для Шмигаля не буде, якщо з'являться докази його причетності до "Роттердам+", - "слуга народу" Кравчук. ВIДЕО

Так прокоментувала зв'язок новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі схемою "Роттердам+" заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила: перше, що нова влада зробила в енергетичній сфері, - скасувала формулу "Роттердам+".
"Якщо хоч хтось знайде докази чи зараз будуть якісь корупційні звинувачення – повірте, ніяких поблажок ні для кого не буде. Зараз немає жодної підстави говорити, що Денис Шмигаль є кимось іншим, аніж людиною президента", - наголосила Кравчук.
Видання зазначає, що в 2017-2018 роках, коли Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова задешево, за копійки купував вугілля на Донбасі і за формулою "Роттердам+" виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, яку за європейськими цінами продавав до Європи, зокрема, до Словаччини – маючи при цьому величезні надприбутки.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду.
Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.
Також було значно оновлено склад Кабміну.
это ж какой ей курицей нужно быть - чтобы не помнить: не вислюк оманський отменил Р+, а ввод энергорынка ПО ПЛАНУ...
более того, Р+ давал лучшую и дешевую цену на уголь, порезав тем самым спекуляцию и кормушку для многих торггашей ипа ахметки и коломойского.
но самый прикол в том - что вислюк оманський НЕ хотел отменять Р+, и хотел продолжить его действие - перенеся ввод энергорынка на 2020
https://nv.ua/biz/economics/zelenskiy-prizval-parlament-perenesti-na-god-zapusk-novogo-rynka-**************-50026393.html
Зеленский призвал парламент перенести на год запуск нового рынка электроэнергии
https://nv.ua/biz/markets/kogda-ischeznet-rotterdam-i-prichem-zdes-prezident-zelenskiy-ahmetov-i-kolomoyskiy-50022431.html
Таким образом..... методика Роттердам+ исчезнет вместе с внедрением нового рынка электроэнергии.
Так надо у Шмыгаля спросить - что он делать собирается как премьер-министр. Потому что кроме Ахметова его достоинств никто не знает, похоже.
Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.В последний раз цена нефти находилась ниже уровня в 34 доллара более четырёх лет назад - в феврале 2016 года.
Плюс: Сирия, газопровод, МН17.
Я себе не представляю, как этим Государством дальше рулить?
-- эллекторат запросит протекторат, разве что? -- и скорей всего... *)
Відкрита жирним Сцитником .Але:Директор НАБУ назвав схожими формули "Роттердам +" і "Амстердам +"
"Прийнята урядом формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам +") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +". Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-концеренції у Києві, 7 лютого, передає РБК-Україна.
"Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і зовсім різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча за структурою вони (формули, - ред.), можливо, схожі", - заявив Ситник." (Але справу відкривати за Амстердам+ цей поц не спішить).
"Раніше Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість української методології ціноутворення на вугілля. "Вибір маркерної ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні", - йдеться в пресрелізі Euracoal, опублікованому на її вебсайті 21 вересня 2018 року.
Законність і економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" була також підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом. Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також встановила, що методика розрахунку була законною. Формула є наслідком Директиви ЄС 2009/72 / ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.
Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв'ю газеті "Україна молода" стверджував, що проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вугледобувні підприємства отримували надприбуток у результаті використання формули "Роттердам+".https://ukr.lb.ua/pravo/2020/02/04/449026_vaks_prodovzhiv_obovyazki_dvom.html
премию урежем на 170 грн(может быть)
Источник: https://censor.net.ua/v3180172
а может и не одного?
сиськистецьки ещё придумают.
отменили ротердам+ для угля и подняли цену на уголь
и назначели хабы+ для газа
и почему самокат еще не сидит?