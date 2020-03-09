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 Політика України
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Все про:Кабмін (3880) Роттердам+ (46) Кравчук Євгенія (37) Денис Шмигаль (70)

 Поблажок для Шмигаля не буде, якщо з'являться докази його причетності до "Роттердам+", - "слуга народу" Кравчук. ВIДЕО

Якщо з'являться докази і підтвердження звинувачень у корупції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, поблажок для нього не буде.

Так прокоментувала зв'язок новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі схемою "Роттердам+" заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

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Вона підкреслила: перше, що нова влада зробила в енергетичній сфері, - скасувала формулу "Роттердам+".

"Якщо хоч хтось знайде докази чи зараз будуть якісь корупційні звинувачення – повірте, ніяких поблажок ні для кого не буде. Зараз немає жодної підстави говорити, що Денис Шмигаль є кимось іншим, аніж людиною президента", - наголосила Кравчук.

Видання зазначає, що в 2017-2018 роках, коли Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова задешево, за копійки купував вугілля на Донбасі і за формулою "Роттердам+" виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, яку за європейськими цінами продавав до Європи, зокрема, до Словаччини – маючи при цьому величезні надприбутки.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду.

Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Також було значно оновлено склад Кабміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180172
 
 
 Топ коментарі
 
Какие побоажки? О чем ты бредиш плесень зеленая?? Мы уже увидели и услышали это временное техническое недоразумение которое не успев прийти подает украинскую воду на военные базы кацапне в Крыму. Вопрос стоит только побыстрее вас сковырнуть пока капитуляция не стала необратимой!!!!
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Его гнать нахуй нужно уже за его заяву о воде в Крым!
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Какие побоажки? О чем ты бредиш плесень зеленая?? Мы уже увидели и услышали это временное техническое недоразумение которое не успев прийти подает украинскую воду на военные базы кацапне в Крыму. Вопрос стоит только побыстрее вас сковырнуть пока капитуляция не стала необратимой!!!!
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мягко говоря - она просто тупая... "Она подчеркнула: первое, что новая власть сделала в энергетической сфере - отменила формулу "Роттердам+"."

это ж какой ей курицей нужно быть - чтобы не помнить: не вислюк оманський отменил Р+, а ввод энергорынка ПО ПЛАНУ...
более того, Р+ давал лучшую и дешевую цену на уголь, порезав тем самым спекуляцию и кормушку для многих торггашей ипа ахметки и коломойского.
но самый прикол в том - что вислюк оманський НЕ хотел отменять Р+, и хотел продолжить его действие - перенеся ввод энергорынка на 2020
https://nv.ua/biz/economics/zelenskiy-prizval-parlament-perenesti-na-god-zapusk-novogo-rynka-**************-50026393.html

Зеленский призвал парламент перенести на год запуск нового рынка электроэнергии

https://nv.ua/biz/markets/kogda-ischeznet-rotterdam-i-prichem-zdes-prezident-zelenskiy-ahmetov-i-kolomoyskiy-50022431.html
Таким образом..... методика Роттердам+ исчезнет вместе с внедрением нового рынка электроэнергии.
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"Ротердам+" визнаний економічно обгрунтованим.
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А ще вона забула що це при зеленій владі компенсацію від втрат від введення енергоринку було здійснено введенням космічних сум за транспортування газу.
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хахаха. цена нехти уже 34 )) меньше доппельдринка. неплохо, скоро и до дринка дойдёт ))
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банк Goldman Sachs выпустил прогноз, согласно которому цена Brent может упасть до $20 за барр. в ближайшие недели
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Це ж як тоді подорожчає бензин в Україні... Поблажек для Шмыгаля не будет, если появятся доказательства его причастности к "Роттердам+", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5081
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Его гнать ***** нужно уже за его заяву о воде в Крым!
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протестую. Пусть сначала отсидит по статье 111 за госизмену (там от 12 до 15 лет) и пошьет какое то количество варежек, ну или что они там сейчас делают, и потом таки да, может идти на все 4 стороны.
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и что ты с ними сделаешь? они скажут - язык, культура и история с голым задом не нужна.
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Вас нужно лишать гражданства как в Литве, ты олигофрен малорос, можешь не отвечать, с животными не общаюсь.
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Единственный позитив пока, это смотреть как кумир миллионов холодной водой поливает из шланга свой экзальтирующий электорат. Может, не из шланга, может, и не совсем водой - но зрелище стоит аплодисментов. Поблажек для Шмыгаля не будет, если появятся доказательства его причастности к "Роттердам+", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9278
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это было про Петю
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щоб зебіли не робили і петю посадити не можуть і економіці кердик тільки соплі жувати це все на що вони здатні
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Ахметов всегда выбирал себе наилучших коррупционеров, чтобы повыгодней одурачивать государство. Тем более Шмыгаль совсем не по энергетике специалист.
Так надо у Шмыгаля спросить - что он делать собирается как премьер-министр. Потому что кроме Ахметова его достоинств никто не знает, похоже.
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Зато в масть. Шмаркля + Шмыгаль - куда там галантерейщику с кардиналом...
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ты что антисемит? Шмыгаль (Schmuggel идиш/нем.Контрабанда) прекрасная еврейская фамилия.
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Какая разница, если вопрос вор или не вор. Или просто левый человек.
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и я о том же. Антисемитизм, зло надеюсь ты не один из них.
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Я о том, что антиукраинизм - зло. А антисемитизма в Украине нет, в отличие от антиукраинизма, которые устроил дурачок с ишачком. Пока что.
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Антисемитизма в Украине нет это известно и ослу а вот ты не ответил на вопрос. надеюсь ты не один из них
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Ах я не увидел ты олигофрен малорос-антисемит с поста выше, можешь не отвечать, с животными не общаюсь.
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Да ладно. В СН поблажки делают даже для насильников.
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Не знаю - может Шмыгаль увлекался электроэнергетикой и продвинутый в этом плане. Иначе, какой из него директор ТЭС?
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Угу. А то, шо Шмыгаль такое желание пустить русским оккупантам в Крыму воду испытываеи, шо аж кушать не может - то таке...Ну и суки.
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..тихо шифером шурша, крыша едет не спеша...страну реально превращают в посмешище мировое...ну где их таких способных только берут, все как один на подбор, один другого краше... ..
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Дурний розумного, а п'яний тверезого не *******.
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Мне кажется Ахметов немного получше будет Коломойши.
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Сейчас само время жать Россию.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае рухнула на 33,4%, до 33,94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.В последний раз цена нефти находилась ниже уровня в 34 доллара более четырёх лет назад - в феврале 2016 года.
Плюс: Сирия, газопровод, МН17.
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...та, то капець -- на букву пиз.
Я себе не представляю, как этим Государством дальше рулить?

-- эллекторат запросит протекторат, разве что? -- и скорей всего... *)
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Ця дурепа видно не в курсі,що справа по справі "Роттердам +" ще розглядається в ВАКС.
Відкрита жирним Сцитником .Але:Директор НАБУ назвав схожими формули "Роттердам +" і "Амстердам +"
"Прийнята урядом формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам +") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +". Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-концеренції у Києві, 7 лютого, передає РБК-Україна.
"Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і зовсім різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча за структурою вони (формули, - ред.), можливо, схожі", - заявив Ситник." (Але справу відкривати за Амстердам+ цей поц не спішить).

"Раніше Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість української методології ціноутворення на вугілля. "Вибір маркерної ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні", - йдеться в пресрелізі Euracoal, опублікованому на її вебсайті 21 вересня 2018 року.
Законність і економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" була також підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом. Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також встановила, що методика розрахунку була законною. Формула є наслідком Директиви ЄС 2009/72 / ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.
Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв'ю газеті "Україна молода" стверджував, що проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вугледобувні підприємства отримували надприбуток у результаті використання формули "Роттердам+".https://ukr.lb.ua/pravo/2020/02/04/449026_vaks_prodovzhiv_obovyazki_dvom.html
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А с каких пор продавать электрику в Европу по европейским ценам стали считать преступлением? Эта Кравчук в курсе, что Украине надо валюта для погашения миллиардных кредитов? Да тут статья по этой Кравчук плачет! Поблажек для Шмыгаля не будет, если появятся доказательства его причастности к "Роттердам+", - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8379
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Гы-Гы , хорошая шутка , наверно в квартале научили.
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Дорогая, не забудь на заправке шо у тебя дизель.Какой дизель, у меня митсубиши.
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а что ротердам+ действует в словакии? а если действует, что в этом криминального
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Если хоть кто-то найдет доказательства сейчас, будут какие-то коррупционные обвинения - поверьте, никаких поблажек для Крымского Водопроводчика в не будет-
премию урежем на 170 грн(может быть)
Источник: https://censor.net.ua/v3180172
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За Роттердам + уже 1998 человек посадили
а может и не одного?
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И за Минские соглашения тюрмы также забили или уже "забили"?
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Журнализды манипулируют. Да, Роттердам+ это грабежь Украинцев, но замутили его Ахметов с Парашенкой а не Щмыга. Другое дело что Шмыга не мог не знать про это, но про это многие знали. Вопрос почему никто не наказан за Роттердам+, и к сожалению никого и не накажут, так как Зе рассорился с Каломойшей и ему нужна поддержка Ахметова.
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странный грабеж.. с самой низкой ценой на уголь в истории))))
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ну как, Женя Кравчук, скажи, Лукаш классная?.. Портнов это круто, да?.. а мы послушаем
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Они заматерели на зоне, куда их барыга с кумом плокуЛОЛом посадили....или не сажали ?
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какие этой дуре нужны доказательства? зебилы поставили премьером марионетку бандита ахметова. не заметим как янык с азировым окажутся в правительстве.
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Все, как всегда у зеленой плесени: сначала назначают, потом думают.
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а чьи доказательства возьмутся во внимание???...Продавленную некорректно на должность главы гБР Венедиктовой,рассыпавшейся в личной благодарности Зеленскому за своё назначение или новоназначенного прокурора "из своих"???..ЧЬЁ?? Особенно на фоне опасного прижима журналистской деятельности,на что запад негативно среагировал..
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Элементарно, Ватсон - брифинг и качественное подозрение, доказательства будут попозже как отчет о поездке в Оман.
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Так порохоботы же писали, что не было никакого Роттердам+.
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Та не, был, но его замутили Зеля и Беня, заранее зная, что Зеля порвёт на выборах Пьеро ...норм версия ? Если не очень, так петесиськистецьки ещё придумают.
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ну и сволочь...
отменили ротердам+ для угля и подняли цену на уголь
и назначели хабы+ для газа
и почему самокат еще не сидит?
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Он уже укатил в далёкие края и теперь - досвиданья Мери Поппинс.
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Ага, сразу нормального нельзя выбрать. ЗЕ обязательно выберет дерьмо чтобы потом чистить конюшни
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Это все люди подчиненные Зеленскому и Зеленский 1 несет за них всех ответственность!!!
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Сначала назначили, а потом проверили на ротердам. А ведь за ротердам нужно вешать как за геноцид.
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