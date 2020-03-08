 Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поховали Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі Житомира, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Житомир.info.
Олег Михайлович Котенко (позивний Кот) народився 6 жовтня 1973 року, жив у Житомирі. Був учасником АТО, кіборгом, військовослужбовцем розвідувального підрозділу 95-ї окремої аеромобільної (на той час) бригади.
Тіло чоловіка знайшли 6 березня близько 15:00 у під'їзді будинку з вогнепальним пораненням, поруч із тілом був його мисливський карабін. Поліція розслідує подію як самогубство.
У нього залишилися батьки, дружина і дві дочки.
и поэтому он президенту пох
Подъезд - это самое распространенное место самогубства.
Человек, решившийся на самогубство, в состоянии аффекта что делает первым делом ?
Правильно - идёт стреляться в подъезд, шоб ковры не запачкать.
Ванная ближе, но подъезд эффектнее и дальше.
Думайте.
Співчуття родині.
Дуже хотілося б дізнатися правду.
У кожному місті, містечку та селі !
Інакше ми - ніщо !
https://youtu.be/LibC2yCPthg
згинули козаки добриї юнаки ах кров твоя,
деж ви Хмельниченьки деж ви Дорошенки і Івани
смілиї сотники битні десятники і гетьмани".