 Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поховали Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі Житомира, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Житомир.info.

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Олег Михайлович Котенко (позивний Кот) народився 6 жовтня 1973 року, жив у Житомирі. Був учасником АТО, кіборгом, військовослужбовцем розвідувального підрозділу 95-ї окремої аеромобільної (на той час) бригади.

Тіло чоловіка знайшли 6 березня близько 15:00 у під'їзді будинку з вогнепальним пораненням, поруч із тілом був його мисливський карабін. Поліція розслідує подію як самогубство.

У нього залишилися батьки, дружина і дві дочки.

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