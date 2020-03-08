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Все про:ветерани (471) Житомир (210) похорон (784) Ян Осока (965)

 Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 березня, в Житомирі відбулось прощання з Олегом Котенком (позивний Кот), тіло якого знайшли 6 березня в під'їзді будинку.

Поховали Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі Житомира, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Житомир.info.

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Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 01
Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 02
Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 03
Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 04
Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 05

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Прощання з учасником АТО, кіборгом, ветераном 95-ї ОДШБр Олегом Котенком відбулось у Житомирі 06

Олег Михайлович Котенко (позивний Кот) народився 6 жовтня 1973 року, жив у Житомирі. Був учасником АТО, кіборгом, військовослужбовцем розвідувального підрозділу 95-ї окремої аеромобільної (на той час) бригади.

Тіло чоловіка знайшли 6 березня близько 15:00 у під'їзді будинку з вогнепальним пораненням, поруч із тілом був його мисливський карабін. Поліція розслідує подію як самогубство.

У нього залишилися батьки, дружина і дві дочки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180158
 
 
 Топ коментарі
 
Повернутися- ще не все. Пережити те що зараз роблять з Україною- теж нелегко.
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Поховали вже. Отже, розслідування обставин загибелі не буде.
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у него не было мимишной фоточки с собачкой

и поэтому он президенту пох
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Зря.

Подъезд - это самое распространенное место самогубства.

Человек, решившийся на самогубство, в состоянии аффекта что делает первым делом ?

Правильно - идёт стреляться в подъезд, шоб ковры не запачкать.

Ванная ближе, но подъезд эффектнее и дальше.
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Повернутися- ще не все. Пережити те що зараз роблять з Україною- теж нелегко.
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Зеля, его смерть - на твоей совести. Как ты спишь ночами ?
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Багато американців- ветеранів в'єтнамської війни покінчили життя самогубством саме через те що зрозуміли що їхня жертва і смерть побратимів- все було марно.
Думайте.
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яке самогубство, поліця авакяга тільки обливає Героїв України різними гидкими помоями... Слава Герою України!!! Вічна пам'ять тобі, воїне!!! Співчуття близьким... (((
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Вот это и есть будующее Украины, а не та ожирелая жидовня, которая поучает нас как жить.
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Спочивай, Друже.
Співчуття родині.

Дуже хотілося б дізнатися правду.
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Перешёл, жизнь земная коротка. Хотя мутная история, почему в подъезде?
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Вечная Память! а всем "мышебратья" пускай прилетит!
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14 березня День добровольця !
У кожному місті, містечку та селі !

Інакше ми - ніщо !
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Турки всему миру показали, что турецких военных убивать нельзя

https://youtu.be/LibC2yCPthg
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" Ах Українонька гірка годинонька тепер твоя,
згинули козаки добриї юнаки ах кров твоя,
деж ви Хмельниченьки деж ви Дорошенки і Івани
смілиї сотники битні десятники і гетьмани".
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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