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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:жінки (222) Київ (7390) фемінізм (12) 8 Березня (64) Олег Богачук (978)

 Марш за права жінок відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбулася акція "Марш жінок". Почалася вона з мітингу на Михайлівській площі, потім учасники пройшли маршем до Поштової площі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми виходимо на Марш. щоб змусити державу почути про наші проблеми, ратифікувати Стамбульську конвенцію і зменшити кількість насильницьких злочинів, забезпечивши належну реакцію правоохоронних органів і захист жертв", - заявили організатори заходу.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Учасники акції виступають за право жінки "сприйматися людиною, а не сексуальним об'єктом, з такими ж правами і обов'язками, з такою ж відповідальністю, як і чоловіки".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем

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Читайте на "Цензор.НЕТ": У середньому жінки отримують на 22-23% меншу зарплату, ніж чоловіки, - Милованов

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Паралельно на Михайлівській площі тривала акція "Марш проти абортів", також прийшла група жінок, які назвалися антифеміністками. Вони принесли з собою траурні вінки і труну з написом "Фемінізм".

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У Марші за права жінок взяла участь посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів до 8 Березня

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За оцінкою поліції, в Марші жінок взяли участь близько 2 тис осіб. Порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Нацгвардії України.

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Марш за права жінок відбувся у центрі Києва 89

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180145
 
 
 Топ коментарі
 
Мы больше чем наш член! Мужчина не банкомат! Мы не хотим вкалывать физическим трудом. Мы не хотим полностью содержать семью, и всё уметь делать по дому. Мы хотим равноправия чтобы женщины раздели с нами наши обязанности. Мы тоже хотим ходить на массаж, заниматься собой, быть просто красивыми, и ничего не делать!
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Вот скажите мне дорогие женщины, вас в Украине ущемляют? Заставляют одевать паранджу? Не пускают на футбол, ресторан и т.д.? Зачем этот бред с парадами о равноправии нужен?
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Почитаешь эти плакаты и понимаешь, что на самом деле вообще нет вообще никаких проблем, парад фриков и трофей...
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Эрнесто Ча Мозок в чоловіка і жінки по різному працює.Зараз про це не ******* говорити.
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Эрнесто Ча Мужской мозг больше женского по весу и объему. Мозг мужчин в среднем весит на 100 г. больше, чем мозг женщин. Однако в женском мозге нервные клетки расположены более плотно друг к другу, что способствует более быстрой передачи сигнала между ними.
В мозге у мужчин в основном преобладают внутриполушарные связи, а у женщин - межполушарные. Предполагается, что эта особенность лежит в основе разницы в реализации пространственных и социальных навыков. У мужчин сильнее связь между восприятием действительности и координацией действий, поэтому лучше развиты пространственные способности. У женщин сильнее связь между аналитическим и интуитивным режимом обработки информации.
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это бред.
1. Мужчина сам по себе больше, поэтому в среднем мозг мужчины больше, чем мозг женщины.
2. Все эти связи - чистая химия, определяемая гормонами, обменом веществ, в т.ч. рационом, физнагрузкой. Все эти исследования гроша ломаного не стоят.
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все дети копируют - сознательно или подсознательно. Поэтому молодых так просто одурачить, они более доверчивые, их можно приучить воровать, и слушать дядю-дурака, потому что они из-за плохого воспитания не приучены думать что правильно, а что нет.
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А где в Украине прав у женщин меньше чем у мужчин? Мне кажется что прав у женщин даже уже больше!
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Молодцы! Красивые и смелые! Счастья Вам!
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Ваші права в інстаграмі,тупі силіконові вівці
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ГіППерфемінізму, живленому соросами, вже на Заході затісно, намагається вкорінитися тут. Цікаво, чому тільки 2тис., а не 200тис.? Шекелів забракло, чи шкода? Велика подяка автору статті за численні фото із зображенням моральних виродків і виродкинь, від яких стає тошно.
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Є І 'зворотній процес'..
не весь світ 'гейпонувся' ))

Суд Бразилії зобов'язав стримінговий сервіс Netflix прибрати з платформи фільм «Перша спокуса Христова», де Ісуса зобразили як гея. ... 09 січня, 2020
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Це тому, що в Бразилії нормального президента обрали.
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Pavlo Dudra Однак на карнавалах,там їх напевно найбільше.Просто там віруючі геї. Марш за права жінок відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 7874
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Понял, хотят каждый день в ресторанах кушать, как Ляшко скотыняка.
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- С 8-м марта вас, товарищ Кива.
- Так я ж вроде не баба.
- Ну, баба не баба, а деньги берешь как порядочная, сам знаешь кто...
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В общем не переживайте, что у мужчин, что у женщин от Слуг Ишака руки одинаково с жопы растут. Если Киве отрезать то, что между ног и пришить сиськи - то будет тот же Кива, но другого пола - от обычной женщины не отличить. Про Зеленского вообще молчу - там и орезать нечего - девочка-ишак, которую можно и с 8 марта поздравить.
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Марш "за права"?
Не врите, это марш е.апутых - феминисток.
Хотят "равные права" - пусть херачат грузчиками в магазинах, наравне с мужчинами. Но нет, таких "равных прав" они не хотят. Им надо чтобы их брали в обязаловке на хорошие должности на непыльной работе только потому что они "деффачки".
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Участники акции выступают за право женщины "восприниматься человеком, а не сексуальным объектом, с такими же правами и обязанностями".
Хай розскажуть це створінням жіночої статі, які одягаються, як шльондри і розглядають чоловіків виключно, як товстий херо-гаманець
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Я еще понимаю, что где-то в исламских государствах или на Кавказе баб жмут в правах, но чего не хватает этим пе...дам в Украине? Ответ есть только один: МОЗГОВ.
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Марш проституток,феміністок і лесбійок ? А чому саме 8 березня ? У них же свої свята є ? (хоча ні,першими відстоювати свої права 8 березня вийшли саме проститутки)
Марш за права жінок відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 2627
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Страна раворачивается на 180 градусов от здравого смысла, сейчас нужны совсем другие митинги, эх...
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А слабо не хернёй страдать,а порядок навести в своём дворе,площадку детскую обновить,лавочки покрасить,деревья побелить?На всякую срань время и энергия есть,а комфорт создать вокруг себя-так это кто-то должен.Смотришь на всё это дерьмо и понимаешь,что никогда у нас ничего не будет.
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Джордан Пітерсон нормальний дядько, але у нього начебто великі проблеми з наркозалежністю виникли. Пишуть, що він при смерті. Я не став занурюватися в подробиці, але справи його кепські, на жаль. Ліваки та хвеміністки ненавидять його лютою ненавистю за те, що він каменя накамені не залишав від їхніх притягнутих за вуха й висмоктаних з пальця доктрин. Докизділися до того, що обзивали його праворадикалом та фошиздом.
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больше похоже на : " нас обидели, - всех епли , а нас не видели.."
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Мда. А де марш за права мужчин?
У нас матріархальне суспільство - в армію їх силою не забирають, декрет дають, різні поблажки по роботі також, на пенсію раніше. І так далі можна до безкінечності - діти матері, аліменти, місце уступи і т.п.. Вимагаю марш за права мужчин.
"Угнітають."
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Марш за права жінок відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 821

А ЩО ВОНА ХОЧЕ?
ПО МОЄМУ,ТУТ ВІДПОВІДЬ ОДОЗНАЧНА.. Марш за права жінок відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8845 Марш за права жінок відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8845
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Марш за права жінок відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 4201

шведська модель сім"ї це звичайно,красиво..
НА ТЕЛЕЕКРАНІ..В швеції Марш за права жінок відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9344
АЛЕ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ та щей в україні відразу запитання-як комуналку ділити будуть
слюсар Петренко,столяр Петренко і дві їх жінки? Марш за права жінок відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9531
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На феминисток смахивают ..... все страшные как атомная война. Парад квазимод просто )))
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