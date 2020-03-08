 Марш за права жінок відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми виходимо на Марш. щоб змусити державу почути про наші проблеми, ратифікувати Стамбульську конвенцію і зменшити кількість насильницьких злочинів, забезпечивши належну реакцію правоохоронних органів і захист жертв", - заявили організатори заходу.
Учасники акції виступають за право жінки "сприйматися людиною, а не сексуальним об'єктом, з такими ж правами і обов'язками, з такою ж відповідальністю, як і чоловіки".
Паралельно на Михайлівській площі тривала акція "Марш проти абортів", також прийшла група жінок, які назвалися антифеміністками. Вони принесли з собою траурні вінки і труну з написом "Фемінізм".
У Марші за права жінок взяла участь посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
За оцінкою поліції, в Марші жінок взяли участь близько 2 тис осіб. Порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Нацгвардії України.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В мозге у мужчин в основном преобладают внутриполушарные связи, а у женщин - межполушарные. Предполагается, что эта особенность лежит в основе разницы в реализации пространственных и социальных навыков. У мужчин сильнее связь между восприятием действительности и координацией действий, поэтому лучше развиты пространственные способности. У женщин сильнее связь между аналитическим и интуитивным режимом обработки информации.
1. Мужчина сам по себе больше, поэтому в среднем мозг мужчины больше, чем мозг женщины.
2. Все эти связи - чистая химия, определяемая гормонами, обменом веществ, в т.ч. рационом, физнагрузкой. Все эти исследования гроша ломаного не стоят.
не весь світ 'гейпонувся' ))
Суд Бразилії зобов'язав стримінговий сервіс Netflix прибрати з платформи фільм «Перша спокуса Христова», де Ісуса зобразили як гея. ... 09 січня, 2020
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- Так я ж вроде не баба.
- Ну, баба не баба, а деньги берешь как порядочная, сам знаешь кто...
Не врите, это марш е.апутых - феминисток.
Хотят "равные права" - пусть херачат грузчиками в магазинах, наравне с мужчинами. Но нет, таких "равных прав" они не хотят. Им надо чтобы их брали в обязаловке на хорошие должности на непыльной работе только потому что они "деффачки".
Хай розскажуть це створінням жіночої статі, які одягаються, як шльондри і розглядають чоловіків виключно, як товстий херо-гаманець
У нас матріархальне суспільство - в армію їх силою не забирають, декрет дають, різні поблажки по роботі також, на пенсію раніше. І так далі можна до безкінечності - діти матері, аліменти, місце уступи і т.п.. Вимагаю марш за права мужчин.
"Угнітають."
А ЩО ВОНА ХОЧЕ?
ПО МОЄМУ,ТУТ ВІДПОВІДЬ ОДОЗНАЧНА..
шведська модель сім"ї це звичайно,красиво..
НА ТЕЛЕЕКРАНІ..В швеції
АЛЕ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ та щей в україні відразу запитання-як комуналку ділити будуть
слюсар Петренко,столяр Петренко і дві їх жінки?