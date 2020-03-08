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 Політика України
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Все про:Портнов (190) Дубінський (77) Офіс генерального прокурора (149)

 "Генпрокурор має бути з яйцями. Мені подобається Андрій Портнов як генпрокурор" - "слуга народу" Дубінський. ВIДЕО

Ідеальним кандидатом на посаду генерального прокурора України міг би стати заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це депутат заявив у прямому ефірі телеканалу "НАШ", відповідаючи на запитання ведучої, хто б, на його думку, міг бути гідним кандидатом на цю посаду.

"Мені здається, що генеральний прокурор повинен бути такою людиною з яйцями, який готовий прийти, взяти і за законом, і абсолютно в рамках своїх повноважень займатися розслідуванням злочинів. Зараз, виходячи зі спілкування, яке у мене було з різними представниками нашої партії, близько прокурорськими чиновниками, то мені дуже подобається Андрій Портнов як генеральний прокурор. Але ми розуміємо, що це неможливо як політичне рішення", - сказав Дубінський.

Як альтернативу він запропонував заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова.

"Це людина, яка в ОП відповідає за судово-прокурорську вертикаль і правоохоронні органи. По-моєму, цілком прекрасний кандидат для того, щоб пересаджати всю цю шоблу", - заявив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пішов нхй. Пішов нхй ще разок", - "слуга народу" Дубінський спілкується з громадянами. СКРИНШОТ

Також Дубінський уточнив, що заважає призначити Портнова.

"По-перше, це політичне рішення. Якщо на нього президент буде готовий, це був би класний варіант, я б його підтримав. Але я думаю, що це дискусійне питання, а нам потрібно зараз швидко перейти до роботи Генеральної прокуратури, як і до роботи Кабміну, як і до нормальної роботи парламенту", - висловився політик.

Зазначимо, Андрій Смирнов - відомий український адвокат. Він захищав лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана, ексглаву фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, а також головного редактора проросійського видання "Страна.ua" Ігоря Гужву.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180140
 
   
 Топ коментарі
 
в ролевые игры играют? "Генпрокурор должен быть с яйцами. Мне нравится Андрей Портнов как генпрокурор" - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7990сам то дубинский сверху али снизу?нравится ему,мля...
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а мені подобається Дубінський
підвішений за яйця
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Такого цирка уродов за всю историю страны еще не было...
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Еще раз (для особо одаренных): где у меня об этом хоть слово? При чем здесь какие то "рыги" и "зебилы"? У меня где это?!!
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Это недоразумение (Дибинский) имеет все шансы кончить не просто плохо, а очень плохо. Договорился уже до ручки - дальше некуда!
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МАЛАНЕЦ !!!!! тебя скоро за яйца подвесят,а ты еще тявкаешь
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Предателям нет веры. и ЯИЦ у него нет. Наверное как и у Дубинского. А борзый он такой (Портнов) потому что видит слабину.
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Такие мрази как портнов и дупинский должны быть в яйцах, протухших, по самые гланды!
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Тяжело все это читать. Объединенная московская агентура, нафаршированная кремлевскими деньгами, наступает по всем фронтам, угрожает, убивает морально и физически, насмехается и плюет...
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Глумятся "слуги народа" с этого народа как хотят.
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нет, это не слуги народа, а слуги олигархов, а народ им абсолютно не нужен.
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Так ты оказывается голубой или фиолетовый, о кого только нету в Раде и слугах не народа, а олигархов, так будет верней
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Тобі подобається Портнов? То пісюнь його цу сраку. ****** кончені.
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Нашелся бы добрый человек, который грохнул дубинского с портновым. Вот бы радости было.
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Мне тоже симпатичен Портнов - компетентный, справедливый и честный человек.
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а особенно хорош с восточными приправами, и побольше чесночка, плюс водочки холодненькой....
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Пам'ятаєте сміттєву люстрацію замість гілляк? Ну той не скиглить зара.
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Чеж он не закончил мысль? Президент тоже должен быть с яйцами. Янукович ему нравиться?
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Зебилы! Для этого патриоты Украины на Майдане кровь проливали, пацаны на Донбассе погибают, страна 6 лет воюет? Чтобы такое дерьмо как Дубинский из отары зеленого клоуна все вспять возвратили? За кого вы проголосовали у-дки?
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Угомоните эту бородатую женщину. Наконец. В смысле - на конец посадите. Портновский. Будет сидеть и держаться за яйца не только на 8 Марта.
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В общем титушня будет неприкасаема а любые активисты против беспредела властей будут паковатся на месте. Особо ярых будут выпускать в лучшем случае только через нереальный залог.
Впринципе стаду пох. Ви зробили це разом!
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странные яйца. а где они были пока порох был у власти? у пукина в сейфе...
дешОвка твой потнов. шлюшка на побегушках у кремля
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У вафли(кандидата) сперма изо рта брызжет. Пусть усерднее выполняет отсос.У этого бес предела не знают,что кому делать,кого в рот,кого в зад, кому на параше_..а .вертухаи(НАЧАЛЬНИЧКИ),наблюдают,надзиратели(мусора) исполняют,шестёрки( имеющие ксивы от народа) наблюдают,суд присяжных(ГОЛОСУЮЩЕЕ за них)созерцают. ТАКОВА У НАС СЕГОДНЯШНЯЯ ЖИЗНЬ
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Этот тоже имел неосторожность заявить что ему нравится портнов . "Генпрокурор має бути з яйцями. Мені подобається Андрій Портнов як генпрокурор" - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 9750 .
"Генпрокурор має бути з яйцями. Мені подобається Андрій Портнов як генпрокурор" - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 8791 .
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Пора цю дубиняку в пічку засовувати.вже набалакав на такіх трох як він
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дубінский так давай овоча на президента.
мавпа.
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для украинцев лучше смотреть на труп (как минимум политический) Портнова, чем опять хоронить сотню погибших, которые обязательно появятся от активности такой мрази шагающей по трупам как Портнов
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ваня, поверьте, было бы за что "посадить барыгу" - уже сидел бы. так что все, что вам остается, это выбрать ракурс, с которого вы будете видеть яйца портнова.
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Це було ясно,коли вини будинок Гонтарєвої спалили.
"Генпрокурор має бути з яйцями. Мені подобається Андрій Портнов як генпрокурор" - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5205
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Демократія однако, не те що за часів Бариги було...
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А візьміть ще в президенти януковича і ми їх зробили разом!
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боюсь, что "судебная" система не в состоянии ни решить, ни избавится от того ГОВНА, что скопилось в Украине. Решение проблемы только вне "правовой" плоскости - расправа народа как когда-то французы поотрубали бошки своим зажравшимся госпадам!
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Если мозгов нет проголосовать правильно, то только так.
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ви обидва смердючі підари, що ти пудель траханий, що твій задопривідний партнов
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Скорее всего эту бородатую бабушку скоро начнут бить ногами на улице
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Генпрокурор должен быть с яйцами. Мне нравится прокурор который пересадит Слуг народа Олигархического и прежде всего поддонка Дубинского
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Портнов и дубинский такие же враги и негодяи как моторолла и гиви, но какая разная судьба.
Пока.
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Ну тогда и януковощь с порошенко должы нравится.
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Татьяна Лайф! А тобі подобається пАртнов?

Від дубінського ти в екстазі. Навіть підписалась на його дубінізми. Може пАртнов теж кльовий рашист?
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дерібанський ,разм з портком,у вас "цікаве" майбутнє...


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а был бы с яйцами ,за насмешки над Украиной и ее народом,весь "квартал " ощутил бы яйца генпрокурора и правосудия давно...(если бы подобное "обсиралово" позволили себе в рабсее, как долго ходил бы такой квартал по мозгам рабсеян???)но такое срока давности не имеет...
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смотрю на Бужанского, Портнова, Дубинского, и знаю одно,. вся эта эпопея, закончится фонарным столбом, если не сбегут в рашу
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Дубинский точно первый пойдет на гиляку.
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пэтя методички навострил против Дубинского )))
Саша,верным путём идёшь !!!души пэтюков )))
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А потом обижаются что их не любят во всем мире. Мягко говоря. Обрезанные яйценосы...
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о, точняк! а на место преЗедента - того же беглого яныка. и ВСЕ начнем сначала!!!
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Быть Портнову могильщиком коррупции в этой стране
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Когда РФ заплатит за краденый газ з наших вышек в Черном море???
Почему по этому вопросу никто ничего не делает???
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В такий день робити такі заяви я б наприклад не ризикнув. Можна і без свої залишитись.
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