 "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як заявили організатори, за статистикою МОЗ, щороку близько 250 тис. українок переривають вагітність. Своєю акцією вони сподіватися змінити ситуацію і допомогти формуванню культури, присвяченій захисту життя.
Акція вібувається 8 березня, оскільки, на думку учасників, "найбільше схвалюють аборти представники так званих феміністських рухів, декларуючи боротьбу за права жінок і надання міфічного права вибору".
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В разных странах неоднократно были попытки официальных запретов абортов. Это всегда приводило к расцвету подпольных услуг и росту женской смертности.
Не сомневаюсь, что большинство женщин-участниц марша делали и будут делать аборты.
Аборт - зло, но его запрет - зло еще большее. Нужны эффективные и доступные средства контрацепции и наличие мозгов у населения, чтобы ими пользоваться.
злонежелательно, но порой необходимо. В остальном согласен. )
Отсюда вопрос умникам - на аборты прут жертвы изнасилований? (и покушений тоже)? Это полное вранье. Просто украинским дикарям проще выбить население городка, чем думать головой.
Бо бесплатным(по велению сердца) было токо начало всеукраинского Майдана и Врадиевский Майдан, а все остальные перформансы и марши были/есть все глубоко проплачены.
Нет, я не говорю шо это плохо, некоторые из этих акций полезны нашему государству. Мне просто интересно - кто финансирует эти акции и марши. Неужели мы сами?
У гейпарадов ясная цель - присоединяйтесь! Мы не пид***сы а шалунишки.
Сутками сидят в интернете. Смотрят всякую фигню, начиная с ужастиков и заканчивая оргиями. Родителям начихать на всё это. Не хотят учиться дети, не хотят читать. В головах полный бардак. Покурить, побухать, подраться или кого-то избить, потроллить, по...ться. "Беременна в 16" тоже хорошо посмотреть, в телеке покажут)).
Если запретят аборты, то будут новорожденных подбрасывать, как кукушки или и вовсе в мусорку выбрасывать, как часто сейчас бывает! Люди должны быть людьми, а не животными. Мартовскими. Им простительно, а людям - нет.
А для украинок сформировать аналог Лебенсборна - чтобы те, кто не может самостоятельно воспитывать детей-украинцев, могли передать его на попечение государства, которое обеспечит молодому поколению уход, националистическое образование и создаст готовые кадры для государственного аппарата, не имеющие родственных привязанностей кроме любви к Родине.
Занятный медицинский факт: значительная часть беременностей обрывается на ранней стадии - дефектной яйцеклетке не удаётся закрепиться на стенке матки, и женщина просто не успевает заметить, что беременна. Так что природа (или, если угодно - Господь) давно и успешно практикует аборты. Не стоит отказываться от этого богоугодного дела. )
Найкраща боротьба з абортами - підвищення добробуту населення та освіта. І також моральне виховання, звичайно. В розвинутих країнах стоять черги, щоб усиновити дитину.