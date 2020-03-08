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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:аборт (11) Київ (7390) мітинг (533) 8 Березня (64) Олег Богачук (978)

 "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбулася акція "Марш проти абортів". Захід розпочався мітингом на Михайлівській площі, після чого учасники пройшли вулицями Києва до будівлі КМДА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявили організатори, за статистикою МОЗ, щороку близько 250 тис. українок переривають вагітність. Своєю акцією вони сподіватися змінити ситуацію і допомогти формуванню культури, присвяченій захисту життя.

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Акція вібувається 8 березня, оскільки, на думку учасників, "найбільше схвалюють аборти представники так званих феміністських рухів, декларуючи боротьбу за права жінок і надання міфічного права вибору".

Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 06

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Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 11
Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 12

Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 13

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Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 15
Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 16
Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 17
Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 18
Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 19
Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 20
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Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 22

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Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 23
Марш проти абортів відбувся у центрі Києва 06

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180136
 
 
 Топ коментарі
 
Женщина должна иметь право выбора.
В разных странах неоднократно были попытки официальных запретов абортов. Это всегда приводило к расцвету подпольных услуг и росту женской смертности.
Не сомневаюсь, что большинство женщин-участниц марша делали и будут делать аборты.
Аборт - зло, но его запрет - зло еще большее. Нужны эффективные и доступные средства контрацепции и наличие мозгов у населения, чтобы ими пользоваться.
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покажи, що ти насправді проти абортів - всинови сироту!
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Сам я за право аборту.Але де був мозок,коли получився заліт? Так є зґвалтування,але це переважна меншість.
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Разные ситуации бывают. Кстати контрацепция дает не 100% гарантию!
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100 процентную гарантию дает манная каша "Марш против абортов" прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 462
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..., как абсолютно бесполезный продукт питания "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 156
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Бывают разные случаи, но точно ни этим людишкам решать делать или не делать кому-то аборт. Интересно, а у этих пацанов с фоток много детишек и исправно ли они их кормят? Но скажу точно, у большинства из них даже нет детей, зато они против абортов)))
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Интересно а почему нету маршев против секса,небудет секса небудет и абортов.Или вообще запретить секс в Украине на Государственном уровне а размножаться только с разрешения правительства уплатив патент,акциз,налог и пенсионный фонд с налогом.
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Женщина должна иметь право выбора.
В разных странах неоднократно были попытки официальных запретов абортов. Это всегда приводило к расцвету подпольных услуг и росту женской смертности.
Не сомневаюсь, что большинство женщин-участниц марша делали и будут делать аборты.
Аборт - зло, но его запрет - зло еще большее. Нужны эффективные и доступные средства контрацепции и наличие мозгов у населения, чтобы ими пользоваться.
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Аборт - зло нежелательно, но порой необходимо. В остальном согласен. )
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Какого пола это...ээээ...существо, интересно? И кто его заставляет делать аборт?
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Если не хотят делать аборт, то пусть не делают. Но другим, кто стал жертвой изнасилования, то зачем такое?
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покажи, що ти насправді проти абортів - всинови сироту!
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Ну сироты тут не причем, я думаю. Сейчас нет сирот, есть отказники и от лишенных прав. От них отказались мамаши алкашки и наркошки, и они тоже видимо против абортов)) У всех нынешних "сирот" есть мамаши, которые продолжают плодится. А аборты никто не имеет право запрещать, тут я с вами согласна на все 100%
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Треба не забувати бажання зевлади не платити породіллям.
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Та ніяк це впливає на народження дітей, окрім люмпенату і маргиналів!
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блин, от этих марширователей точно зря родили...Уровень рождаемости в развитом обществе зависит напрямую только от уровня благосостояния... а любые запреты только порождают коррупцию...Или им ее мало?
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Расскажи это беженцам в Европе и их родителям, что делали их ещё там...
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а каким боком беженцы в Европе к абортам в Украине?
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Я о том, что т.н. "развитые общества", размножатся не спешат.
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Вот смотрю я на эти марши, разного окраса, и у меня сам собой рождается вопрос к их участникам, - сами ложитесь друг под друга, сами долбите один одного в пикантное розовое место (это гомикам вопрос), сами отдаётесь в подсобках и в парадных, на детских площадках и т.д. Сами залетаете, а потом какие то марши устраиваете. Девушка воспитанная и образованная (наличие диплома в расчёт тут не принимается, вон у нас писюанист в презах ходит, и диплом имеет, а толку с этого ни какого, и причина этого тупизма лежит на поверхности и всем образованным людям понятна) На чьи деньги гуляете по улицам с этими флагами и транспарантами?
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В 2018 году легальных абортов 46 552 штук. (ВОЗ) Нелегальных - никто не знает, пишут, что в разы больше. В 2018 году зарегистрировано 222 изнасилований и покушений на изнасилование.
Отсюда вопрос умникам - на аборты прут жертвы изнасилований? (и покушений тоже)? Это полное вранье. Просто украинским дикарям проще выбить население городка, чем думать головой.
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Мне интересно, а кто оплачивает эту лабуду?
Бо бесплатным(по велению сердца) было токо начало всеукраинского Майдана и Врадиевский Майдан, а все остальные перформансы и марши были/есть все глубоко проплачены.
Нет, я не говорю шо это плохо, некоторые из этих акций полезны нашему государству. Мне просто интересно - кто финансирует эти акции и марши. Неужели мы сами?
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Совершенно бесполезное мероприятие. Кто считает это не приемлемым, тот и так никогда делать этого не станет. Надо проводить акции а поддержку того, чтобы не было брошенных детей. Девки тупые, залетают бездумно. А после все парятся, что с этим делать. Не должно быть криминальных абортов. За это пожизненно. За оставленного ребенка уголовная ответственность и обязательство содержать обоих "родителей". За убийство новорожденных смертная казнь. И постоянная просветительская работа.
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Можете меня называть "скрепонутым", но аборт = убийство. И делается оно в большинстве случаев не потому, что есть медицинские противопоказания.
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Сори. Убийство начинается с того момента, когда два человека бездумно приступают к тому самому моменту зачатия. Головой нужно думать ДО того, а не ПОСЛЕ. И хорошо, если эти двое таки люди, а не те особи, которые на вид ужасны, в голове - ноль, в карманах - мышь повесилась. И таких, увы, довольно много. Такие люди - беда для нормального общества, которое стремительными темпами покидает нашу страну...
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Тогда выходи в Минске на такой же марш.
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Ну так возьми и воспитай хотя бы одного сироту.
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Причем здесь это, у меня своих хватает.
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Хорошо, а тогда по каким причинам делаются аборты?
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Панянки, не потрібно виходити на мітинг - ВАГІТНІЙТЕ!!!
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А там случайно не масковскаго патриархата рога торчат?
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По флагу похоже. Какой-то порядок у них с булавой. Явно рабсией запахло.
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средневековье приближается вместе со скрепонутым руским миром, благодаря выбору умалишенного стада зебаранов. Коронавирус на ваши тупые бошки, телезомбаки.
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вышли на митинг одни мужики детородного возраста
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Так переважно чоловіки і проти. Вони не народжують, їх не нудить по-півроку щодня, їх не відмовляються брати на роботу, щоб не платити декретні...а якщо то п*ята вагітність? ризикувати життям і здоров*ям, коли від тебе вже залежать четверо... Не те щоб я підтримую аборти...але право слова тут мають лише ті, хто несе весь тягар - тобто жінки.
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А я смотрю, тут полно комментаторов, которых вовремя не слили в гондон... Жалеете, что родились? Так в чем проблема...
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Лозунг марша понятен, не понятна цель.
У гейпарадов ясная цель - присоединяйтесь! Мы не пид***сы а шалунишки.
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Женщина имеет право выбора, у нее одна жизнь, и никто не вправе указывать ей рожать или нет. Запрет лишь загонит в тень и антисанитарию этот процесс.
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Надо так понимать, что те, кто на фото, хотят сказать, что они готовы прямо сейчас рожать? Ей еще мало лет, она еще учится. Ок, аборты отменили. И? Иди, рожай! Что дальше? Они сами не понимают, чего там стоят. Но за деньги, видать...
Сутками сидят в интернете. Смотрят всякую фигню, начиная с ужастиков и заканчивая оргиями. Родителям начихать на всё это. Не хотят учиться дети, не хотят читать. В головах полный бардак. Покурить, побухать, подраться или кого-то избить, потроллить, по...ться. "Беременна в 16" тоже хорошо посмотреть, в телеке покажут)).
Если запретят аборты, то будут новорожденных подбрасывать, как кукушки или и вовсе в мусорку выбрасывать, как часто сейчас бывает! Люди должны быть людьми, а не животными. Мартовскими. Им простительно, а людям - нет.
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Будут подпольные аборты и смертность женская увеличится. В совке уже запрещали аборты, делали их незаконно (на квартирах) без малейших условий, женщины умирали тысячами. Моя бабушка рассказывала, что у нее так три сотрудницы умерли, одна от кровотечения и две от дальнейшего заражения крови(( Рожать больше чем может прокормить или если не хочет никто не будет.
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Кожна людина має мати право вибору. Багато фото про Бога і про Церкву. Але, будь-якій релігії одна центральна догма- кожен буде відповідати за свої вчинки. Кого карати, а кого ні, вирішувати явно не людям, які зібрались на мітинг.
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Сначала научите этих активистов пользоваться презервативами.
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Они еще читать не умеют)) Подумают, что то шарЫки)
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..соски сопливые одни киевские, с ними понятно все, моск весь в трусы выпал, а что там заднеприводные делают и шкапы старые?и Шлюшко шо т не видно "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 4469 ..им то каких прав не хватает?...поржал, плакаты читая, сколько и кто платит за эту прогулку, клиенты в борделях и саунах черножопые, заждались, больше заплатили бы ... "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва - Цензор.НЕТ 4469...
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Я не против абортов. Даже за, и в Украине нужно поддерживать право цыганских, азиатских, африканских и еврейских женщин иметь такой выбор - рожать или нет. И даже выплачивать некоторую помощь тем кто идет на аборт из этих категорий. После двадцатого аборта можно выдавать Героя Украины))
А для украинок сформировать аналог Лебенсборна - чтобы те, кто не может самостоятельно воспитывать детей-украинцев, могли передать его на попечение государства, которое обеспечит молодому поколению уход, националистическое образование и создаст готовые кадры для государственного аппарата, не имеющие родственных привязанностей кроме любви к Родине.
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Страна, выбитая войной и эмиграцией, разворачивается на 180 градусов от здравого смысла, молодежь не имеет перспектив, а пенсионеры не в состоянии купить лекарства, а эти дятлы защищают права эмбрионов. Не хотите делать аборты - не делайте...
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И снова жертвы абортов вышли на демонстрацию... Про последствия возможного запрета абортов уже много писали, но для одноклеточных (которые к тому же наверняка страдают от ПГМ) это не впрок.

Занятный медицинский факт: значительная часть беременностей обрывается на ранней стадии - дефектной яйцеклетке не удаётся закрепиться на стенке матки, и женщина просто не успевает заметить, что беременна. Так что природа (или, если угодно - Господь) давно и успешно практикует аборты. Не стоит отказываться от этого богоугодного дела. )
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Чи має чоловік право сказати,що він проти абортів?..Так,але тільки тоді,коли вийде на демонстрацію одітий презервативом...
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По перше- нема зараз більших проблем???!!!, по-друге-яке ваше собаче діло,що я вирішила з собою зробити!!! а по трете-точно, хіба нема презервативів?? чи розуму???!!!
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Кожного місяця організм жінки виробляє нову яйцеклітину. Ви собі уявляєте, щоб ні одна не пропала?) Організм чоловіка - бозна скільки сперматозоїдів. Під час статевого акту один сперматозоїд (рідко 2,3) може запліднити яйцеклітину. Решта гине. Тобто природою закладено такий відбір. Потім, гинуть дефективні з якоїсь причини ембріони. В них є душа чи ні?
Найкраща боротьба з абортами - підвищення добробуту населення та освіта. І також моральне виховання, звичайно. В розвинутих країнах стоять черги, щоб усиновити дитину.
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