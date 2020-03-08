 "Марш проти абортів" відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявили організатори, за статистикою МОЗ, щороку близько 250 тис. українок переривають вагітність. Своєю акцією вони сподіватися змінити ситуацію і допомогти формуванню культури, присвяченій захисту життя.













Акція вібувається 8 березня, оскільки, на думку учасників, "найбільше схвалюють аборти представники так званих феміністських рухів, декларуючи боротьбу за права жінок і надання міфічного права вибору".

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ