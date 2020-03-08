 Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Інформатору стало відомо на місці події, передає Цензор.НЕТ.
Поліцейські розповіли, що попередньо, фура рухалася Бориспільською окружною з боку Харкова, а Peugeot виїжджав на перехрестя з другорядної дороги. Саме там і відбулося зіткнення. Від удару вантажівка і легковик вилетіли в поле.
Peugeot фактично розірвало на шматки. У салоні автомобіля були двоє чоловіків і жінка. Всі вони загинули. Вантажівка перекинулася на бік. Водій не постраждав. Автомобілі не заважали проїзду автомобілів, але на час проведення слідчих дій поліцейські перекривали дорогу.
На той неделе -- я 53 км.4 часа ехал... -- гансюки железа наломали -- жуть!
И это был 6-типолосный автобан.
Но погодка была... -- зимняя гроза -- пурга, гром и молнии!
Ураганный ветер, наледь под снегом... -- деревья валило, поезда стали... -- полный капут и сбоку бантик!
...1998 года такого небыло.
Но я проехал, сторого по Графику! -- патаму шо -- мне на пенсию скоро! ...времени нет отвлекаться на всякие мелочи ... *)
-- хто знает -- шляпу приподнимет...
Пежо вылез на встречку
Так вот на этой табуретке вылезти со второстепенной под фуру, ну что же, это был выбор водителя табуретки.
На этом перекрестке дтп еженедельно, с покойниками -ежемесячно.
Но развязку будут строить там где кулеба чуть своих детей не поубивал...
Водитель Пежо-" Думал проскочу..."
Водитель Рено Магнум -"за мои 20 лет на фуре ещё ни один не проскочил"