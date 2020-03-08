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Все про:ДТП (2813) Київська область (1131) смерть (3897)

 Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 7 березня на Бориспільській окружній зіткнулися фура Renault і Peugeot 307 CC. В результаті аварії загинули три людини.

Про це Інформатору стало відомо на місці події, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські розповіли, що попередньо, фура рухалася Бориспільською окружною з боку Харкова, а Peugeot виїжджав на перехрестя з другорядної дороги. Саме там і відбулося зіткнення. Від удару вантажівка і легковик вилетіли в поле.

Peugeot фактично розірвало на шматки. У салоні автомобіля були двоє чоловіків і жінка. Всі вони загинули. Вантажівка перекинулася на бік. Водій не постраждав. Автомобілі не заважали проїзду автомобілів, але на час проведення слідчих дій поліцейські перекривали дорогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянин України загинув у ДТП у Польщі

Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 01
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 02

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Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 03
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 04
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 05
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 06

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Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 07
Три людини загинули через зіткнення вантажного автомобіля і Peugeot під Києвом 08
Фото: kiev.informator.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180110
 
 
 Топ коментарі
 
Разбор полёта после аварии:
Водитель Пежо-" Думал проскочу..."
Водитель Рено Магнум -"за мои 20 лет на фуре ещё ни один не проскочил"
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Фуя се -- фуру набок завалили! ...хотя, отбойников нет и обочина крутая...

На той неделе -- я 53 км.4 часа ехал... -- гансюки железа наломали -- жуть!
И это был 6-типолосный автобан.

Но погодка была... -- зимняя гроза -- пурга, гром и молнии!

Ураганный ветер, наледь под снегом... -- деревья валило, поезда стали... -- полный капут и сбоку бантик!

...1998 года такого небыло.
Но я проехал, сторого по Графику! -- патаму шо -- мне на пенсию скоро! ...времени нет отвлекаться на всякие мелочи ... *)
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Фуя се -- фуру набок завалили! ...хотя, отбойников нет и обочина крутая...

На той неделе -- я 53 км.4 часа ехал... -- гансюки железа наломали -- жуть!
И это был 6-типолосный автобан.

Но погодка была... -- зимняя гроза -- пурга, гром и молнии!

Ураганный ветер, наледь под снегом... -- деревья валило, поезда стали... -- полный капут и сбоку бантик!

...1998 года такого небыло.
Но я проехал, сторого по Графику! -- патаму шо -- мне на пенсию скоро! ...времени нет отвлекаться на всякие мелочи ... *)
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А, ещё и тягачик Рено 1996 года -- там дверь в кабину -- не залезть, не вылезть... -- карыта понтовая.

-- хто знает -- шляпу приподнимет...
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На фото Magnum E-Tech, он выпускался с 2001 года
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Видно царапину на асфальте где они встретились
Пежо вылез на встречку
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ДТП забирают жизней больше чем короновирус . Мож теперь всех выживших в ДТП в Санжары на обсервацию возить ?
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Жутко от увиденного. Получается,что если едешь по главной-ты не главный....

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Это с какой же скоростью Алень выезжал со второстепенной дороги на главную, что перекинул грузовик, а его Пежо разорвало на куски!?!?! Придурок, убил себя и ещё двоих. Хорошо что на месте грузовика не оказалась легковушка с людьми, детьми, в салоне.
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"сс" у пежо - это кабриолет. +100500% к ускорению, маневренности и удаче. такие мелочи, как главная, помехи и прочее пох людям без крыши!
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Сразу напомнило: у бегемота плохое зрение, но с его весом это не его проблемы.
Так вот на этой табуретке вылезти со второстепенной под фуру, ну что же, это был выбор водителя табуретки.
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Барышня вылезла со второстепенной не притормаживая. Просто провтыкала перекресток.
На этом перекрестке дтп еженедельно, с покойниками -ежемесячно.
Но развязку будут строить там где кулеба чуть своих детей не поубивал...
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За своє водійське життя не раз мені під колеса кидались,виручали тільки реакція і досвід,завжди робити поправку на ідіотів....
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Там где кулеба,так же регулярно бьются,одесская трасса сильнее загружена.
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Разбор полёта после аварии:
Водитель Пежо-" Думал проскочу..."
Водитель Рено Магнум -"за мои 20 лет на фуре ещё ни один не проскочил"
 показати весь коментар
 
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