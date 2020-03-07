 Нове покоління є, від нашої команди залежить успішне майбутнє України, - Гончарук. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гончарука у фейсбуці.
"За пів року роботи наша команда заклала фундамент реформ, однак багато чого ми просто не встигли. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміс із совістю, завжди керувалися цінностями, притаманними нашому українському народові.
Я вдячній нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні пів року. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване заради успішного майбутнього нашої держави", - сказав експрем'єр.
А сейчас? В "чтобы было лучше" - я такого места не знаю. Кто знает?
- От вашей команды уже ни х.. не зависит.
дуже залежить, дуже!
якщо зедрисня не здрисне - нам хана
А вот Фарион тут лишняя.
"Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"
https://censor.net.ua/news/3180086/sluga_naroda_dubinskiyi_v_mae_veroyaten_defolt_mvf_otkazal_v_kredite_shmygalyu
Впрочем лечится вам надо, батенька. Электричеством.
- Боже, чи правда, що немає влади, інакше ніж від Тебе?
- Правда.
- Чому ж тоді нами, ромеями, править злий тиран Фока?
- А тому, - відповів Христос, - що я не зміг знайти для вас гіршого!
Если нет, то, что блеет этот козёл?
Ага, знаємо вже куди ви там "...двигаетесь дальше, чтобы воплотить все задуманное...". Один вже "подвигался"...
20 травня 2019-го, Зеленський, виголошуючи в Раді інавгураційну промову, заявив: «Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибану». І пообіцяв привести на Банкову і Грушевського саме «нові обличчя».
4 березня 2020 року, виступаючи у Верховній Раді з нагоди відставки Кабміну Олексія Гончарука, Зеленський сказав: «Це уряд нових облич. Але одних облич замало - потрібні нові мізки і серця». Після чого ВР більшістю голосів відправила команду Гончарука на відпочинок.
Андрій Таран, 65 років, міністр оборони. У різні роки служив в центральному апараті Міноборони України, у головному управлінні розвідки Міноборони, де дослужився до заступника начальника ГУР.
Сергій Бессараб, 64 роки, міністр у справах ветеранів обіймав різні керівні посади, в тому числі у 2000-х очолював територіальне управління "Північ", за часів Януковича був першим заступником командувача сухопутних військ.
Ілля Ємець, 64 роки, міністр охорони здоров'я очолював МОЗ України за часів прем'єрства Миколи Азарова.
Ігор Уманський, 45 років міністр фінансів За більше ніж 20 років державної служби працював у багатьох фінансових відомствах країни. З 2000 по 2003 рік обіймав різні посади у міністерстві економіки в урядах Віктора Ющенка, Анатолія Кінаха та першого уряду Віктора Януковича.
Марина Лазебна, 44 роки, міністр соціальної політики на держслужбі з початку 2000 року. У 2013 році очолила Державну службу зайнятості та працювала там до ліквідації відомства у березні 2014 року.
Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/4/7242421/
Ни уборщиком, ни грузчиком, я тебя к себе не возьму!
Чему радуетесь придурки, тому что олигархи опять всех нагнули?
Хотя чего я хочу от упоротых, ведь их боХ Петя тоже олигарх.
🤔
Главную задачу ему поставил президент и парламент. Задачи были поставлены очень простые и понятные даже школьнику. Гончарук должен был «дать». Вот этим депутатам, которые сидят в зале, он должен был втрое поднять зарплаты и связанные с этим другие платежи и ништяки. Он дал.
Он должен был профинансировать резко возросшие расходы кабинки президента, связанные с увеличением штата, длины его конвоя и неуемной тяги к путешествиям в очень дорогие туры, коих уже было за неполный год шесть штук. Гончарук дал и это.
Здесь надо заметить, что речь ведь не идет о единоразовой премии или помощи, а о ежемесячных суммах, которые перечисляются на эти нужды.
Проще говоря, затраты на содержание этих (и не только этих) категорий чиновников увеличились в разы. Это значит, что отток денег из бюджета в этом направлении стал нереально большим, но он это сделал.
Кроме того, правительство дало какие-то совершенно дикие преференции предприятиям бородатой бабушки.
Они имеют такие тарифы, будто сплошь состоят из инвалидов первой группы или других защищенных категорий граждан. И это тоже - не подачка, а целый поток. Нескончаемый поток.
Те, кто смотрит в свои платежки за газ или электроэнергию и пытаются разобраться, почему суммы стали больше, должны понимать, что дело не в мировых ценах. Например, цены на газ упали ниже плинтуса и продолжают падать.
Цены на нефть - тоже, а вот для тебя, который голосовал против барыг, цена выросла просто потому, что для Бени и других правильных пацанов эта цена стала дармовой. То есть, ты доплачиваешь условному Бене и будешь это делать ежемесячно.
Но и это еще не все. Снова вернулись «окна» на таможне, а это значит, что кто-то перестал платить пошлины, как это ему приходилось делать при старом правительстве. Кто перестал? Можно догадаться с трех раз. Борцы с олигархами, с бородами и без оных, потеряв страх, снова полезли играть в любимую игру «рейдерни друга» и нормальный бизнес стал валить в соседнюю Польшу и теперь - платит налоги там.
Ну и все эти эпопеи, плюс возня вокруг Приватбыанка, непонятные компенсации любимой бабушке вызвали вопросы у МВФ, который предоставляет самые дешевые правительственные кредиты из тех, что вообще можно получить.
Видя, что так экономика не строится, а разваливается, организация перестала кредитовать Украину с новой властью.
А все это говорит о том, что если ты хочешь кому-то что-то дать, то ты это должен откуда-то взять. Вот эту простую истину понял даже Гончарук, верхом на самокате, и ее не понял верховный янелох.
Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили!
Отсюда - парадокс. Гончарук уволен за то, что он исполнял волю тех, кто его уволил, и именно за то, что выполнял он это четко и даже понимая, к чему это идет.
https://defence-line.org/2020/03/za-chto-izgnali-goncharenko/
И панибратство уже всех з@**@ло!!!
На самом деле и тебя и терпилу надо гнать в тиишеи. Желательно обоих на скамью подсудимьіх.
Так что заткни свое хавло, самокатчик, и сиди тихо, чмо, в Португалии