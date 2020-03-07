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 Політика України
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Все про:відставка (654) Гончарук_Олексій (781)

 Нове покоління є, від нашої команди залежить успішне майбутнє України, - Гончарук. ВIДЕО

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук звернувся до українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гончарука у фейсбуці.

"За пів року роботи наша команда заклала фундамент реформ, однак багато чого ми просто не встигли. Ми не підлаштовувалися під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміс із совістю, завжди керувалися цінностями, притаманними нашому українському народові.

Я вдячній нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні пів року. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване заради успішного майбутнього нашої держави", - сказав експрем'єр.

Дивіться також: Я жодного разу не отримав незаконної команди, - Гончарук подякував Зеленському. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180085
 
 
 Топ коментарі
 
на очередное токшоу в массовку
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Новий уряд абсолютно антиукраїнський...він точно не буде кращим за цих наївник хлопчиків та дівчаток.
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"от нашей команды зависит успешное будущее Украины"

дуже залежить, дуже!
якщо зедрисня не здрисне - нам хана
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Спроси у ЗЕбилов, это ж они голосовали за это Шапито, наверно они в курсе куда они двигаюца..
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Лидеру-танцору мешает то , что обычно, а стержень он еще под роялем оставил , а ты ему подлизывал и думал сможешь стать Фениксом , восставшим из плесени?
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уточнение - под крышкой рояля остался стержень во времена триумфа на просторах раши
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А чего же ему не летать по Европам? Наработался , наворовался, премий себе и дружкам клоунам понавыписывал и гуляй Вася.
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Уймите этого дебила, оно все еще в экране телевизора сидит? Не наработалось? За полгода спустил весь бюджет и экономику в канализацию и еще что-то вякает? Наглось нынешней зеленой чмошни зашкаливает.
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Хай там і сидить. Напрацювалося і з баблом від,їхало.
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Гончарук - пів біди. Могло бути й гірше.
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Поки будуть у владі олігархічні ляльки, доти і біда буде в Україні.
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И куда оно двигалось, на самом деле? Какие цели были обозначены? И куда сейчас двигаемся? при Порохе - ЕС, НАТО.
А сейчас? В "чтобы было лучше" - я такого места не знаю. Кто знает?
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Вы с вашим шефом уже натворили столько, что будущее Украины зависит от "наступников" и от того как быстро они смогут справится с вашим наследием.
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Проще:
- От вашей команды уже ни х.. не зависит.

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Нове покоління є , а результату немає, купили вас бариги з потрохами.
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"от нашей команды зависит успешное будущее Украины"

дуже залежить, дуже!
якщо зедрисня не здрисне - нам хана
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Не люблю, коли читають з суфлера. Фальшиво якось. Вчіться у великої пані Фаріон. Вчіться щирості, вчіться всьому.
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Главный вопрос -- Что они там все курят или нюхают во главе с бубочкой?
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Голобородько в фильме "Слуга народа" послал МВФ в опу. В реальности МВФ послало в опу Зеленского и всю его гоп-компанию из "квартала95"
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Кто кого послал суть не меняется, МВФ еще никому РАЯ не сделал. Давно надо было его послать, не х....... ставить условия. А так земельку не будут продавать, вы же против, этого хотели? А теперь вопите, что не так.
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с косыми, бухими и тупыми диалогов не веду -------------->
"Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"

https://censor.net.ua/news/3180086/sluga_naroda_dubinskiyi_v_mae_veroyaten_defolt_mvf_otkazal_v_kredite_shmygalyu
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Уряд занадто мало пропрацював, шоб можна було оцінювати його роботу.
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ДАЙТЕ ЕМУ ЕЩЁ ВРЕМЯ!!!!! Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 509
Впрочем лечится вам надо, батенька. Электричеством. Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1620
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Всё правильно, в идеале промежуточные выводы можно будет сделать в конце этого года... выводы, в целом, о всех ветвях новой власти.
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Новий уряд абсолютно антиукраїнський...він точно не буде кращим за цих наївник хлопчиків та дівчаток.
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Настоятель монастиря в Царгороді заснув в саду й увісні йому явився Христос.
- Боже, чи правда, що немає влади, інакше ніж від Тебе?

- Правда.
- Чому ж тоді нами, ромеями, править злий тиран Фока?
- А тому, - відповів Христос, - що я не зміг знайти для вас гіршого!
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Люди розуміли, що вони голосують за щось незрозуміле і можливо небезпечне, але їх переконали - Петя більше зло.
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Идиот в жилетке - вот полная характеристика этого слуги зеленского.
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Поправочка: после слов "в жилетке" добавить "на самокате". Так будет уж точно понятно о ком речь.🙂
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Зоологи, подскажите, бывают ЗЕлёные козлы? Орнитологи уверяют, что дятлы ЗЕлёные существуют, ареал обитания совпадает с территорией Украины. Называются ЗеДятлы. А вот козлы ЗЕлёные есть в природе?
Если нет, то, что блеет этот козёл?
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Есть, они не могут не есть. По статистикі тільки в Україні їх 73%.
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А де зебіли подівалися? Так хотів їх зі святом привітати.... 8 березня....
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Немного выше. Говорят, что мало этот уряд поработал. поэтому оценивать их "работу" нельзя. Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3238
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Традиционный в таких случаях синдром непризнанного гения.
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Источник: https://censor.net.ua/v318008№5
Ага, знаємо вже куди ви там "...двигаетесь дальше, чтобы воплотить все задуманное...". Один вже "подвигался"...Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5414
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Да не надо новое поколение, нужны спецы с хорошей репутацией.
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Це ті "спецы с хорошей репутацией", які у травні 2019 за словами Зеленського «за 28 років створили країну можливостей відкатів, потоків, дерибану» а у березні 2020 стали «нові мізки і серця».


20 травня 2019-го, Зеленський, виголошуючи в Раді інавгураційну промову, заявив: «Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибану». І пообіцяв привести на Банкову і Грушевського саме «нові обличчя».

4 березня 2020 року, виступаючи у Верховній Раді з нагоди відставки Кабміну Олексія Гончарука, Зеленський сказав: «Це уряд нових облич. Але одних облич замало - потрібні нові мізки і серця». Після чого ВР більшістю голосів відправила команду Гончарука на відпочинок.

Андрій Таран, 65 років, міністр оборони. У різні роки служив в центральному апараті Міноборони України, у головному управлінні розвідки Міноборони, де дослужився до заступника начальника ГУР.

Сергій Бессараб, 64 роки, міністр у справах ветеранів обіймав різні керівні посади, в тому числі у 2000-х очолював територіальне управління "Північ", за часів Януковича був першим заступником командувача сухопутних військ.

Ілля Ємець, 64 роки, міністр охорони здоров'я очолював МОЗ України за часів прем'єрства Миколи Азарова.

Ігор Уманський, 45 років міністр фінансів За більше ніж 20 років державної служби працював у багатьох фінансових відомствах країни. З 2000 по 2003 рік обіймав різні посади у міністерстві економіки в урядах Віктора Ющенка, Анатолія Кінаха та першого уряду Віктора Януковича.

Марина Лазебна, 44 роки, міністр соціальної політики на держслужбі з початку 2000 року. У 2013 році очолила Державну службу зайнятості та працювала там до ліквідації відомства у березні 2014 року.

Новопризначений міністр спорту Вадим Гутцайт фігурує у справі про розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/4/7242421/
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Неееее, паря.
Ни уборщиком, ни грузчиком, я тебя к себе не возьму!

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Вася, ты отстал от жизни. Беня уже в мае дефолт объявил, готов свои бабки ему отдать. Ты ведь этого хотел, правда. Нове покоління є, від нашої команди залежить успішне майбутнє України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6944
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Снова треш от шоколадной ботофермы.
Чему радуетесь придурки, тому что олигархи опять всех нагнули?
Хотя чего я хочу от упоротых, ведь их боХ Петя тоже олигарх.
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на скизденные у пенсов деньги чучело поперлось гей- гулять
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Действительно, как-то не очень вписывается: чертило сквозануло в Лиссабон. Не на острова какие-то, а в столицу Португалии. Говорю,как эксперт: он- гавно, а не самокатчик! В Португалии очень мало асфальта, там- везде камешки, кубические. Для самокатчика- не место. Потому, эта срань- даже в в этом- врала!
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Экс-премьер замечен на рейсе в Лиссабон авиакомпании Wizz Air. Причины, по которым он улетел, неизвестны.Нове покоління є, від нашої команди залежить успішне майбутнє України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4985
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Гончарука выгнали за то, что он исполнял именно то, для чего он был поставлен. Более того, выполнял он это последовательно и не отклоняясь ни вправо, ни влево от поставленной задачи.
Главную задачу ему поставил президент и парламент. Задачи были поставлены очень простые и понятные даже школьнику. Гончарук должен был «дать». Вот этим депутатам, которые сидят в зале, он должен был втрое поднять зарплаты и связанные с этим другие платежи и ништяки. Он дал.

Он должен был профинансировать резко возросшие расходы кабинки президента, связанные с увеличением штата, длины его конвоя и неуемной тяги к путешествиям в очень дорогие туры, коих уже было за неполный год шесть штук. Гончарук дал и это.
Здесь надо заметить, что речь ведь не идет о единоразовой премии или помощи, а о ежемесячных суммах, которые перечисляются на эти нужды.
Проще говоря, затраты на содержание этих (и не только этих) категорий чиновников увеличились в разы. Это значит, что отток денег из бюджета в этом направлении стал нереально большим, но он это сделал.

Кроме того, правительство дало какие-то совершенно дикие преференции предприятиям бородатой бабушки.
Они имеют такие тарифы, будто сплошь состоят из инвалидов первой группы или других защищенных категорий граждан. И это тоже - не подачка, а целый поток. Нескончаемый поток.
Те, кто смотрит в свои платежки за газ или электроэнергию и пытаются разобраться, почему суммы стали больше, должны понимать, что дело не в мировых ценах. Например, цены на газ упали ниже плинтуса и продолжают падать.
Цены на нефть - тоже, а вот для тебя, который голосовал против барыг, цена выросла просто потому, что для Бени и других правильных пацанов эта цена стала дармовой. То есть, ты доплачиваешь условному Бене и будешь это делать ежемесячно.

Но и это еще не все. Снова вернулись «окна» на таможне, а это значит, что кто-то перестал платить пошлины, как это ему приходилось делать при старом правительстве. Кто перестал? Можно догадаться с трех раз. Борцы с олигархами, с бородами и без оных, потеряв страх, снова полезли играть в любимую игру «рейдерни друга» и нормальный бизнес стал валить в соседнюю Польшу и теперь - платит налоги там.
Ну и все эти эпопеи, плюс возня вокруг Приватбыанка, непонятные компенсации любимой бабушке вызвали вопросы у МВФ, который предоставляет самые дешевые правительственные кредиты из тех, что вообще можно получить.
Видя, что так экономика не строится, а разваливается, организация перестала кредитовать Украину с новой властью.
А все это говорит о том, что если ты хочешь кому-то что-то дать, то ты это должен откуда-то взять. Вот эту простую истину понял даже Гончарук, верхом на самокате, и ее не понял верховный янелох.
Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили!
Отсюда - парадокс. Гончарук уволен за то, что он исполнял волю тех, кто его уволил, и именно за то, что выполнял он это четко и даже понимая, к чему это идет.
https://defence-line.org/2020/03/za-chto-izgnali-goncharenko/
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Дайте Гончаруку какую то маленькую должность, а не сразу в премьеры, покажет результат, хорошо, дальше можно на повышение, так должно работать, а не как Зеленский ставит кого попало на высокие должности.
И панибратство уже всех з@**@ло!!!
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Кому дать должность??? Этому лжецу? Этому черту, который только врал, врал и врал. А зачем ему должность, он, по идее- достаточно прибарахлился.
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Если "порохоботы-поросята" скулят - значит мы на правильном пути.
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Да-да... вы- на правильном. А куда? Он- в Лиссабон. А вы?
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Ты ужу приготовил деньги для Бени, ведь ты мечтаешь их ему отдать, если они у тебя конечно есть.
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чучело в женской шубе с игрушечным автоматом показало новой команде разрушителей Украины как надо работать:прокукарекал а там хоть не рассветай: будет происходить, Гончарук ./ Гончарук призывает /Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /предлагаю, - Гончарук /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук : " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/ Поручил, - Гончарук/получит - Гончарук/Гончарук поручил обеспечить работу /поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ получат, - Гончарук. / мы преодолеваем, - Гончарук.
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Такие же впечатления, от деятельности этого черта. Кукарекал он много, даже с перебором. Но- не более того.
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Теперь можешь присоединится к Богдану с его туземскими шлёндрами.))
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Гончарук ,йди у дупу ,разом зі своєю командою , можеш і ЗЕ з собою прихопити ,бо він тебе притягнув у владу.
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Гончарук, потрібно було олігархів трусить, там всі награбовані гроші українські..!!! А ти чим займався зі своею ко-******..!? Другого шансу народ України тобі не дасть .
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Дебил-самокатчик, весь лейтмотив твоего вьісера сводится к следующему: бояре хорошие, царь плохой.
На самом деле и тебя и терпилу надо гнать в тиишеи. Желательно обоих на скамью подсудимьіх.

Так что заткни свое хавло, самокатчик, и сиди тихо, чмо, в Португалии
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Шо, еще новее надо? Эти уже протухли?
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