 Хто і для кого хоче постачати воду в окупований Крим. ВIДЕО

Тож хто і для кого хоче постачати воду в окупований Росією Крим?
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Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
Зазначимо, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за становище людей на окупованій території лягає на країну-окупанта. Статті 55-60 Женевської конвенції перераховують той життєвий мінімум, який має забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали і все необхідне для проведення релігійних служб. Держава-окупант має взяти під свій захист дитячі заклади і лікарні, прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скорегувати її призначення. Тому в разі "гуманітарної загрози" населенню Росія як країна-окупант зобов'язана забезпечити громадян, які проживають у Криму, водою.
🤣
Для аналогичного завода у нас есть сырье и вода, осталось найти деньги/инвестора и построит новый завод, а на крымском полуострове пусть режут завод Фирташа на металлолом!
И не жалко им своих детей?
2 Другий публічний відпочинок Зе був уже в Одесі. 14 липня Володимир Зеленський і члени його команди скупалися в Чорному морі перед візитом до Одеси.
3 29 липня у тій же Одесі Зеленський з'явився на публіці разом зі своїм сином Кирилом на зйомках проєкту "Ліги сміху".
4 Наступна мінівідпустка Зеленського відбулася вже в грудні - в Парижі, напередодні зустрічі з лідерами "нормандської четвірки". Українська делегація на чолі з президентом прилетіла в столицю Франції за день до самої зустрічі, хоча це офіційні перемовини, проживання й харчування оплачується за кошт бюджету.
5 Напередодні Нового року, 31 грудня Зеленський відпочив у резиденції "Гута" в Івано-Франківській області. А вже 1 січня 2020 президента помітили на курорті в Буковелі.
6 Після відпочинку в Карпатах Зеленський на 5 днів "таємно" полетів до Оману. Про це стало відомо після публікації в ЗМІ фото з його відпочинку.
"Украинские" власти обращались в инжиниринговые компании, изучая возможности по возобновлению водоснабжения Крыма, - Бутусов
Мы будем поставлять в случае необходимости воду "украинцам" в оккупированном Крыму, - Шмыгаль.
Зеленскому и всем "слуганародным" подонкам - ганьба !!!
Есть такое подозрение, что скоро вся эта сволочь и за интернет ресурсы возьмется.
Рашка с "чебурнетом" будет - "наше все".
А ещё цирковые клоуны подтянут "обезьянник" из ОРДЛО.
Свободные украинцы, запасайтесь не "терпением", запасайтесь решимостью.