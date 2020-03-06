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Все про:Крим (8852) канал (40) вода (343) Буткевич Богдан (1)

 Хто і для кого хоче постачати воду в окупований Крим. ВIДЕО

У новому випуску проєкту "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич пояснює, чому ідея відновити водопостачання Криму - не випадковість, а ретельно планована урядом акція і чим вона небезпечна.

Тож хто і для кого хоче постачати воду в окупований Росією Крим?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - лише факти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін шукатиме технічний механізм постачання води до Криму, але він можливий тільки після деокупації, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Нагадаємо, вчора, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Ми будемо поставляти за необхідності воду українцям в окупованому Криму, - Шмигаль. ВIДЕО (оновлено)

Зазначимо, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року вся відповідальність за становище людей на окупованій території лягає на країну-окупанта. Статті 55-60 Женевської конвенції перераховують той життєвий мінімум, який має забезпечити держава-окупант: продукти і предмети гігієни, санітарні матеріали і все необхідне для проведення релігійних служб. Держава-окупант має взяти під свій захист дитячі заклади і лікарні, прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скорегувати її призначення. Тому в разі "гуманітарної загрози" населенню Росія як країна-окупант зобов'язана забезпечити громадян, які проживають у Криму, водою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179935
 
   
 Топ коментарі
 
Кушать подано, "патриЁты". Жрите теперь, суки!

Еще до начала каденции Владимира Зеленского, я предполагал, что Кремль готовит для нашей страны «молдавский вариант», когда вначале - под предлогом борьбы с олигархатом и коррупцией - создается коалиция прозападных и пророссийских сил, а затем прозападные силы из нее изгоняются и сторонники Путина начинают править самостоятельно. Только при поддержке тех самых беспринципных коррупционеров, с которыми они недавно боролись.

Для осуществления в Украине «молдавского варианта», не понадобилась даже поддержка Запада, которой Кремль заручился в Кишиневе.
В Киеве и без Запада обошлись, напротив - послы «группы семи» пытаются остановить сползание Украины в российскую сферу влияния, но пока что без особых успехов.

Вначале, с помощью нехитрой популистской технологии, в круг избирателей Зеленского и его депутатов в парламенте заманили не только откровенных сторонников капитуляции и сближения с Москвой, не только равнодушных и невежественных обывателей, но и часть недалеких украинских патриотов.
А затем - создали коалицию с ОПЗЖ и ее сателлитами в Верховной Раде.

Потому что голосование за отставку Генерального прокурора, поддержанное Зеленским из Полтавы - это и есть та самая коалиция.
Коалиция Зеленский - Коломойский - Медведчук, которая теперь уверенно правит Украиной при молчаливой поддержке Ахметова.
Коалиция предательства.
Коалиция Путина.
И не нужно притворяться, что в 2019 году избиратели Зеленского не за нее голосовали.
За нее.
Просто кто-то делал это с искренним убеждением, что здесь должна быть Россия, а кто-то - по глупости и недальновидности.
«Полезных идиотов» Кремля, никто еще не отменял.
Как правило, именно такие «полезные идиоты» и разрушают собственные государства.

И это вовсе не Зеленский приговор.
То, что таких «полезных идиотов» набралось и на 73 процента, и на монобольшинство, и на возможность создания союза с пророссийскими силами, вот это - приговор.
И дело, конечно же, вовсе не в фигуре генерального прокурора, к которому много вопросов. Как в Молдове дело было вовсе не в фигуре одиозного олигарха Плахотнюка, к которому вопросов еще больше.
Дело в том, что 5 марта они провели смотр своих сил в парламенте и убедились: их больше. Им хватает голосов, даже если проукраинская часть в партии президента опомнится и поймет, что же она натворила в своей глупости, в своем хуторянском приспособленчестве.

Теперь они начнут править.
И заявление нового премьера о возможности подачи воды в оккупированный Крым - это вовсе не случайность, не оговорка, не дилетантизм. Это то, чего они хотят на самом деле. Просто пока что боятся.

Боятся сопротивления. Но когда они увидят, что сопротивления нет, они начнут действовать.
И не говорите, что такой парламент не сможет избрать Медведчука спикером, а Бойко - премьером.
Сможет, если Зеленский скажет.
А потом, Зеленский срочно уедет на гастроли и президентом станет Медведчук.
Без всяких выборов, зачем нам выборы, если народ хочет мира и пенсий?
Медведчук обеспечит нам мир, пенсии и Россию.

Это и есть российский план, который может устраивать украинских олигархов.
Зеленский, который просто расчищает дорогу Медведчуку.
Потому что Украина Россию не победит, а деньги зарабатывать надо. А как их зарабатывать, если нет стабильности и проклятый Запад висит над головой?
А так - ни Запада, ни российской угрозы, ни безумных патриотов, которые портят жизнь своим языком и желанием сопротивляться. Не нужно сопротивляться.
Нужно расслабиться и зарабатывать на большом невольничьем рынке, в который окончательно превратят Украину.
Это, собственно, и есть то, за что украинцы проголосовали в 2019 году.
Кушать подано.

В. Портников
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Пусть оккупанты по крымскому золотому мосту поставляют воду. Обеспечение захваченных территорий - это их обязанность.
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А что зря Моника Нелоховна летала в Оман? Уже давно были упорные слухи что презик продажная шваль уже все перетер и готовил пускать воду в Крым. Эта вода кстати полита кровью наших солдат и слезами их матерей, от чистого сердца желаю зеленскому испытать на своей шкуре что это такое.
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Ныне подобранный так сказать набор министров полностью про российский и к тому же посмотрите на их состояния и так сказать на чего у них и их семей только нет, так что очередной пипец уже стартанул
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Це зрада національних інтересів України!
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Ви людина? Якщо так, то за рахунок чого ви підтримуєте власне життя? А яке воно оте ваше життя? Що в ньому є - жерти, срати, сцяти? Чи може щось також інше є? А що оте інше у вас є? ЦіляВізор, з якого стірчить пуй хутлера та зеленого лайна?
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Зеленый премьер хочет дать воду для военных баз русни на оккуповaнных территориях. Для зебыдла это, конечно, ничего особенного, они же за коллоборантов как раз и голосовали.
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Ай да Шмаркаль! Сморкался он на всех кроме олигархов!
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Тварюка зебіловська а не премьєр. вона про кацапів думає а не про України
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Ругать нашу власть - это каждый дурак сможет. Вот ты найди за что её похвалить...

🤣
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Все. Почався новий етап - відкритої та остаточної зради України. Потрібна загальна мобілізація громадських сил. Єднаймося!
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Если бы в голове наших правителей было хоть немножко ума, а не сплошные опилки, то с этой ситуации можно было бы вынести супер проект: не подавая воду в Крым похоронить там всё с/хозяйство и завод "Титан" в первую очередь!
Для аналогичного завода у нас есть сырье и вода, осталось найти деньги/инвестора и построит новый завод, а на крымском полуострове пусть режут завод Фирташа на металлолом!
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Все олигархи стали друзьями Зе после объявления его намерения продавать землю участками по 210 000 га.
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До речі, коли перекрили канал, то на Херсонщині дуже радувалися - бо вся вода з каналу тепер йде на зрошування лише їм!
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Враховуючи зміни клімату це актуально.
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у коли в харанта чергово-позачергова відпустка? Хто і для кого хоче постачати воду в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7776 Уряд сформовано можна і в Аман
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Скоро на шміыгаля польются такие же проклятья, как в адрес Зебила.
И не жалко им своих детей?
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1.На початку липня під час державного візиту до Канади президент разом із дружиною Оленою та главою свого Офісу Андрієм Богданом рвонули подивитися на Ніагарський водоспад.
2 Другий публічний відпочинок Зе був уже в Одесі. 14 липня Володимир Зеленський і члени його команди скупалися в Чорному морі перед візитом до Одеси.
3 29 липня у тій же Одесі Зеленський з'явився на публіці разом зі своїм сином Кирилом на зйомках проєкту "Ліги сміху".
4 Наступна мінівідпустка Зеленського відбулася вже в грудні - в Парижі, напередодні зустрічі з лідерами "нормандської четвірки". Українська делегація на чолі з президентом прилетіла в столицю Франції за день до самої зустрічі, хоча це офіційні перемовини, проживання й харчування оплачується за кошт бюджету.
5 Напередодні Нового року, 31 грудня Зеленський відпочив у резиденції "Гута" в Івано-Франківській області. А вже 1 січня 2020 президента помітили на курорті в Буковелі.
6 Після відпочинку в Карпатах Зеленський на 5 днів "таємно" полетів до Оману. Про це стало відомо після публікації в ЗМІ фото з його відпочинку.
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Про четыре дня в Японии забыли. бубочка на Фудзияму делал себе экскурсию
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Заяви про відновлення водопостачання в окупований Крим є результатом, прихованих від українського народу, домовленостей президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента України, які вони зараз намагаються реалізувати.
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А что там с "Крымским титаном" Фирташа, эл.энергию туда Украина поставляет исправно все эти годы?
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Коллоборанты готовы поставлять воду на военные базы оккупанта. Или оккупации Крыма в зеленых мозгах уже нет?
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кацапы рубили коридор в Крым, для того, что бы воду туда пустить, погибло много народу, а теперь пилять зеленая влада добровольно хочет сделать подарок оккупантам.. сюр.
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У Каломоойского с Ахметовым без воды в Крыму бизнес засыхает?
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...тільки колаборант або сепар може пропонувати постачати воду в окупований ворогом крим!
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Одна радость нефть Брент пробила 47 $ 🍾🍾🍾🍾🍾💐💐💐🍾🍾🍾🍾🍾🍾
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Буткевичу, "без цензуры" - респект.
Зеленскому и всем "слуганародным" подонкам - ганьба !!!
Есть такое подозрение, что скоро вся эта сволочь и за интернет ресурсы возьмется.
Рашка с "чебурнетом" будет - "наше все".
А ещё цирковые клоуны подтянут "обезьянник" из ОРДЛО.
Свободные украинцы, запасайтесь не "терпением", запасайтесь решимостью.
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Нада проста пєрєстать ізбірать виродків у владу .
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Сууууууукиииииииииииииииииииииииииииииииииииииии.
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Дети мои, в Расии не совсем дураки, поэтому недавно они ВЫШЛИ ИЗ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ. Никто и не заметил, но правовая ситуация изменилась....
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Выбрали премьера довбо*ба. Не успел приступить к обязоностям а уже обосрался.
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Я НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ АРМИЯ МОЛЧИТ? У НАС ТАМ ОФИЦЕРОВ НЕТ? ОДНИ ТРЯПКИ И ПРЕДАТЕЛИ? ПУСТЬ ВЫЙДУТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА КАМЕРУ ЧТО ПОДАЧА ВОДЫ БЕЗ ДЕОККУПАЦИИ БУДЕТ СЧИТАТСЯ ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ!
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******.... Если это произойдёт,Украина станет шлюхой , лично у меня ни патриотизма ни любви к стране не останется . Стыд и позор. Жиды как были продажными так и останутся .. нас окружили - жиды
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