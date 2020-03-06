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 Політика України
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Все про:Жеваго (20) Зеленський (4724) АвтоКрАЗ (4) Криклій (81)

 Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок": "Тоді можна обговорювати проблеми". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запропонував генеральному директору АТ "АвтоКрАЗ" (Кременчук Полтавської обл.) Євгену Черняку переказати власнику фінансово-промислової групи, до якої входить КрАЗ, Костянтину Жеваго, щоб він "вийшов на зв'язок" для обговорення ситуації, що склалася на підприємстві, зокрема з держзамовленнями.

"Перекажіть власникам, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна обговорювати і проблеми банкрутства, і вийти з усіх позовів, судових справ. Думаю, це єдиний вихід. Паралельно ми все зробимо, але коли власник компанії, якій держава дає гроші, в розшуку, можуть бути проблеми. Давайте зараз разом попрацюємо. Не держава винна, що власник десь і в розшуку", - сказав Зеленський під час відвідування підприємства в межах робочого візиту в Полтавську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завод повертає нам власника, а ми повертаємо держзамовлення", - додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив заарештувати екснардепа Жеваго, його оголошено в міжнародний розшук, - ГПУ

Нагадаємо, 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому інкримінують причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку. 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що Жеваго переховується в одній із країн Європи.

За даними ЗМІ, власником холдингової компанії "АвтоКрАЗ" є Костянтин Жеваго.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179927
 
 
 Топ коментарі
 
Ни разу ни коррупция1 Да зебильчики?
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а шо такое?наконец то пришел в кабмин специалист по автозаводам?

Он генерировал идеи реформ ....правда он в свое время ЛАЗ, который принадлежал Курочкину, стратегически развивал и до ручки довел окончательно ....

- С ноября 2003 по август 2005 гг. - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод

Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 2725
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выключите свет на Полтавский ГОК
на крыльях прилетит
нах ему убитый КраЗ?
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Ни разу ни коррупция1 Да зебильчики?
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выключите свет на Полтавский ГОК
на крыльях прилетит
нах ему убитый КраЗ?
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Правильно, мало в стране нищеты, беспредела и купленых судов, нада еще маме на зло часть экспорта прибить перекрыв электричество единственному не замешенному в политике крупному бизнесу? Есть еще такие гениальные идеи? Чисто по терминологии Жеваго не олигарх - у него нету своей партии и гос.телеканалов.
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ЗЕлупа, лучше связывайся с Овощем, чтобы он тебе домишко в анклаве рядышком с собой присмотрел Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 4725
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"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем госзаказы". В смысле обмен Жеваго на госзаказы? Это что-то новенькое...
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у жеваго еще со времен приватизации было окружение кокаинщиков-наперсточников. повезло хапануть в 2000-е а как удержать не знали - вот и результат логичный.
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Не знаю что там было, но зайди на сайт и посмотри, в Феррэкспо весь борд директоров с Запада, Жеваго по требованию инвесторов даже с СЕО снялся.
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Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
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Шоп костю паймать нужны рукавицы имени ёжова. Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 913 Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 913
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Ну да так проще. Закон до сраки, впрочем, как всегда.
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расскажите зебилу про полномочия президента, а то он царем себя возомнил
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а шо такое?наконец то пришел в кабмин специалист по автозаводам?

Он генерировал идеи реформ ....правда он в свое время ЛАЗ, который принадлежал Курочкину, стратегически развивал и до ручки довел окончательно ....

- С ноября 2003 по август 2005 гг. - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод

Зеленский через директора "АвтоКрАЗа" попросил Жеваго "выйти на связь": "Тогда можно обсуждать проблемы" - Цензор.НЕТ 2725
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То то я смотрю как Львовский автобусный работает
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Борец с олигархами нижайше просит одного из них выйти на связь...Бггг Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив Жеваго "вийти на зв'язок": "Тоді можна обговорювати проблеми" - Цензор.НЕТ 4562
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До*бался, простите за лексикон, до единственного "нормального" олигарха не лезущего в политику и без телеканалов-унитазов. Ты с Мойшей и татарином попробуй разобраться "преЗЕдент".
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А че там ,украл сбежал деньги держава выплатила ,это же Зеля не со своего кошелька ... Простим ,пусть дальше ворует
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Деньги сэкономят на КРАЗах для армии,чтобы Терпила смог еще раз в Оман слетать.
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В Украине наступила ЖОПА! ********** работает менеджером по продажам КраЗа... ну прям универсал - он и членом может, и ртом, и за мир и дружбу с врагом, и воду оккупантам, он даже читать может по украински... всё, кроме своего конституционного долга и интересов Украины. Зебилы - ну вы и лохи! Такое дерьмо в президенты... шо? "Скоты" сильно нравятся?
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Самый большой должник - поручитель по стабилизационным кредита НБУ - великий и ужасный КИВ! И ничего никто не преследует, "на связь" с презиком входит регулярно. Неужели эту клоунаду еще кто-то поддерживает? Ну, кроме самих клоунов...
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