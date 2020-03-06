 Зеленський через директора "АвтоКрАЗу" попросив оголошеного ДБР у розшук Жеваго "вийти на зв'язок": "Тоді можна обговорювати проблеми". ВIДЕО

"Перекажіть власникам, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна обговорювати і проблеми банкрутства, і вийти з усіх позовів, судових справ. Думаю, це єдиний вихід. Паралельно ми все зробимо, але коли власник компанії, якій держава дає гроші, в розшуку, можуть бути проблеми. Давайте зараз разом попрацюємо. Не держава винна, що власник десь і в розшуку", - сказав Зеленський під час відвідування підприємства в межах робочого візиту в Полтавську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завод повертає нам власника, а ми повертаємо держзамовлення", - додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Нагадаємо, 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому інкримінують причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку. 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що Жеваго переховується в одній із країн Європи.
За даними ЗМІ, власником холдингової компанії "АвтоКрАЗ" є Костянтин Жеваго.
на крыльях прилетит
нах ему убитый КраЗ?
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Stop narcotics, narcomano stoppo!
Stop narcotics, narcomano stop!
Он генерировал идеи реформ ....правда он в свое время ЛАЗ, который принадлежал Курочкину, стратегически развивал и до ручки довел окончательно ....
- С ноября 2003 по август 2005 гг. - начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор по экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод