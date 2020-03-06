 Зеленський умовив Криклія закупити дизель-поїзди і пасажирські вагони у Крюківського заводу: "Ні, 70-90 не підходить, давай тоді 90". ВIДЕО

"Ми плануємо цього року щонайменше три дизель-поїзди закупити і до 100 пасажирських вагонів, але зараз фіналізується фінансовий план", - сказав Криклій під час відвідування підприємств разом із президентом України в межах робочої поїздки в Полтавську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Однак президент України зажадав від міністра конкретизувати ці цифри.

"Мені здається, що в принципі настають часи, коли треба говорити конкретні речі. Іноді нехай вони не будуть найбільшими, що можемо насправді. Тому, пане міністре, я хотів би, щоб ми просто сказали, що ми дійсно замовимо три дизель-поїзди і 100 пасажирських вагонів. Не до 100, а щоб ми конкретно сказали - 100", - наголосив президент.

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Криклій намагався заперечити: "Можна трохи менше - 80. Я ж виходжу з фінансового плану, який фіналізується зараз. Це 70-90 вагонів".

"Ні, 70-90 не підходить, давай тоді 90", - сказав президент, на що Криклій погодився.