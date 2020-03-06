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Все про:гроші (233) незаконне збагачення (65) Слуга народу (709) Скороход Анна (26)

 "Платять лише слухняним. П'ять тисяч доларів. Слухняність визначають за голосуваннями", - колишня "слуга народу" Скороход про незаконні виплати нардепам "СН". ВIДЕО

Колишня "слуга народу", а нині позафракційна депутатка Анна Скороход підтвердила незаконні виплати парламентаріям від партії "Слуга народу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про конверти для "слуг народу" Скороход розповіла в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" на 5 каналі.

За її словами, незаконні виплати нардепам "СН" становлять від 5 до 15 тисяч доларів США. Платять тільки "слухняним" - тим, хто протягом місяця голосував згідно з інструкціями керівництва. Рядові члени фракції отримують за "слухняність" 5 тисяч доларів щомісяця, а нардепи, що займають керівні посади, - 15 тисяч доларів. Гроші передаються в конвертах на особистій зустрічі з одним із заступників глави фракції "СН" в парламенті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179890
 
   
 Топ коментарі
 
Зелебобам пофиг, они упоротые адепты уринотерапии )))
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вот видите . эти слухи оказались враньем . им платят не 4 а 5 тысяч "Платят только послушным. Пять тысяч долларов. Послушность определяют по голосованиям", - бывшая "слуга народа" Скороход о незаконных выплатах нардепам "СН" - Цензор.НЕТ 3269
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Коррумпированные слуги?Быть такого не может!
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а может у жлобов из СН это единственный шанс в их жЫзни "стать успешным" в этой стране, джек-пот, возможность безнаказанно "тыкать палкой в глазик" своему дебильному 73%ному лохторату-нищеброду..
Ылитным "шариковым" дали власть и деньги - сбылась мечта идиотов
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Тупой скот (однодневки). Желание урвать именно сегодня преобладает над любыми маломайски нормальными человеческими ценностями. А чего можно ожидать от шариковых, которые еще вчера были никем, а тут цельный "дэпутат". Да еще и пятерку косарей просто за тыканья пальцем по зеленой кнопочке. А скот организм послушный, куда хозяин скажет. Скажет мычать вода в Крым это "перемога". Будут обезьянки скакать и какахами кидать во всех кто против. Сказали боготворить у...бка портнова, да олька и ми...ет ему в прямом эфире сделает ради 30 сребреников... А 73% дау...ов проголосовавших за это все стадо и дальше будет жрать зеленое говно которое ему по г+г впаривают с особой настырностью. Биомаса, тупая, послушная и безмозговая...
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А шо, Коля "Нєдоносок" Тищенко вже справно доносить усім "слугам"?
Чи досі трохи "приникує" собі?
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