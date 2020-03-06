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Все про:бійка (518) Одеса (2395) священик (49) ПЦУ (535)

 "Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник і парафіяни влаштували бійку в кафедральному соборі Різдва Христового в Одесі. ВIДЕО

У кафедральному соборі Різдва Христового, що на вулиці Пастера в Одесі, виник конфлікт, який переріс у бійку за участю вірян і священника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", конфлікт виник через порушення домовленостей про час проведення служби між парафіянами, які підтримують колишнього настоятеля храму священника Віталія Сеника, та прихильниками ПЦУ.

У пресслужбі Одеської єпархії Православної церкви України розповіли, що вже кілька місяців існує домовленість, що громада ПЦУ проводить свої служби о 8:30 та о 16:00, а прихильники Сеника - в інший час. Проте 3 березня ця угода була порушена.

"Коли ми прийшли на вечірню службу, приблизно о 16:00, то побачили, що Сеник, переодягнений у рясу, щось читає, - розповідає представник ПЦУ. - Йому зробили зауваження, зав'язалася словесна суперечка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалося дружині Сеника. Вона вдарила цю жінку, а та її відштовхнула, і Сеник кинув цю жінку на підлогу і давай її бити ногами. За неї заступився колишній староста храму, і Сеник кілька разів ударив його по обличчю, після чого почалася штовханина. Ми викликали поліцію і написали заяви".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі. ФОТО

Нагадаємо, конфлікт навколо собору Різдва Христового триває вже рік, з лютого 2019 року. Він почався після того, як настоятель собору Віталій Сеник (батько депутата облради від "Опоблоку" Романа Сеника) повстав проти одеського єпископа Павла і спробував взяти під контроль цей храм. У результаті архієрей заборонив Сенику служіння "до повного покаяння і виправлення". Віруючі, які підтримали Сеника, звинуватили Павла в "узурпації канонічної влади і зловживанні службовим становищем". Вони впевнені, що мають право обирати настоятеля і розпоряджатися церковним майном.

Свого часу прихильники Сеника підтримували експатріарха Філарета, який намагається відродити Київський патріархат, але посварилися з ним і зараз є відокремленою громадою.

Також дивіться: СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179877
 
   
 Топ коментарі
 
Сегодня просто трэш зеленый!
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Рашисты уже даже не прячутся. Зе-утырка ждет судьба Каддафи.
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Сеник РПЦ?
Русское православие?

У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекрестится
А не то в лицо ударю
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любая секта - зло. независимо от того, какому идолу или божеству она поклоняется.
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Потрібно вигнати вигнати відлученого від служіння і позбавленого сану священника-регіонала Сеника з храму ПЦУ разом з його сектантами!
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с чего ты взял, что Сеник - регионал. Он из Киевского патриархата.
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...читай статью "Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник і парафіяни влаштували бійку в кафедральному соборі Різдва Христового в Одесі - Цензор.НЕТ 3104 ...ублюдок этот, нитками своими размахивающий вместе с бабой евонной, суть кацапской церкви псина самосвятская.... "Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник і парафіяни влаштували бійку в кафедральному соборі Різдва Христового в Одесі - Цензор.НЕТ 8971...
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ну теперь можно - зеленый дали зеленый свет - простите за товтологию
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Вот ты и спалился, ФСБшник. Сеник - мацковский поп.
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Виталий Сеник к киевскому патриархату относит себя.
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Сеник РПЦ?
Русское православие?

У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекрестится
А не то в лицо ударю
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Уже нет. У него теперь свой патриархат - с блэкджеком и шлюхами.
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В смысле филаретовский. А Филарет писал письмо Гундяю и за что-то перед ним извинялся.
Слава тебе, Господи, что у нас теперь есть ПЦУ
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как быстро умирают кумиры... давно ли на Филарета и Беню молились.
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И церковь превратилась в ринг,болельщики как бы есть необходимо подобрать судью и жюри . Ну просто цирк "Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник и прихожане устроили драку в кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе - Цензор.НЕТ 7658
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какой тоне понятный человек одетый в рясу что то читает
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Рашисты уже даже не прячутся. Зе-утырка ждет судьба Каддафи.
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А зекраину- судьба Ливии. В лучшем случае-Венесуєлльі. Приличньіе люди уедут, бьідло с титушками задавят оставшихся.
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там не было рашистов. один украинский священник напал на другого
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Батюшку распяли...в чулочках. Памятник Ленину замироточил.
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Вяликая рассея((((((
-Название украли;
-Церковь украли;
-"Веру" у людей отобрали;
-Историю украли (остальное придумали);
-Нормальных людей выжили.........
Теперь, бедолаги возмущаются:- Чего это, эти казлы нас не любят...........
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А кто это снимал с такого ракурса? Неужели.. ОН? Снимает, и прикалывается, зараза, с этих тараканов))
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Агностиком куда быть лучше ,ведь отпадает подобная проблема
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если Господь не призывает, то лучше быть агностиком
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та *****
головне шо сінагога не постраждала
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А хорошо бы было, что бы там отловили однажды рабиновича и накаутировали, глядишь мавзолей ильича перестал бы посещать
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Шо, не поделили хто будэ смоктати томоса ?
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...агония кацапсинская...сужается шагренева кожа ихонная, а в Украине уже второй год как одна православная церковь каноническая - ПЦУ, с Томосом и всеми необходимыми атрибутами церковными, а секты всякие -нах с пляжа.точка.
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Нет, того, от которого - пастеризация.
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у бійці за істінную вєру між попом РПЦ і свідка и єгови традиційно пeрeміг поп. Кадило цe вам нe брошурки якісь...
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это украинские священники. и не нужно на это закрывать глаза
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В итоге архиерей запретил Сеника в служении "до полного покаяния и исправления".

Если Сеника отстранили от служения он должен был продемонстрировать смирение, а не самоуправство и анархию- судя по его поведению совершенно правильно сделали, вся его суть вскрылась.
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Турецьке ЗМІ: у 1930-х ГПУ вбило в Стамбулі цілу команду дипломатів УНР у вигнанні. Вони працювали над автокефалією
У кінці листопада газета турецьких націоналістів «Міллієт», опублікувала матеріял про знищення в Стамбулі команди дипломатів уряду УНР в екзилі руками ГПУ.
Це досі невідома сторінка української історії.
https://de314v.texty.org.ua/articles/98500/Turecke_ZMI_u_1930kh_GPU_vbylo_v-98500/
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Это называется Апостасия. Гуглите кто не знает этого явления.
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