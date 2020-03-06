 "Шо ви робите!? Визивайте поліцію!" - священник і парафіяни влаштували бійку в кафедральному соборі Різдва Христового в Одесі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", конфлікт виник через порушення домовленостей про час проведення служби між парафіянами, які підтримують колишнього настоятеля храму священника Віталія Сеника, та прихильниками ПЦУ.
У пресслужбі Одеської єпархії Православної церкви України розповіли, що вже кілька місяців існує домовленість, що громада ПЦУ проводить свої служби о 8:30 та о 16:00, а прихильники Сеника - в інший час. Проте 3 березня ця угода була порушена.
"Коли ми прийшли на вечірню службу, приблизно о 16:00, то побачили, що Сеник, переодягнений у рясу, щось читає, - розповідає представник ПЦУ. - Йому зробили зауваження, зав'язалася словесна суперечка, яку знімала одна з парафіянок, що не сподобалося дружині Сеника. Вона вдарила цю жінку, а та її відштовхнула, і Сеник кинув цю жінку на підлогу і давай її бити ногами. За неї заступився колишній староста храму, і Сеник кілька разів ударив його по обличчю, після чого почалася штовханина. Ми викликали поліцію і написали заяви".
Нагадаємо, конфлікт навколо собору Різдва Христового триває вже рік, з лютого 2019 року. Він почався після того, як настоятель собору Віталій Сеник (батько депутата облради від "Опоблоку" Романа Сеника) повстав проти одеського єпископа Павла і спробував взяти під контроль цей храм. У результаті архієрей заборонив Сенику служіння "до повного покаяння і виправлення". Віруючі, які підтримали Сеника, звинуватили Павла в "узурпації канонічної влади і зловживанні службовим становищем". Вони впевнені, що мають право обирати настоятеля і розпоряджатися церковним майном.
Свого часу прихильники Сеника підтримували експатріарха Філарета, який намагається відродити Київський патріархат, але посварилися з ним і зараз є відокремленою громадою.
Русское православие?
У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекрестится
А не то в лицо ударю
Слава тебе, Господи, что у нас теперь есть ПЦУ
-Название украли;
-Церковь украли;
-"Веру" у людей отобрали;
-Историю украли (остальное придумали);
-Нормальных людей выжили.........
Теперь, бедолаги возмущаются:- Чего это, эти казлы нас не любят...........
головне шо сінагога не постраждала
Если Сеника отстранили от служения он должен был продемонстрировать смирение, а не самоуправство и анархию- судя по его поведению совершенно правильно сделали, вся его суть вскрылась.
У кінці листопада газета турецьких націоналістів «Міллієт», опублікувала матеріял про знищення в Стамбулі команди дипломатів уряду УНР в екзилі руками ГПУ.
Це досі невідома сторінка української історії.
https://de314v.texty.org.ua/articles/98500/Turecke_ZMI_u_1930kh_GPU_vbylo_v-98500/