 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий Президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час акції проти політичних переслідувань, трансляція велася на сторінці в мережі Facebook.

"Ми сьогодні за традицією з хорошими новинами. Вчора суд ухвалив, а щойно ми отримали рішення суду, за яким ДБР зобов'язується розглянути і закрити кримінальну справу, за якою я сьогодні на 10:00 запрошений сюди рішенням про аналіз сплати податків, який був поданий маріонеткою Коломойського, який називається "Мама любить швидкість", - зазначив Порошенко.

"І друге рішення, яке зобов'язує ДБР порушити кримінальну справу проти нього за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. І сьогодні ми тут з моєю юридичною командою для того, щоб повідомити це. Бо вони бояться і ховаються, вони не приходять на суд. І рішенням суду ми їх зобов'язуємо це зробити. А якщо вони цього не зроблять - будуть нести кримінальну відповідальність. Нас багато, народ з нами і точно їм це доведемо, бо їх нічого не врятує", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що за його зверненням Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Пізніше адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського "через брехню".

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