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 Політика України
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Все про:Порошенко (11595) ДБР (942) Дубінський (73)

 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. ВIДЕО

Шевченківський суд ухвалив рішення, яким зобов'язав ДБР розглянути і закрити справу, а також порушити кримінальне провадження проти її ініціатора за неправдиве повідомлення про злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий Президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час акції проти політичних переслідувань, трансляція велася на сторінці в мережі Facebook.

"Ми сьогодні за традицією з хорошими новинами. Вчора суд ухвалив, а щойно ми отримали рішення суду, за яким ДБР зобов'язується розглянути і закрити кримінальну справу, за якою я сьогодні на 10:00 запрошений сюди рішенням про аналіз сплати податків, який був поданий маріонеткою Коломойського, який називається "Мама любить швидкість", - зазначив Порошенко.

"І друге рішення, яке зобов'язує ДБР порушити кримінальну справу проти нього за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. І сьогодні ми тут з моєю юридичною командою для того, щоб повідомити це. Бо вони бояться і ховаються, вони не приходять на суд. І рішенням суду ми їх зобов'язуємо це зробити. А якщо вони цього не зроблять - будуть нести кримінальну відповідальність. Нас багато, народ з нами і точно їм це доведемо, бо їх нічого не врятує", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що за його зверненням Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Пізніше адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського "через брехню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорить кандидатуру Гришиної на пост міністра освіти, - Дубінський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179868
 
   
 Топ коментарі
 
І це ще до Європейського судочинства справа не дійшла...
Тому Рябошапка і не підписував ті липові справи, які накатали Беніни та кремлівськи посіпаки.
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Неужели ещё остались порядочные люди и патриоты Украины в судах? Первая приятная новость.Сразу даёт надежду.Следим.
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- Петр Алексеич, а я и не подозревал, что быть президентом Украины -- это такая жжжопа... Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 243
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Лущее так: "Ты куда клептараст пашел, ты кало мойскаму деньхи вернул". Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 4938 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 2248 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 2248
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Дубинскеру пора на родину предков ! От греха подальше !
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Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зелёная, сама пойдет!.. Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 5201 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 5201 Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 5201
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Шевченковский суд принял решение, которым обязал ГБР рассмотреть и закрыть дело, а также нарушить уголовное производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении........

Это... а в шевченковском суде случайно нет свободных вакансий на работу? Ну хоть кем нибудь, ну хоть на пару-тройку дней, даже без зарплаты? Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 5242
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Дід Микола

@malitskiy_

·6 ч

Усе виглядає так, що Ердоган зрадив сирійців. Не знаю, що там Хло обіцяє, чи чим залякує за столом переговорів - але на нині знаю лише одну людину, котра змогла його обіграти. Це Порох. Якби йому цього не вдалося - то про Україну в нинішніх кордонах ми могли б тільки мріяти.
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Читайте и делайте выводы, млять !!!
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "
"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "
"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"
"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"
"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"
"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
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Morgan Stanley посоветовал клиентам сокращать инвестиции в украинские еврооблигации.

Американский инвестбанк Morgan Stanley советует клиентам сокращать инвестиции в украинские еврооблигации после того, как состоялись кадровые изменения в Кабинете министров.
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На жаль нас чекає ще багато "покращень"
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Йде злив України в турборежимі.
Подяка всім ЗЕ -голосувальникам, ви такі харканули на могили загиблих за державу.
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пане Президенте, швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло, бо Україна не переживе цей зебільний цирк! Я вже готовий виходити на Майдан!
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так от чому вони так поспішали рябошапку зняти Суд зобов'язав ДБР закрити справу проти Порошенка і відкрити провадження проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин - Цензор.НЕТ 9148
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За портнова не забудьте. Давно нарывается обнаглевшая сволоч.
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Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко.)))))
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Зешваль продалжает уничтожать Украину.
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