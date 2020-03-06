 Правоохоронна система в Україні знищується і віддана на відкуп людям Портнова та Януковича, - Порошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час мітингу проти політичних репресій, трансляція велася на сторінці в мережі Facebook.

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"Той шабаш, який був влаштований вчора – шабаш Путіна, шабаш пропутінської п’ятої колони, яка називається ОПЗЖ і координується Портновим – куратором ДБР, як ми дожилися до цього? І шабаш тих, хто з ними вступив в союз – маріонеток Коломойського і ставшого на її бік монобільшості "слугу народу" Зеленського", – зазначив Порошенко.

П'ятий президент підкреслив, що йдеться не про персоналії генпрокурора, а "про знищення незалежності правоохоронної системи в Україні, яка віддана на відкуп людям Портнова і Януковича. І це негативно впливає на імідж України в світі".

"Руйнується незалежність прокуратури і судів в Україні. Їм замало, що за останні два тижні по всьому світові, починаючи від найавторитетніших видань Польщі "Газети виборчої", і завершуючи США "Нью Йорк Таймс" пишуть про Україну як про країну, де панує політично вмотивоване правосуддя та політичні переслідування", – нагадав Порошенко.

"Цього не було з часів Януковича. І це яскрава демонстрація повернення України в часи Януковича, поступового перетворення прокуратури в прокуратуру Пшонки, а Офісу президента – в адміністрацію президента Януковича", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

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Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проект постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.