EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4268  121
Все про:Порошенко (11595) Портнов (188) Правоохоронні органи (894) прокуратура (2101) Офіс генерального прокурора (138)

 Правоохоронна система в Україні знищується і віддана на відкуп людям Портнова та Януковича, - Порошенко. ВIДЕО

Іноземні ЗМІ пишуть про Україну як про країну, де панує політично мотивоване правосуддя та політичні переслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час мітингу проти політичних репресій, трансляція велася на сторінці в мережі Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подякою" за голосування щодо Рябошапки може бути призначення новим заступником генпрокурора нардепа від ОПЗЖ Мамки, - джерела

"Той шабаш, який був влаштований вчора – шабаш Путіна, шабаш пропутінської п’ятої колони, яка називається ОПЗЖ і координується Портновим – куратором ДБР, як ми дожилися до цього? І шабаш тих, хто з ними вступив в союз – маріонеток Коломойського і ставшого на її бік монобільшості "слугу народу" Зеленського", – зазначив Порошенко.

П'ятий президент підкреслив, що йдеться не про персоналії генпрокурора, а "про знищення незалежності правоохоронної системи в Україні, яка віддана на відкуп людям Портнова і Януковича. І це негативно впливає на імідж України в світі".

"Руйнується незалежність прокуратури і судів в Україні. Їм замало, що за останні два тижні по всьому світові, починаючи від найавторитетніших видань Польщі "Газети виборчої", і завершуючи США "Нью Йорк Таймс" пишуть про Україну як про країну, де панує політично вмотивоване правосуддя та політичні переслідування", – нагадав Порошенко.

"Цього не було з часів Януковича. І це яскрава демонстрація повернення України в часи Януковича, поступового перетворення прокуратури в прокуратуру Пшонки, а Офісу президента – в адміністрацію президента Януковича", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

Дивіться також: "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проект постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179858
 
   
 Топ коментарі
 
увы господин Президент. вы правы. быдло победило и правит бал.
 показати весь коментар
 
То есть не портнов , не кучма , не янык а именно Порох , сцука троли херовы , маларосы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Выход уже найден! Даешь воду в Крым! этих денег, может быть хватит для того чтобы один раз пенсию выплатить, а там хоть трава не рости.
 показати весь коментар
 
Батько нації, ми з тобою. Крєпись ти наш, десидент!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Когда тебя уже барыга посадят, достал выть.
 показати весь коментар
 
 
Никада! Знаешь почему- потому что НЕ барыга.
 показати весь коментар
 
Давай я тобі ковбасу вишлю щоб ти заткнувся на день.
 показати весь коментар
 
Эх... Петруччьо!!! Я-то с тобой В ОДНОЙ лодке.... Но, твои б слова да года 4 назад...
 показати весь коментар
 
 
«Петручіо» це твій сусід солодкий по койці?
 показати весь коментар
 
То что ему инкриминируют - действительно имело место - он САМ вопреки законупротащил ужаснейшего рыга во главу единственного органа, который может отстранять судей.
По иронии судьбы именно то что он этим развалил реформу и не посадил рыгов привело к тому что они его посадят. В какой-то мере это хорошо, просто я предпочел бы чтобы сидел не он, а раги, но с чего-то нужно начинать.
 показати весь коментар
 
 
Если бы он посадил рыгов, то развалил бы судебную систему окончательно. Надо иметь стратегическое мышление. Да "выиграл бы бой, но проиграл бы войну".
Любые репрессии имеют, как и палка, два конца.
 показати весь коментар
 
 
Чомусь, коли був в уряді януковоща цим не переймався.
 показати весь коментар
 
 
Читайте и делайте выводы, млять !!!

"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "

"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"

"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "

"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"

"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"

"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"

"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"

ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
 показати весь коментар
 
 
Всё просто: режим завис над обрывом, потому как пирамида ОГВЗ достигла своего потолка, и её обрушение практически неизбежно. Кто-то должен дать денег. Деньги даёт Москва; больше никто.
 показати весь коментар
 
 
А одна з вказаних новин тю-тю. Тихенько прибрали.
 показати весь коментар
 
у нас була правоохоронна система..? Правоохоронна система в Україні знищується і віддана на відкуп людям Портнова та Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9016
 показати весь коментар
 
 
Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергія Костинського та Уляни Фещук.
Про це повідомив політолог Андрій Смолій на своєму Telegram-каналі.
"Зеленський достроково припинив повноваження останніх проукраїнських членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Дякую Сергію Костинському, Уляні Фещук за роботу та проукраїнський поступ, особливо в питанні боротьби за українську мову на радіо та телебаченні. Очікувано. Принципова позиція, особливо Сергія, стала кісткою в горлі владі, якій національні інтереси абсолютно не цікаві", - написав Смолій.
Він також зазначив, що звільнення членів Нацради є ланкою згортання проукраїнської політики, фактичної ліквідації іномовлення та кримськотатарського телеканалу ATR.
"Нічого доброго від цього не варто очікувати. Йде повна ліквідація всього українського на користь колективного "русского міра", - підкреслив політолог.
 показати весь коментар
 
 
Правоохранительную систему начал разрушать Порошенко, назначая кума-сидельца генпрокурором! А Зеленский ее реанимирует на уровень шапкокрада!
 показати весь коментар
 
пане Президенте, швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло, бо Україна не переживе цей зебільний цирк! Я вже готовий виходити на Майдан!
 показати весь коментар
 
Гнать зелёных надо быстрее. Потом будет сложнее. Потом может быть много крови. Они - марионетки и предатели. Украинская революция должна победить по настоящему.
 показати весь коментар
 
 
Петя собирает монатки, поезд Киев-под Ростов
 показати весь коментар
 
 
Петя . а что ты хотел ? Тебе в 14 году народ дал кредит доверия и не на правоверные вещи - люстрация . посадки и выгон Рыгов и Совков . убрать суды . полицию , СБУ . прижать олигархат . А ты расслабил булки и взял в руки счетную машинку , посадил по креслам Геп . труханомых , Семочек и ост падаль ..Можно было сделать вещи неотвратимо и бесповоротно , такие шансы раз в жизни бывают .А теперь поздно пить Боржоми .Теперь грей тему деньгами , тогда отмоешься . Петя , деньги не все !
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору