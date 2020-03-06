 Правоохоронна система в Україні знищується і віддана на відкуп людям Портнова та Януковича, - Порошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час мітингу проти політичних репресій, трансляція велася на сторінці в мережі Facebook.
"Той шабаш, який був влаштований вчора – шабаш Путіна, шабаш пропутінської п’ятої колони, яка називається ОПЗЖ і координується Портновим – куратором ДБР, як ми дожилися до цього? І шабаш тих, хто з ними вступив в союз – маріонеток Коломойського і ставшого на її бік монобільшості "слугу народу" Зеленського", – зазначив Порошенко.
П'ятий президент підкреслив, що йдеться не про персоналії генпрокурора, а "про знищення незалежності правоохоронної системи в Україні, яка віддана на відкуп людям Портнова і Януковича. І це негативно впливає на імідж України в світі".
"Руйнується незалежність прокуратури і судів в Україні. Їм замало, що за останні два тижні по всьому світові, починаючи від найавторитетніших видань Польщі "Газети виборчої", і завершуючи США "Нью Йорк Таймс" пишуть про Україну як про країну, де панує політично вмотивоване правосуддя та політичні переслідування", – нагадав Порошенко.
"Цього не було з часів Януковича. І це яскрава демонстрація повернення України в часи Януковича, поступового перетворення прокуратури в прокуратуру Пшонки, а Офісу президента – в адміністрацію президента Януковича", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".
Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проект постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.
По иронии судьбы именно то что он этим развалил реформу и не посадил рыгов привело к тому что они его посадят. В какой-то мере это хорошо, просто я предпочел бы чтобы сидел не он, а раги, но с чего-то нужно начинать.
Любые репрессии имеют, как и палка, два конца.
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "
"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "
"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"
"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"
"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"
"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
Про це повідомив політолог Андрій Смолій на своєму Telegram-каналі.
"Зеленський достроково припинив повноваження останніх проукраїнських членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Дякую Сергію Костинському, Уляні Фещук за роботу та проукраїнський поступ, особливо в питанні боротьби за українську мову на радіо та телебаченні. Очікувано. Принципова позиція, особливо Сергія, стала кісткою в горлі владі, якій національні інтереси абсолютно не цікаві", - написав Смолій.
Він також зазначив, що звільнення членів Нацради є ланкою згортання проукраїнської політики, фактичної ліквідації іномовлення та кримськотатарського телеканалу ATR.
"Нічого доброго від цього не варто очікувати. Йде повна ліквідація всього українського на користь колективного "русского міра", - підкреслив політолог.