 "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телеканалу НАШ.

"Пан Портнов робить нинішній владі неоціненну послугу. Саме його руками зараз відбувається відновлення справедливості. Люди справді хочуть змін і хочуть справедливості і якщо влада сьогодні не знаходить у собі сил цим займатися, то я дякую Андрію Портнову за його внесок у відновлення справедливості в Україні" , - заявила Василевська-Смаглюк.

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