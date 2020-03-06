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Все про:Портнов (188) Василевська-Смаглюк (23)

 "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Ексзаступник голови АП часів Віктора Януковича Андрій Портнов робить багато для відновлення справедливості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телеканалу НАШ.

"Пан Портнов робить нинішній владі неоціненну послугу. Саме його руками зараз відбувається відновлення справедливості. Люди справді хочуть змін і хочуть справедливості і якщо влада сьогодні не знаходить у собі сил цим займатися, то я дякую Андрію Портнову за його внесок у відновлення справедливості в Україні" , - заявила Василевська-Смаглюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Там хоч одна слідча дія проводиться реально?": Труба, Іванова та Удовиченко пишуть пресреліз про обшуки на "Прямому". АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179854
 
   
 Топ коментарі
 
когда вас уже будут отлавливать и к портянке подсаживать в камеру?!?
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такая же тварь галимая, как и портнов и лукаш
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не страна а театр абсурда))) вчера ты мерзавец и преступник а сегодня тебя благодарят)))
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Фуу, як огидно..., тепер сморід пуйні гнойної все сильніше тхне і від "слуг невідомо якого народу". Та тому покидьку Портнову більшість регіоналів гидувало руку подавати, незважаючи на користь, яку він приніс їхній партії. Бо саме Портнов був провідним юристом у Йулі і відповідавав за юридичний супровід її президентських виборів 2010 р., які цинічно злив на користь Хряка, а через декілька місяців став заступником голови його адміністрації. Більш того, він потім допомагав ригам запхнути свою колишню шефіню в буцегарню.
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Столько зебанутых в ветке и, главное, все довольны!
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О 96-ий, виборчий! Обрав, мля? Найшов собі Олю? Ню-ню...
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Вот таких депутатов нужно брать на карандаш, после будем спрашивать с пристрастием.
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Да нет там депутатов, а есть олигархические запчасти.
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В 10-й раз уже пишу. ребята не эмоционируйте так это еще цветочки, после местных выборов когда у них будет вся власть в руках они еще и Януковича за расстрел Майдана благодарить будут, и ничего вы им не сделаете, так как мудрый хахлячий нарид сам Это привел к власти.
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ну вы и оптимист!
зелень до осени не доживет
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Слышал подобное и о Порошенко в 2014-2015-х, и тогда не верил и сейчас, увы. Тут как бы еще в 2024-м его не выбрали еще на 5 лет)))
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Овощь тоже не верил. Но есть 20% Людей, которые делают историю. И есть 80% биомассы. И так в любом обществе, офисе, коллективе. Закон Парето ни кто не может изменить.
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Так а если мародер САМ сделал все что бы проиграть ?
Его кодла (Гонтарева,Грановский,Кононенко) грабили народ , опустили в 3 раза гривну и сделали всех нищими , посадили в тюрьму 10+ тысяч патриотов , запрещали взрывать вышки по которым идет электроэнергия в Крым на заводы его друга Фирташа, посадил в кресло генпрокурора своего кума и алкаша...
Да - есть и плюсы - безвиз и томос , но это внешняя политика, для министра ин дел, а внутри страны он сам все просрал....
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И за эту мразоту голосовали в Вышгороде
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Так, прославився наш район. Я у шоці! Казав же сусідам - ну проголосували ви за Зе, ну так хоч на виборах до ВР за когось іншого - ні, сцюки, ще й з наліпками їздили "команда Зе". Зараз наліпки зникли, добре, що я встиг фотографії зробити.
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Староконстантинів Хмальницької області вибрав сепарів, як вам там? Хочете, як в Донецьку?
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Я пригадую, як тут мені на форумах на мої слова "Подивіться хто стоїть за спиною Зеленського, хто його підтримує (а тоді весною 2019 була інфа, що в штабі ваЗЕлінового помітили Портнова, Лукаш, що вони робили внески у передвиборчий штаб моніки, ще Зеля заперечував, що це фейк)", мені тоді зомбовані гАлАбАротьком кричали, "я єму ВЕРЮ!!!!!!"
Кажу "люди з вірою до церкви, а тут просто поміркуйте воно бреше вам, гляньте на оточення, а мені, " я єму верю" і жодного аргумента". Ну окрім порАх бАриХа, рукі в крАві.
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сегодня что День весеннего шизофреника или День ЗЕльоного предателя ?
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Новому кабмину только два дня, а уже он доставил столько радости. Врагу.
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на цій землі справедливості ніколи не було і навряд колись буде..
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Чувствую добром это не кончится , Бубочка со своими слугами ,доведёт страну до гражданской войны . "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7392 .
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Читайте и делайте выводы, млять !!!
"Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк "
"Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам в оккупированном Крыму, - Шмыгаль"
"Подача воды в Крым - это инструмент деоккупации, - министр иностранных дел Кулеба "
"Кабмин разработает механизм подачи воды в оккупированный Крым, ознакомит с ним общество и после этого процедуру запустят, - "слуга народа" Качура"
"Пространство дипломатии - находить компромисс, - Кулеба о возможном возвращении послов и возобновлении авиасообщения с РФ"
"В качестве "благодарности" за голосование по Рябошапке новым замгенпрокурора может стать нардеп ОПЗЖ Мамка, - источники"
"Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
ВАМ, МАТЬ ВАШУ, ЕЩЁ СВЕЖИХ НОВОСТЕЙ ????
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сегодня День весеннего шизофреника или День ЗЕльоного предателя ?

поскольку я не ЗЕльоный предатель,
от таких новостей придется пить за Весеннего шизофреника, т.е. себя красивого "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8381
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Починається активна фаза внутрішнього громадянського протистояння - або бути Україні або ні.
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Починається схоже громадянська війна в України - все як хтіла Зе влада, ватні зелененьки проти Українців "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5947
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нк все по гАлабАродьку, там теж падло війну накаркало.
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***, их нужно уже в открытую на ветках развешивать. Гойдалки с кацапами должны украсить украинские города. В противном случае дождемся, что будут гойдалки с украинцами.
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Зеля, ты уже сам пробубни что-нибудь подобное, а не через своих бакланов-болванов.
Чтобы народ уже понял наверняка.. И тогда - турбополет из кресла наоборот.
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Экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов делает многое для восстановления справедливости. "Я благодарна ему. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк об экс-замглавы АП Януковича Портнове. Источник: https://censor.net.ua/v3179854

Повія на повії і повієй поганяє "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 2867

"Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7264
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раша не ждала, раша работала - выращивала табуны аленей малоросской породы "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5894
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Здається зеленкувате кодло потрібно саджати на вила.
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Сучці портнов, фуйло, янік ближчі, ніж волонтери та військові.
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NATO-OTAN@A_Traxel





14 березня ветерани закликають людей приєднатися до маршу і показати владі, що капітуляція не пройде
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Слуги Урода - все поголовно олигофрены. Нах.. нам читать их бред
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Зе владі імпічмент, перевибори і на тюрму "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 995

"Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 2774
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Справедливий Портнов - це як незаймана шльондра
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там по гризлу видно- кацапоПерекошене ганчір'я !
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шоколадная власть выгнала всех разумных украинцев на заработки.. голосовали за слуг те, кто остался.. ДЯКУЄМО, Петро Олексійовичу!!!
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Порох воду в Крим не пропонував подавати, так що не треба триндіти шановний "Я вдячна Портнову. Його руками відновлюється справедливість в Україні", - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4888
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Несе Шмигаль воду
Коромисло гнеться
А у нього дупа

Із контекста рветься!

(с) Василь Солов'янчик
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Вот за что я благодарен Кличко так это за новые ,крепкие фонарные столбы !
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Дубинский и Василевская-Смаглюк из одной Бениной конторы - Г+Г. Зеля тоже там пасся
Портнов - Бенин адвокат.
Примкнувший к ним качок-сталинист Бужанский из той же "оперы"
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Слуги каломойского пошли на абордаж бубочки.
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