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Все про:хабар (2943) корупція (3220) прокуратура (2101) суд (5951)

 Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сергія Нечипоренка затримали в листопаді 2015 року на одержанні частини хабаря в $150 тисяч. За 4 роки його справа майже не просунулася, а сам експрокурор літає в Болгарію, оплачує навчання сина у Великій Британії і продовжує купувати елітне майно.

В історії Сергія Нечипоренка розбиралися журналісти програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Нечипоренко прослужив в органах прокуратури 17 років. За цей час він і його сім'я встигли придбати будинок зі штучним озером під Києвом, чотирикімнатну квартиру в передмісті та низку офісних приміщень у центрі столиці.

Після Революції Гідності Нечипоренко потрапив під дію закону про люстрацію і був звільнений. Йому заборонили обіймати держпосади до 2025 року. Але на фінансовому становищі колишнього прокурора і його сім'ї це не позначилося: Нечипоренко з дружиною продовжили купувати елітну нерухомість та автомобілі.

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 01

"За роки прокурорської служби Нечипоренка і вже навіть після звільнення поступово зростав і сімейний автопарк родини прокурора з машин преміум класу: два Mercedes, Range Rover, Сhevrolet, Toyota", - зазначають журналісти.

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступника голови ОТГ в Запорізькій області спіймали на хабарі 1 млн грн, - поліція. ФОТОрепортаж

За даними "Схем", дозволити собі це все на офіційну зарплату Нечипоренко не міг. За роки роботи в прокуратурі його дохід становив трохи більше ніж 1,2 млн гривень.

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 03Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 04

Після затримання на хабарі наприкінці 2015 року Нечипоренко вийшов на свободу під заставу в 3 млн гривень. Він розлучився і за угодою про розподіл майна передав колишній дружині Ірині Ореховій майже всю свою елітну заміську нерухомість, квартири, авто преміум-класу і частину офісних приміщень. З цього майна Печерський суд зняв арешт.

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 05

За даними "Схем", залишитися на волі і зняти арешт з майна Нечипоренко допомогли 2 суди: Печерський, який першим почав накладати арешти на майно, і Шевченківський, де справа щодо Нечипоренка слухається вже понад три роки.

"Так, у Печерському, де накладали та знімали арешти з майна, систематично не викликалися прокурори та слідчі або навпаки – вони просто не приходили", - зазначають журналісти.

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Так, тоді ще слідчий ГПУ Андрій Грек не з'явився на жодне із засідань, пояснивши це тим, що в нього було цього дня інше засідання, а суддю він забув попередити - і з машини вартість 2 млн гривень зняли арешт.

"Не краща ситуація з дослідженням справи Нечипоренка і в Шевченківському суді, куди вона потрапила понад три роки тому. То судді хворіли, то прокурори не приходили. Досі не допитали жодного свідка", - йдеться в розслідуванні "Схем".

Під час рідкісних засідань суди ухвалювали рішення на користь Нечипоренка. Так, йому повернули закордонний паспорт і в 15 разів зменшили суму застави. Останнє рішення ухвалила суддя Оксана Голуб, чоловік якої з 2009 по 2012 рік був помічником тоді ще прокурора Нечипоренка.

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 06Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 07

Також дивіться: На хабарі в 118 тис. грн затримано головного інженера комунального підприємства Івано-Франківська, - СБУ. ФОТОрепортаж

Містом експрокурор їздить на Toyota Land Cruiser, що належить його колишній дружині. Зараз Ірина Орехова живе в Болгарії і, за даними "Схем", із 2017 року Нечипоренко літав у цю країну щонайменше 20 разів. А його колишня дружина і теща купили там кілька квартир.

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 08

Також Нечипоренко часто буває у Великій Британії. Там навчається його старший син Сергій. Один семестр навчання коштує 16 тисяч фунтів - це понад 500 тисяч гривень.

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 09

Після звільнення з державної служб Сергій Нечипоренко пішов у банківський сектор, став радником голови правління "Місто Банку", де працює досі. Застати його на робочому місці журналістам не вдалося. А коли кореспондент "Схем" після судового засідання поставив Нечипоренку питання про походження грошей на покупку елітного майна, він не відповів і тільки посміхався.

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 10

Дивіться: ДБР підозрює чиновників Нацполіції Запорізької області в закупівлі непридатних шин для БТР. ФОТО

Колишнього прокурора Нечипоренка впіймали на хабарі в $150 тисяч, але він перебуває на волі, літає за кордон і купує елітне житло, - Схеми 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179806
 
   
 Топ коментарі
 
А причём тут Зе? Поймали в 2015 году! Порох, вот кому занёс и кто отмазал!
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Так Зе подолав корупцію. Тепер можна зеленим брати хабарі.🤢
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При Порохе его "хлопнули", причем очень профессионально. Опера сработали на 12 баллов.
Кстати переписка имущества на родственников после ВУД - запрещена, и решения судов о снятии ареста - незаконны.
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Так Зе подолав корупцію. Тепер можна зеленим брати хабарі.🤢
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А причём тут Зе? Поймали в 2015 году! Порох, вот кому занёс и кто отмазал!
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При Порохе его "хлопнули", причем очень профессионально. Опера сработали на 12 баллов.
Кстати переписка имущества на родственников после ВУД - запрещена, и решения судов о снятии ареста - незаконны.
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а теперь порошенко переписал бизнес на старшего сына
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Для картинки - да, "хлопнули". А реал то какой ? А реал на фото вверху.
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То не Зе подолав коррупцію, а Петрова "уддівська реформа" в роботі. повернітьт нам Петра, хочу половину податків віддавати олігархам!
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Я так думаю це нація така-толерантність до хабарників дуже висока. В Америці, в принципі, можуть «зрозуміти» при певних умовах. Те що накажуть -це однозначно але в суспільстві шахрая можуть зрозуміти. Єдиний вид шахрайства, котрий абсолютно не сприймається в американському суспільстві-серед державних службовців. Це реально соромно і не продається. Наказується набагато жорстокіше ніж серед цивіл них.
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Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4777..да ложили они на всех прызидентафф, примьерафф, дипутатафф-клоунов и пр. "нищебродов", они ЫЛИТА мать вашу, глаза государефф, всех мастей и пород .. Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4777 Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4777 Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4777..так шо особо не парьтесь, они еще и не таких переживали, нынешних этих, так легко, "одной левой" на раз-два.. Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4777 Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4777 Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4777..это каста уже, как масоны когда то...
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Тільки зовнішнім правлінням на десять років можна спасти ситуацію.
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Кацапстан готує третю світову війну, про що говорять відомі експерти. Туди втягнуть Україну, Болгарію, Румунією і Туреччину. При цьому зовнішнє керування буде неможливим.
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и шо,кацапы надеются сохраниться после этого как подвид ?
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...и года по хорошему хватит Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6687 ..трусливые сявки эти помоешные, навозники вчерашние и пр. быдляк из нор повылазивший в разное время, должности прикупив .. Бывшего прокурора Нечипоренко поймали на взятке в $150 тысяч, но он находится на свободе, летает за границу и покупает элитное жилье, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8348..
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Цей маленький приклад вкотре доводить, що перезавантаження судової та правоохороної системи - справа нагадьна, але, нав жаль, не може бути миттєвою... На роки, на покоління...
І що хреново: нині йде відкат. Повернуться до влади справжні реформатори - доведеться знову з нуля починати...
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Вот такая вот общая херня в стране с 91 года до сих пор и дальше можно сказать так идём верной дорогой от мелкого рэкета 90-х до тотальной коррупции 20-х следующего столетия
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Це ще з початку 60-х років минулого століття!
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Ну я взял период от выхода из состава СССР, то есть весь период нашей свободы, совок это уже другая история
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по этому киевскому "пещерному суду" давно тюрьма плачет!
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какой молодец и умничка. умеет жить.
а вы все завистливые нищеброды. хехе.
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Такий звичайний український прокурор. Такий звичайний український суд. Таке типове українське правове поле, чи то болото. Усі гарні, освідчені, молоді. Усі вміють домовлятися і допомагати один одному. Майже ідилія. А хабарі, відкати і все решта - то недоліки системи і тридицій. Так вже в Україні повелось.
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Тотальная коррупция одна из основных угроз нацбезопастности Украины . С 2015 года суды и прокуратура ( после успешных реформ ) делали все , чтобы ничего не двигалось . Профанация реформ - главное достижение предыдущей власти .
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Не-не , зебилье! Это все уже ваше, хавайте, уроды, не обляпайтесь !
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неправда! Петя всіх посадив, навіть брильянтових прокурорів! )
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а что ж зеля всех не досадит, что пЭця не досадил?
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Это заслуга Юрия Луценко , самого профессионального и эффективного Генпрокурора. Жаль , что ему сейчас нужно учить англицкий .....
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юГа кАгтавый, это твой пГокуГоГишка илии как? тебе кАзлу кагТАВОМУ ТОЖЕ ПЕРЕПАЛО?
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Украина будет первой страной, где чиновники-коррупционеры разворуют всё и её просто разделят на части, как територию, где народ по своему скудоумию и жадности не способен на цивилизованое общество.
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Ну, и когда начнем сдирать верхний эпителий с этих судей и прокуроров??? Я уже устал просматривать эти новости про спортивную рыбалку...
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как там брильянтовые прокуроры поживают, а порохоботы? как там Насиров? Как там генерал Назаров?
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Нечипоренко работает советником Председателя Правления "Мисто банка" - в переводе с юрилического-административного на человеческий язык, это означает, что зять Кивалова работает у Вани Фурсина "решалой" с Генпрокуратурой и киевским судами.. а
"Мисто банк" это структура Фирташа и его кореша Фурсина..
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Настанет время и эти рожи превратятся в кучку земли!!! Как и все мы!!!
В Украине должны быть спец службы, и они должны работать!!!
Я чем могу помогаю!!! Украина - это курорт, а жизнь так коротка!!!!
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Ну понятно - полным ходом идет "байба с каюпцией" Януковище тоже так с ней боролося. Но почему нет списком зачистки таких вот гусей, которые нагло демонстрируют Украине и украинскому народу как они их обворовали и вышли сухими из воды. Если власть не в силах наказать мразоту и отнять все имущество у него и его родичей, то нужно же применять альтернативные меры, исключительного характера - к фигуранту преступлений и к его соучастникам-родичам (за укрывательство наворованного и за пользование украденными у народа Украины деньгами).
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