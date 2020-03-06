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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Кабмін (3853) Ємець (74) медреформа (15) Денис Шмигаль (45)

 Медреформу буде продовжено, ми вже пройшли 80% шляху і розвороту не буде, - Шмигаль. ВIДЕО

Розпочату в Україні реформу медицини буде продовжено і доведено до логічного завершення.

Про це заявив в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Медична реформа триває. Ми пройшли дуже великий шлях, ми перебуваємо сьогодні відсотків на 80 від завершення цієї реформи, від отримання результату. Тому розворот ... Коли ми перепливаємо річку і пропливли вже 80% до берега, і ухвалювати рішення: розгортатися назад і плисти 80 або подолати 20%, що залишилися ... Звичайно, треба завершувати реформу", - пояснив він.

При цьому він додав, що способи можуть бути різними, однак в уряді є спільне бачення щодо ситуації, яка склалася. "Питання, як її завершувати - це надзвичайно важливе питання. Ця реформа має на меті завершитися для пацієнта і для лікаря успіхом. Тому будемо працювати над цим", - зазначив керівник Кабміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка проаналізує медреформу. ВIДЕО

Шмигаль наголосив, що в цьому питанні його позиції цілком збігаються з поглядом нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. "У нас є спільне бачення, воно збігається, і це стало тим моментом, який нас об'єднав у цьому уряді", - запевнив прем'єр.

Прем'єр також повідомив, що перед призначенням Ємець домовився про продовження медичної практики як дитячого кардіохірурга.

"Ілля Миколайович продовжить оперувати, суміщаючи посади. Закон це дозволяє, медична етика це дозволяє", - запевнив керівник Кабміну.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179801
 
 
 Топ коментарі
 
73% населения не нуждается ни в какой реформе, ибо мозги не купишь ни за какую страховку.
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короче приговор вынесен и осталось привести в исполнение))аминь)) пора становиться на производство оградок с крестами
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Ни медреформа а - аншлаг в похоронных бюро !!!
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короче приговор вынесен и осталось привести в исполнение))аминь)) пора становиться на производство оградок с крестами
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73% населения не нуждается ни в какой реформе, ибо мозги не купишь ни за какую страховку.
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Ну это уже старая статистика , цифры уже совсем другие, так тоже есть не хорошо вспоминать ,что либо постоянно , а вообще и это статистика,у нас в Украине люди меняют мнение быстро и необдуманно, кто на 100 день кто на 10 а кто и через день поэтому и беспорядок по сути энтропия (хаос )мечатся иногда от крайности к крайности по типу янык - ющ , и в этом беда
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Те кто голосовал за блазеня, должны понести ответственность. Хотя бы в виде пустых холодильников.
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Ну и где положительная сторона похудеют вымрут Медреформа будет продолжена, мы уже прошли 80% пути и разворота не будет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 869 и враг воспользуется Медреформа будет продолжена, мы уже прошли 80% пути и разворота не будет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1958 они не враги ,сепары и рашисты, их надо переубеждать,а точнее работать с ними ,хотя это и не легко ,у коммуняк же в совке получалось убеждать ,правда в ереси и дури Медреформа будет продолжена, мы уже прошли 80% пути и разворота не будет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2052 , хоть я их и ненавидел по жизни , но в этом они преуспели
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извиняюсь имел в виду -"они не враги как сепары и рашисты "
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Так я и не предлагаю украсить ими киевские каштаны.
Просто им нужна хорошая порка.
А убедить вы их не сможете, как не сможете убедить сторонников теории плоской Земли что они ошибаются.
Просто их нужно лишить избирательных прав. Ввести экзамен на знание законов Украины, и не допускать к выборам тех кто не сдал экзамен.
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Ну так одобряю только кому поручить,такое ответственное задание
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Toлько общественная инициатива "снизу".
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Ни медреформа а - аншлаг в похоронных бюро !!!
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Ну не спеши, он ещё даже не спал перед выходом на работу в новой должности Медреформа будет продолжена, мы уже прошли 80% пути и разворота не будет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1218
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а лохторат зебиков против супрун срущие вам этого не простит...
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Скалецька вже проводила реформу що заховалась в інкубатор.
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Ну она ни это совсем хотела подчеркнуть, а типа успокоить так называемых " баб -каменьщиков "bи это тоже как версия
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свічка @svecha62

Шмигаль на Г+Г зараз дуже емоційно доказує Юлії Клименко з Голосу,чому ми маємо подати воду в Крим.
-Крим-Україна? Я питаю,Крим-Україна?
Клименко-Абсолютно вірно.Окупант відповідає....
- Чому окупант має відповідати за українських громадян в Криму?
Бойко підтримує.
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Оказывается есть люди, что на полном серьезе говорят (а многие и верят) о какой то там независимости, о каких то там реформах - и это все в напрочь коррумпированной стране, с крайне зависимым президентом !!! .. При этом всем давно известно - от кого и почему... занавес...
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Напомню что эту реформу начала Доктор Смерть, и до выборов говорили что это геноцид украинцев Медреформа будет продолжена, мы уже прошли 80% пути и разворота не будет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7849
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«Какая это, нафиг, реформа?»: Зеленский упрекнул Порошенко в проблемах с медициной

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/10523715-kakaya-eto-nafig-reforma-zelenskiy-upreknul-poroshenko-v-problemah-s-medicinoy.html======================Ну вот а теперь оказывается реформа-Хорошая)))) Наверное Зеленский самый лживый политик в истории Украины. Наглый враль.
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Первый минус. Условно говоря группе Рябошапки остаётся только коллекционировать минусы, пока они через край не попрут.
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Премьер также сообщил, что перед назначением Емец договорился о...? Очередной....?! Источник: https://censor.net.ua/v3179801
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очередной пшиковый премьер.. мабуть, правду говорять, що всі розумні, чесні та працьовиті давно звідси поїхали.
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Коротше хворобливі здохнуть в чергах за папірцями, а виживуть лише здорові та сильні, щоб змогли обслуговувати це жидівське панство
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Реформа.. вобщем была зимой такая ситуация: Заболел, температура.. надо к врачу,семейному ес.но, больничный оформить. Звоню во вторник, чтоб записаться на приём. Записывают.. четверг на следующей неделе..
Послал нахрен.. ходил на работу с температурой
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