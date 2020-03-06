 Медреформу буде продовжено, ми вже пройшли 80% шляху і розвороту не буде, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це заявив в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Медична реформа триває. Ми пройшли дуже великий шлях, ми перебуваємо сьогодні відсотків на 80 від завершення цієї реформи, від отримання результату. Тому розворот ... Коли ми перепливаємо річку і пропливли вже 80% до берега, і ухвалювати рішення: розгортатися назад і плисти 80 або подолати 20%, що залишилися ... Звичайно, треба завершувати реформу", - пояснив він.
При цьому він додав, що способи можуть бути різними, однак в уряді є спільне бачення щодо ситуації, яка склалася. "Питання, як її завершувати - це надзвичайно важливе питання. Ця реформа має на меті завершитися для пацієнта і для лікаря успіхом. Тому будемо працювати над цим", - зазначив керівник Кабміну.
Шмигаль наголосив, що в цьому питанні його позиції цілком збігаються з поглядом нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. "У нас є спільне бачення, воно збігається, і це стало тим моментом, який нас об'єднав у цьому уряді", - запевнив прем'єр.
Прем'єр також повідомив, що перед призначенням Ємець домовився про продовження медичної практики як дитячого кардіохірурга.
"Ілля Миколайович продовжить оперувати, суміщаючи посади. Закон це дозволяє, медична етика це дозволяє", - запевнив керівник Кабміну.
Просто им нужна хорошая порка.
А убедить вы их не сможете, как не сможете убедить сторонников теории плоской Земли что они ошибаются.
Просто их нужно лишить избирательных прав. Ввести экзамен на знание законов Украины, и не допускать к выборам тех кто не сдал экзамен.
свічка @svecha62
Шмигаль на Г+Г зараз дуже емоційно доказує Юлії Клименко з Голосу,чому ми маємо подати воду в Крим.
-Крим-Україна? Я питаю,Крим-Україна?
Клименко-Абсолютно вірно.Окупант відповідає....
- Чому окупант має відповідати за українських громадян в Криму?
Бойко підтримує.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/10523715-kakaya-eto-nafig-reforma-zelenskiy-upreknul-poroshenko-v-problemah-s-medicinoy.html======================Ну вот а теперь оказывается реформа-Хорошая)))) Наверное Зеленский самый лживый политик в истории Украины. Наглый враль.
З ЛІКВІДАЦІЄЮ РЕФОРМАТОРІВ.
Послал нахрен.. ходил на работу с температурой