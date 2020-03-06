 Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема номер один - це, звичайно, коронавірус, який поширюється Європою і зафіксований в Україні", - сказав Шмигаль.

"Ми вживаємо необхідних заходів, маємо бачення, як рухатися в цьому напрямку", - додав він.

Говорячи про ситуацію в економіці прем'єр заявив, що "немає провалу, є виклик, який необхідно вирішити" і запевнив, що уряд "негайно працюватиме над вирішенням цих питань".

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