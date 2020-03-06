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Все про:Денис Шмигаль (32) COVID-19 (511)

 Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найбільшим викликом для нового Кабміну є ситуація поширення коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема номер один - це, звичайно, коронавірус, який поширюється Європою і зафіксований в Україні", - сказав Шмигаль.

"Ми вживаємо необхідних заходів, маємо бачення, як рухатися в цьому напрямку", - додав він.

Говорячи про ситуацію в економіці прем'єр заявив, що "немає провалу, є виклик, який необхідно вирішити" і запевнив, що уряд "негайно працюватиме над вирішенням цих питань".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179799
 
 
 Топ коментарі
 
Ну конечно...вирус....вирус который сожрал мозг у всего зеленого стада...
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Новий прем'єр-міністр вже прямо каже що у всіх косяках нового уряду буде винен коронавірус.
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Сколько их уже менялось.. Походу лучше Сени (даже с его Стеной), норм приемника не оказалось..

Давайте, кредит доверия выписали почти год назад. Не думайте, что каждые полгода будете просто переставлять кровати в борделе
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Ну конечно...вирус....вирус который сожрал мозг у всего зеленого стада...
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Новий прем'єр-міністр вже прямо каже що у всіх косяках нового уряду буде винен коронавірус.
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РuŦyƛA-С@PrytSLU ·Носіїв
вірусу в Нових Санжарах не знайшли.
Всіх відпустили.
Тепер в санаторії будуть
два дні робити дезинфекцію.
Від чоого? Якщо вірусу не було.


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Шмыгаль - "Говоря о ситуации в экономике премьер заявил, что "нет провала, есть вызов, который необходимо решить" и заверил, что правительство "будет немедленно работать над решением этих вопросов". Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2344

хм.. как сказанул Зепредводитель - Экономика Украины взяла разгон - но споткнулась.. (Цитаты "великих" ЗеБуинов) Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8434
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Проблема - упадок промышленности и обнищание народа ,Вася. И " учителям по 4000 у.е"," просто перестать стрелять"!
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Опана. Парень зачитал методичку от иностранных Хозяев украинского олигархата.
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Сьогодні проблема і виклик №1 - коронавірус, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6141Министр здравоохранения Илья Емец выступает за возобновление деятельности Государственной санитарно-эпидемиологической службы.,да у нас ещё пожаров много,нужно возобновить инспекцию пожарной охраны и ещё коррупции у нас много.нужно создать новую службу ИНСПЕКЦИЯ КОРРУПЦИОННОГО НАДЗОРА УКРАИНЫ(ИКНУ)
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У нас ещё от короновируса никто не умер а на Донбасе уже 13,000 погибших и каждый день убитый, а у этих предурков короновирус проблема номер один.
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Проблема #1 в Украине это вы дебилы вместе с ослом.
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Коронавирус это лучшее, что могло случиться со мной: Моя жена не хочет путешествовать. Она не хочет ничего покупать, потому что все идет из Китая. Она не ходит в торговый центр, опасаясь заражения. Она проводит весь день и ночь с закрытым ртом !!! Спасибо,SarsCoV-2
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Да, туберкулез, спид, диабет, сердечно сосудистые, отсутствие доступных или вообще лекарств, подростковая аптечная наркомания, от чего гибнут тысячи человек в день - это абсолютная мелочь по сравнению с коронавирусом, от которого заболел легкой формой аж 1 человек из 40 миллионов. Гребаное стадо, тащите шины, сожгите его вместе с женой.
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Проблема и вызов №1 для Украины - это толпа лаптеногих у ее границ и на оккупированных территориях. А проблема №2 - это стадо идиотов у власти, которые решили подать воду в оккупированный Крым
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Проблема номер один це ви п.дари,реваншисти і інша мерзота.А так під шумок боротьби з коровірусом ви збори людей забороните і мітинги ,а потім дивись вже земля продана,вода тече до Криму , і вас шукають як вітра в полі...
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