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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4703) Полтавщина (358) Укрзалізниця (942) Крюківський вагонобудівний завод (3) Криклій (80)

 Зеленський викликав міністра інфраструктури Криклія на Полтавщину після скарги директора "Крюківського вагонобудівного заводу". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський викликав міністра інфраструктури Владислава Криклія в Полтавську область для обговорення конфлікту "Укрзалізниці" і ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Я приїхав сюди, щоб почути від вас реальні проблеми. Крім самих проблем, я впевнений, є варіанти їх вирішення. Ми готові підтримати ці рішення або запропонувати свої варіанти", - сказав Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу.

Керівник ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир Приходько розповів президенту про проблему зриву контракту на поставку для "Укрзалізниці" пасажирських вагонів і дизель-поїздів. За словами Приходька, "Укрзалізниця" звинуватила учасників тендера на поставку вагонів у картельній змові, і Антимонопольний комітет упродовж півроку розглядає відповідне звернення державної компанії.

Президент відповів, що готовий вже завтра відвідати підприємство разом із міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

"Завтра ми приїжджаємо до вас, я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він має приїхати відразу з моделлю вирішення питання", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Криклій, як і уряд, не має жодних нових ідей, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179768
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский - крепкий хозяйственник

Когда надои поднимать будет?


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Зеленский - крепкий хозяйственник

Когда надои поднимать будет?


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Вот послє поднятія процента жиров в маслє, так і сразу.
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Гибридный зеленорыговский дятел!!! У ху@ла научился?!
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Не обижайте голову колгоспу. Он умнее.
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Такі питання є обов'язками президента?
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Тоді йому лопату в руки і брати більше та кидати як можна далі.
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Хороший президент должен во всем разбираться.
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У вищій математиці, органічній хімії, ядерній фізиці... Лікуйся, бо вивчити все неможливо.
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А также в политике, экономике, социологии, психологии и многим многим другом. Пусть не детально,на то специалисты есть,но основы обязан.
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то тобі барига должен,а зеля нарід не грабував!
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шоб в чём-то разбираться, надо это учить.

а оно ничего учить не хочет
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він добросовісно вчить написані для нього сценарії - а от тільки крок в сторону від сценарію і воно ні бе ні ме
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А что плохого, если у вас будет умный образованный президент?
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литвин В нас вже був розумний і освідчений.А люди хочуть такого,як лизосрак Лукашенко.
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Ко мне претензии в чем? Берегите своих умных и грамотных.
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литвин Просто не гадь тут.Іди краще,на свого президента лизосрака мастурбуй.
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Так был уже перед этим, который во всём разбирался, но не смог всё охватить, потому, что рыба полностью прогнила, с головы до ног(хвоста) а этому выскочке и подавно, так на уровне подмётки.
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Естественно !

Это ж не генерального прокурора снимать ))
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Ух щас, типа, пойдут клочки по закоулочкам
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А чо він не викликав зам.міністра Клітіну? Лєнка з ним?
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Ща Зеля, чисто, и конкретно все порешает.
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Мне его уже даже жалко. Хотя не, пусть теперь выгребает по полной
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дiйсно, шмаркля епiчно обiсралась за 9 мiсяцiв.


ЗеБiли, ви вибрали лайно, що обсолютно не спроможне бути Президентом.


Зеленський викликав міністра інфраструктури Криклія на Полтавщину після скарги директора "Крюківського вагонобудівного заводу" - Цензор.НЕТ 7882





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сменив правительство, шмаркля серьёзно нарушила конституционное законодательство (по закону, Гончарука могли сместить лишь этой осенью, не раньше). его просто вынудили уйти в отставку, нарушив закон.
Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами из ЗеМанды.
И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод - в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского.
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Вы сами себе противоречите, то что вынудили еще надо доказать, в таком случае, пока, все формально по закону.
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***, прям как при СССР Генеральный Секретарь вызвал непонявшего политику и партию правительства и сразу все Совковые газеты об этом на перегонки начали печатать.
Офуеть. К чему мы идем ? К Европе или к кацапскому путинизму ? Противно все это, аж ригати верне від злості та базнадії.
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Снова шут гороховый разошелся. Скажите ему уже кто-то что съёмки сериала закончились люди начали догадываться что царь не настоящий и скоро начнут бить.
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позорище, цырк и тупые понты, но ведь плебсы скушает и скажет, вот какой строгии и мощный царь.
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Читав тут скиглення однієї зеленої Ярославни, що через програму «Дія» тепер неможливо від повістки з військкомату зіскочити, а інакше страшні анальні кари на кшталт відмови у кредитуванні чи то заборони виїзду за кордон... Кляло воно там Зеленського різними поганими словами, грізно розмазуючи соплі по писку тонкими кулачками, а у коментарях десятки схлипів: «Зеленский, мы не для этого за тебя галасавали, ты п@дар хуже Парашенка!). Ну, то не знаю, чи то є правда, але якщо так, (хай мене простять усі порохоботи) то це чи не єдине, що Зеленський зробив вірно за майже рік свого президенства. Бо за@бали сцикливі п@дараси, котрі уникають громадянської відповідальності за свій вибір, ховаючись за бабськими спідницями. Тількі й можуть «уставать ат вайны» бухаючи пиво десь у Житомирі, чи то взагалі під Вроцлавом. Жалкую навіть, що Петро Олексійович не зробив такого років так зо п'ять тому, щоб «меня сняли с поезда и отвезли в АТО!» не звичайним п@здєжом було.

Цікаво, чи знайду я через рік хоч одного серед своїх знайомих, котрий не буди п@здіти «я не галасавал за Зеленского».(с)
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Приходько - очень сильный директор . Краковский завод поставляет вагоны во многие страны мира
Они сделали и вагоны метро, по заказу Омельченко и экскаваторы
Кацапы из Мытищ Воюют ща украинские контракты . Могу уверенно сказать, что ВСЕ кто покупал кацапскиеивагоны и экскаваторы - ПОЛУЧАЛИ ОТ КАЦАПОВ ОТКАТ
ВОН где поле для работы ГБР
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ЗАТЕ ЯК І В МОСКОВІЇ У НАС Є СЦАР!!!
Раніше в Україні була ПАРЛАМЕСЬКО - ПРЕЗИДЕНТСЬКА республіка з чіткими обов'язками
Президент - оборона, зовнішня політика суверенітет країни
верховна Рада - кабмін -внутрішні справи: економіка, інфраструктура, соціальна політика
Зубожілий нарід захотів щоб за все відповідав один!
Дійсно тепер все можно сміливо валити на одого - преЗе !
Проте ні зовнішньої політики, ні внутрішньоїсоціалки!
Зеленський викликав міністра інфраструктури Криклія на Полтавщину після скарги директора "Крюківського вагонобудівного заводу" - Цензор.НЕТ 9735
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как говорится во время просмотра порнофильма "результат на лицо". Если какое-то чмо, может указывать министру куда ему ехать и что делать то это только заслуга Кабинета министров и настоящего и прошлого. Настолько бесхребетного Кабмина не было даже у овоща.
Вот никогда такого не было, и вот опять.

В очередной раз топчемся по конституции, да Зерро?
Ни Премьер министр, ни министр не подчиняются Президенту.
Так может себя вести только гопник с 95 квартала.
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Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України (ст. 113 Конституція України)
Може, таки почитати цю книжку?
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Ну авйте почитаем, отлько полность! А не так , как сделали это вы, "здесь читаем, здесь рыбу заворачивали"

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.
Подконтольный ТОЛЬКО ВР. Отчитывается ТОЛЬКО перед ВР
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Ну авайте, авайте. Нагадаю, як це зробили Ви: "Ни Премьер министр, ни министр не подчиняются Президенту".
Я навів часткову цитату, яка спростовує Ваш висновок, а саме: "Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України". Я не мав на меті наводити увесь текст. Я не спотворював зміст. Так, крім того, що кабмін відповідальний перед Президентом, він ще й підзвітний і підконтрольній ВР. Це не новина.
От нудно з Вами. Збрешете якусь *****, і починаєте вивертатися як вуж.
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Когда Криклия назначили министром инфраструктуры, железнодорожники которые имели с ним дело в правительстве Гройсмана, просто схватились за головы. И как видим он сохранил свой портфель, ну Зеля ему решил устроить показательный разнос, после чего он дальше продолжит святое дело по разваливанию Украины.
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