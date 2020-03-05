 Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов. АУДIО

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в китайському Ухані розташовується одна із секретних лабораторій F-4.
"І ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії стався витік, і не треба тут на тварин озиратися ... що це тварини, змії тощо. Там є потужна лабораторія, яка була запущена в 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти стався витік", - заявив Данілов.
"Ми вважаємо, що це проблема китайської сторони і вони це розуміють, тому вони робили потужні заходи щодо локалізації вірусу. Вони закрили місто Ухань, бо розуміли, що в них там відбувається", - додав Данілов.
Жаби, зміюки та комахи - це шоу для туристів. Так мені казали самі Китайці.
Безліч разів ходили там до ресторанів, місцеві жодного разу не замовляли щось «дике»
Даже если так, сидели бы молча, пока вам Пекин задницу до затылка не разорвал
ну-ну.
поищи у себя в квартире или в офисе что-нибудь, что сделано не в Китае.
Но всех дебильнее - Данилов
Но главе СНБО это озвучивать вслух НЕЛЬЗЯ, даже если бы это было правдой!
Потому что если это правда и виноват КИТАЙ, то Китай обязан выплачивать всем пострадавшим компенсации!! А если нет доказательств - то КИТАЙ может подать в суд и Украина будет выплачивать ему до тех пор пока будет жить Поднебесная, потому что этот дебил сейчас представляет УКРАИНУ на самом высоком уровне!
"1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь забрать меня с собакой, Украина ставит запрет. Причина которого является случай в Гонконге, где у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет."
http://www.bagnet.org/news/society/420097/nastyu-zinchenko-s-sobachkoy-iz-uhanya-nikto-tak-i-ne-zabral
Но главе СНБО это озвучивать вслух НЕЛЬЗЯ, даже если бы это было правдой!
Потому что если это правда и виноват КИТАЙ, то Китай обязан выплачивать всем пострадавшим компенсации!! А если нет доказательств - то КИТАЙ может подать в суд и Украина будет выплачивать ему до тех пор пока будет жить Поднебесная, потому что этот дебил сейчас представляет УКРАИНУ на самом высоком уровне!
ППц.
Китайці своєрідний народ.
Как жто сделать? Только санкциями- запретить торговать !!!
Свиной грип, птичий грип, и теперь КОРОНОВИРУС_- все искусственные вирусы . И хватит верить в китайские сказки
Данилов , не смотри ты конспирологию на Ютюбе .
Это ж нужно быть таким дебильным, чтобы лабораторию P-4 (это уровень безопасности) назвать F-4, обозвать ее секретной, хотя по ней есть не только открытие источники, но и фотографии внутри, официальные заявления о ее создании...
Некоторым лучше жевать, чем говорить!- воистину
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National Health and Family Planning Commission of PRC and Chinese Academy of Sciences inaugurated the bio-containment level 4 laboratory (P4) in Wuhan, Hubei Province, on Jan. 31.
РНБО має терміново надати вичерпні позицію або роз'яснення щодо твердження свого Секретаря про витік коронавіруса з лабораторії в Ухані.
Інакше можна відносини з Китаєм на багато років вперед зіпсувати вщент. Китай це ніколи не забуде.