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Все про:Данілов (95) Китай (504) COVID-19 (511)

 Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов. АУДIО

Українська сторона вважає, що епідемія коронавірусу сталася внаслідок витоку в закритій лабораторії в Ухані (Китай).

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в китайському Ухані розташовується одна із секретних лабораторій F-4.

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"І ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії стався витік, і не треба тут на тварин озиратися ... що це тварини, змії тощо. Там є потужна лабораторія, яка була запущена в 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти стався витік", - заявив Данілов.

"Ми вважаємо, що це проблема китайської сторони і вони це розуміють, тому вони робили потужні заходи щодо локалізації вірусу. Вони закрили місто Ухань, бо розуміли, що в них там відбувається", - додав Данілов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179672
 
   
 Топ коментарі
 
Он лыка не вяжет. Сколько он на грудь принял перед интервью?
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Данилов - Джеймс Бонд? Откуда у него такая инфп?
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Правильно каже. Я з самого початку казав що рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус.
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а я вважаю що ти дурень... хто з нас ближчий до правди?
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китайцы те ещё паразиты .. жрут всё что движется .. животных всех там у себя уже сожрали ..
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Це не так. Я жив та працював в Китаі. Вони ідять теж що ми, але готують по іншому.
Жаби, зміюки та комахи - це шоу для туристів. Так мені казали самі Китайці.
Безліч разів ходили там до ресторанів, місцеві жодного разу не замовляли щось «дике»
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ну да .. там в ресторанах самое крутое блюдо это варёные коты ..
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На чому грунтується така заява Данилова ? На інфі від американців , чи всеж таки ЗЄлін кокс ?
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Откуда у них кокс? Кизяка накурятся и несут всякую ахинею.
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Это ужас...Советское наследие. От гриппа чеснок и сало, вирус разработала китайская лаборатория, погода херовая - США тестирует климатическое оружие...Советские выкармыши у власти...... Завтра Сталина будет цитировать и восхвалять....
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Это вариант, в Ухани находится секретная лаборатория и мало что там произошло, китайцы еще те брехуны.
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А..... а... а я не знал, что у китайцев есть такая лаборатория. Хммм... значит кто то имел к ней неограниченный доступ.
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такие как данилов, с таким мышлением - это прошлый век..воспитанный на советской пропаганде и советской лимтературе..советские просроченные мозги нашу страну погубят...
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Якщо б таку лабуду почав верзти сантехник Коля ЖЕКу, касирша з АТБ, черговоий "таксист-геополітик", або пенсіонери на лавці біля під'їзду, загалом то нічого страшного. Але це офіційна посадова особа, що очолює не останню за значенням державну інституцію та репрезентує собою країну.
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Вы еще с Китаем не обосрались, дебилы ***.
Даже если так, сидели бы молча, пока вам Пекин задницу до затылка не разорвал
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Та ты шо порохобот.....а по моему сейчас китаёзам задницу рвут всё кому не лень...в госдепе спроси если мне не вериш.... Камуняцкая страна пытается занять место среди цивилизованого мира...уже смешно.
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ПЫТАЕТСЯ?
ну-ну.
поищи у себя в квартире или в офисе что-нибудь, что сделано не в Китае.
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даже если это так, он не имел права говорить подобное, не имея на руках железных доказательств, подтверждающих его слова.
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Я не пойму чет, росийский кокс по ошибке в раду отправили?
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На свете мого есть дебилов
Но всех дебильнее - Данилов
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Мені не подобається Данілов і зелені, але чому версія, яку озвучив цей чиновник не має права на існування? - Слова його досить притомні. Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов - Цензор.НЕТ 1886
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Подобные вещи нельзя на просто так выкрикивать на всю страну, это можно на кухне обсуждать, но без доказательств нельзя просто обвинять Китай в чем попало.
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Та невже? - Ви почитайте, як "чудові й цивілізовані" китайці "дресирують" уйгурів в концтаборах... Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов - Цензор.НЕТ 8551
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ВАМ это можно писать. Где угодно - хоть на заборе.
Но главе СНБО это озвучивать вслух НЕЛЬЗЯ, даже если бы это было правдой!
Потому что если это правда и виноват КИТАЙ, то Китай обязан выплачивать всем пострадавшим компенсации!! А если нет доказательств - то КИТАЙ может подать в суд и Украина будет выплачивать ему до тех пор пока будет жить Поднебесная, потому что этот дебил сейчас представляет УКРАИНУ на самом высоком уровне!
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Их просто много - потому и шанс на возникновение опасного вируса выше...
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просто их много, а у тебя мало - поэтому конь в вакууме не летает и коронавирус ему не страшен, гы
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Индийцев больше, чем китайцев. И там антисанитария страшная. Давно об эпидемиях из Индии слышали?
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как показали какую воду они пьют из реки Ганг (трупы туда сбрасывают, мусор, канализационные стоки, купаются ).... нормальный человек после глотка такой воды окочурится, а им пох, и нет никаких коронавирусов
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Умирают. Там же чума, холера и прочие гадости до сих пор живут и очаги есть. Но таких гадостей как последние эпидемии у них нет.
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Хоспаде.... И где клоун таких дебилов насобирал? Давайте еще с китайцами разругаемся.... что бы уж вообще пипец стране пришел....
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с ними ругаться не нужно - китайцам нужно закрыть въезд во все цивилизованные страны, потому что эти твари ******* уже своими "изобретениями" весь мир, после их изобретений - одни проблемы во всем мире
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Украинка Анастасия Зинченко, которой не разрешили взять на самолет собачку во время эвакуации украинцев из Уханя, уже вторую неделю ждет обещанной президентом Зеленским помощи. Еще 20 февраля глава государства в телефонном разговоре обещал ее не бросить и найти возможность доставить ее домой.

"1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь забрать меня с собакой, Украина ставит запрет. Причина которого является случай в Гонконге, где у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет."
http://www.bagnet.org/news/society/420097/nastyu-zinchenko-s-sobachkoy-iz-uhanya-nikto-tak-i-ne-zabral
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В Кремлёвской орде, в Новосибирске ,в центре по созданию бактериологического оружия сейчас лучшие светила в этой отрасли бьются над проблемами недостаточной убойности короновируса,хотя официально заявляют ,что разрабатывают 13 разновидностей вакцины против этой заразы.У китайцев- сильнейшие химики,физики,врачи и фармацевты в мире.Неряшливость подвела,как и СССР в Свердловсе с сибирской язвой в конце 70х.Сильнейший полигон бакоружия был на островах Аральского моря.От китайцев это бак оружие параллельно попало в Иран.А с Италии в старой Европе всегда начинались эпидемии бубонной чумы,оспы,сифилиса.холеры
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Вирус начался с Германии, а не Италии. В Италии он распространился.
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Артем, ВАМ это можно писать. Где угодно - хоть на заборе.
Но главе СНБО это озвучивать вслух НЕЛЬЗЯ, даже если бы это было правдой!
Потому что если это правда и виноват КИТАЙ, то Китай обязан выплачивать всем пострадавшим компенсации!! А если нет доказательств - то КИТАЙ может подать в суд и Украина будет выплачивать ему до тех пор пока будет жить Поднебесная, потому что этот дебил сейчас представляет УКРАИНУ на самом высоком уровне!
ППц.
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Чувак не в курсе, что "утечка" произошла уже как минимум в третий раз. SARS-CoV в 2002г, MERS-CoV в 2015г, и наконец свеженький SARS-CoV-2 в конце 2019
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Может раньше он был настоящим, а теперь шаловливые ручки ученых до него добрались.
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И сделали его менее опасным? Смертность в 2002 составляла около 10%, а сейчас максимум 3%.
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Та що ви тут полемізуєте. Не слухайте казок про летючих мишенят. Китайці доекспериментувались…
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А от за такі припущення можна поплатитись.
Китайці своєрідний народ.
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Пора, запретить Китаю работать в области вирусологии
Как жто сделать? Только санкциями- запретить торговать !!!

Свиной грип, птичий грип, и теперь КОРОНОВИРУС_- все искусственные вирусы . И хватит верить в китайские сказки
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Никто ничего не знает , просто фантазирует , но Данилов , как баба Ванга все знает .
Данилов , не смотри ты конспирологию на Ютюбе .
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такой крутой боевой вирус, уничтожает пенсионеров - все армии мира о таком мечтают.
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Дело за малым,выбить признание у краснопёрых китайцев
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Где они его нашли? Такой же умный как и Зеленский.
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Так и есть. Они на первых прах хотели локализовать по-тихому, но тут поднял голос врач. Они попытались ему закрыть рот, но эпидемия разрослась до пандемии. Я уверен, что и сейчас скрывают масштабы зараженных там. Счёт идёт уже на миллионы.
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Если сие правда, то китаёзы заслуживают ковровую термоядерную бомбардировку.
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ну хоч тут правду сказав.Китайози розробляли вірусняк і тут він вирвався на зовні от тепер маємо результати
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Стесняюсь сказать, но реально - НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕБИЛОВ!!!
Это ж нужно быть таким дебильным, чтобы лабораторию P-4 (это уровень безопасности) назвать F-4, обозвать ее секретной, хотя по ней есть не только открытие источники, но и фотографии внутри, официальные заявления о ее создании...
Некоторым лучше жевать, чем говорить!- воистину
-

National Health and Family Planning Commission of PRC and Chinese Academy of Sciences inaugurated the bio-containment level 4 laboratory (P4) in Wuhan, Hubei Province, on Jan. 31.
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов - Цензор.НЕТ 8152
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Павло Клімкін.

РНБО має терміново надати вичерпні позицію або роз'яснення щодо твердження свого Секретаря про витік коронавіруса з лабораторії в Ухані.

Інакше можна відносини з Китаєм на багато років вперед зіпсувати вщент. Китай це ніколи не забуде.
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