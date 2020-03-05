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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:ОДА (751) Чернівці (145) паніка (4) страх (5) COVID-19 (511) Осадчук Сергій (1)

 Люди із симптомами захворювання бояться звертатися до лікарів через страх перед агресивною реакцією сусідів, - голова Чернівецької ОДА Осадчук. ВIДЕО

Українці бояться звертатися до лікарів по допомогу, оскільки побоюються агресивної реакції співгромадян у зв'язку з панікою через коронавірус.

Про це заявив глава ОДА Чернівецької області Сергій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відчуваємо перші наслідки психоемоційного збудження в суспільстві. Випадок, який ми мали із сусідами чоловіка, який захворів, і його дружиною, призвів до того, що маємо випадки, коли люди відчувають симптоми захворювання і мають страх звернутися по допомогу до лікарів. Мають страх і переживання, що якщо про це стане відомо, то можуть бути для них негативні наслідки з боку сусідів", - заявив глава ОДА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області через коронавірус запровадили обмеження на проведення масових заходів: вирішується питання про введення карантину в навчальних закладах, - голова ОДА Осадчук. ВIДЕО

"Хочу попросити всіх, хто потребує допомоги, має будь-які симптоми захворювань, не звертати уваги на ці обставини (страх перед реакцією людей. - Ред.) і вірити в те, що ми пройшли цей етап і достукалися до свідомості всіх наших співгромадян. Варто також говорити про те, які можуть бути наслідки від одного такого необдуманого вчинку", - додав Осадчук.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 - у Чернівцях. У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними. Того ж дня мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти до лікарні, влаштувавши пікет біля її будинку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179661
 
   
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так и статья есть таким **************...
вроди до 7ми
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ты про кого? про тех, кто не хочет, чтоб в них камнями швыряли? или про швыряльщиков?
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не
в отличии от дурогонов навроди тебя
я про тех кто уклоняется от лечения
камни засунь себе в око
тут не про это на ветке
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Фигня, новое лицо Аваков и его новая полиция людей в обиду не дадут! Или дадут?
Что там Зе обещаль? Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 7185
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я это предвидел с самого начала. но слушать меня много желающих не нашлось. мейн стримом было отстаивание права на забрасывание камнями автобусов. и не только автобусов.
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И чего людям не нравится то? Впервые выбрали "народного" Президента, впервые в Парламенте монобольшинство, работай, живи и радуйся, нет. Опять все не так. Народ, может проблема в вас?
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Проблема людей в том что "они знают болше чем доктора" или "мы вычитаем как лечиться в интернете"
Как правило с тяжелыми случаями врачи борятся после самолечения..
Я как доктор могу привести пример, когда больного ребенка с пневмонией, лечили противоглистными препаратами,так как ктото гдето написал в инете что глисты могут попасть в легкие...
Народ,на жаль у нас не далекий...
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А я два рази себе сам вилічив тому що лікарі маючи на руках аналізи узд і т.д. ставили інший абсурдний діагноз..
Мої дитині поки не знайшли на кінець одного нормального педіатра чого тільки не приписували, якби сам в то не вникав то хто знає чим б вже напхав його...
До речі і при постійному кашлі лікар виписував протиглистні... При простому грипі 4 рази виписували антибіотики хоча не було симптомів пневмонії... Вам тоже в приклад...
Є нормальні лікарі але процентів 20 не більше...
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А забув ще флагил один маразматик виписав без аналізів після скандалу інший відмінив приписав легше дитину вилікували. Антибіотики без рентгену і без аналізів... просто бо третій день температура..
Після цього і не бояться лікарів у нас..
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Хотел обнять соседа, но не вовремя кашлянул)))
Люди с симптомами заболевания боятся обращаться к врачам из-за страха перед агрессивной реакцией соседей, - глава Черновицкой ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 9395
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Візьму градусник і сокиру, піду по сусідах міряти температуру.
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А я з собачками, в мене їх дві, тільки до одних не піду, там рись живе.Люди із симптомами захворювання бояться звертатися до лікарів через страх перед агресивною реакцією сусідів, - голова Чернівецької ОДА Осадчук - Цензор.НЕТ 785
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Так ..мого *малого * теж сусіди бояться ..
..Люди із симптомами захворювання бояться звертатися до лікарів через страх перед агресивною реакцією сусідів, - голова Чернівецької ОДА Осадчук - Цензор.НЕТ 6454
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Соседи такие, сразу злорадствуют, так им и надо.
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