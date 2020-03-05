 Люди із симптомами захворювання бояться звертатися до лікарів через страх перед агресивною реакцією сусідів, - голова Чернівецької ОДА Осадчук. ВIДЕО

Про це заявив глава ОДА Чернівецької області Сергій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відчуваємо перші наслідки психоемоційного збудження в суспільстві. Випадок, який ми мали із сусідами чоловіка, який захворів, і його дружиною, призвів до того, що маємо випадки, коли люди відчувають симптоми захворювання і мають страх звернутися по допомогу до лікарів. Мають страх і переживання, що якщо про це стане відомо, то можуть бути для них негативні наслідки з боку сусідів", - заявив глава ОДА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області через коронавірус запровадили обмеження на проведення масових заходів: вирішується питання про введення карантину в навчальних закладах, - голова ОДА Осадчук. ВIДЕО

"Хочу попросити всіх, хто потребує допомоги, має будь-які симптоми захворювань, не звертати уваги на ці обставини (страх перед реакцією людей. - Ред.) і вірити в те, що ми пройшли цей етап і достукалися до свідомості всіх наших співгромадян. Варто також говорити про те, які можуть бути наслідки від одного такого необдуманого вчинку", - додав Осадчук.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 - у Чернівцях. У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними. Того ж дня мешканці Чернівців змусили дружину хворого на коронавірус українця лягти до лікарні, влаштувавши пікет біля її будинку.