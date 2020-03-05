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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Буковина (268) карантин (103) ОДА (751) обмеження (35) COVID-19 (511) Осадчук Сергій (1)

 У Чернівецькій області через коронавірус запровадили обмеження на проведення масових заходів: вирішується питання про введення карантину в навчальних закладах, - голова ОДА Осадчук. ВIДЕО

Чернівецька обласна державна адміністрація у зв'язку з поширенням коронавірусу вже запровадила обмеження на проведення заходів з масовим скупченням людей, повідомив глава ОДА Сергій Осадчук.

"Крім цього, ми в наступні години скликаємо засідання нашої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якій буде ухвалено рішення про запровадження режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, для шкіл, а також вищих навчальних закладів, які зараз відпрацьовують модель роботи дистанційну. Тому так само, за рекомендацією українського уряду, ми вводимо обмеження заходів з великим скупченням людей", - заявив Осадчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Глава ОДА також попросив поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і зазначив, що заплановані на найближчий час концерти будуть перенесені.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179655
 
 
 Топ коментарі
 
Пора вводить карантин по всей стране, сегодня 10 человек возможно заражены-завтра 100 и т.д.
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Взагалі то карантин має бути введений одночасно всюди, купа машин зранку на Калинці з Франківської, Тернопільскої,Хмельницької областей, як завжди румуни по супермаркетах.
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так!...провокаторы... хотите испортить Женщинам свято???? ))))) ух...жлобы )))))
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Пора вводить карантин по всей стране, сегодня 10 человек возможно заражены-завтра 100 и т.д.
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Как-то не красиво и нечестно вставлять палки в колеса корона вируса В Черновицкой области из-за коронавируса ввели ограничение на проведение массовых мероприятий: решается вопрос о введении карантина в учебных заведениях, - глава ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 7571 Так же и снашим презедентом владимиром зеленских. все ему мешают
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Взагалі то карантин має бути введений одночасно всюди, купа машин зранку на Калинці з Франківської, Тернопільскої,Хмельницької областей, як завжди румуни по супермаркетах.
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очень правильно- пока закрыть калиновский рынок
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А яке масове міроприємство з ним зрівняється? Один "італієць" пройдеться і вуаля.
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в бубни пограти не хочешь вуйко???як грали в тернопільскьй та львівський областях!!а потім заспівати"ще не вмерла...."?вас сук тупоголових треба ізолювати!!
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так!...провокаторы... хотите испортить Женщинам свято???? ))))) ух...жлобы )))))
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німці нічого не закривають. Одна школа хотіла закритись, де був випадок, і їй не дали. переляк старшна сила.
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Італійці закривають, японці, корейці закрили, той випадок коли краще перестрахуватись.
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при всьому нашому - краще переб*деть, чем недоб*деть...
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а маршрутки будут продолжать колесить? а рынок Каличанский закроют? ну-ну...
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