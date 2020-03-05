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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4682) Зоряна Скалецька (106) COVID-19 (511) Нові Санжари (128)

 Я впевнений, що Скалецьку не втратимо, - Зеленський зустрівся з людьми, які перебували на обсервації в Нових Санжарах. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрів українців та іноземців, евакуйованих з китайської Уханя, після закінчення обсервації в медичному центрі "Нові Санжари".

Разом із президентом у Нові Санжари приїхали секретар РНБО Олексій Данілов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав людей з випискою і окремо подякував колишній міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій, яка провела ці два тижні в обсервації.

"Хочу подякувати МОЗ, нашій прекрасній пані Скалецькій", - сказав Зеленський і обійняв її, пожартувавши, що не боїться заразитися коронавірусом.

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"Я впевнений, що пані Скалецьку не втратимо", - додав президент.

"Я радий, що тут не було жодного випадку коронавірусу. Чому? Ви знаєте, що він скрізь, не тільки в Китаї, але й у Європі", - сказав Зеленський.

Він також попросив людей найближчим часом утриматися від поїздок за кордон: "Побудьте трохи в Україні. Це дуже важливо. Зараз час, коли можна займатися туризмом всередині країни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3179629
 
 
 Топ коментарі
 
Клоунские выходки, не может побороть свое шутовское естество.
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Нехер делать зебляду, позорищще! Очередная клоунада! В стране препиздент и кабмин только-что обосрались по полной, война с москалями, за март несколько погибших, полные госпиталя раненных, пенсионеры без индексации, жопа во всем, херак с бюжетом, а придурок пиарится на шлюшках хуанских! Сколько бабла потрачено на этот бестолковый визит, вертолет и толпу! Пездель, штанов нормальных не нашлось?
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Да он и Гончаруку тоже недавно говорил.
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Да он и Гончаруку тоже недавно говорил.
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О́рден кня́зя Яросла́ва Му́дрого - державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.
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Лично каждого бацильного из больницы встречает. Человек и Президент с большой буквы Зе.
Повезло нам наконец с нашим всё.
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Клоунские выходки, не может побороть свое шутовское естество.
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Нехер делать *******, позорищще! Очередная клоунада! В стране ********** и кабмин только-что обосрались по полной, война с москалями, за март несколько погибших, полные госпиталя раненных, пенсионеры без индексации, жопа во всем, херак с бюжетом, а придурок пиарится на шлюшках хуанских! Сколько бабла потрачено на этот бестолковый визит, вертолет и толпу! *******, штанов нормальных не нашлось?
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Йому просто більше ні на чому піаритися - все провалено по усіх векторах, галузях і напрямках. Ще, може б якщо послати літака до Китаю за песиком ... Я уверен, что Скалецкую не потеряем, - Зеленский встретился с находившимися на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 868
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Не, не потеряем - два раза подкинем, а поймаем только раз.
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Сраная клоунада. Чего не встречал в аэропорту или при приеме в карантин?
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СССССССССыыыыыСССССтрашно было ---- сссссааалллл
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Чего оно туда поперлось? пиар, это все!! проблемы государства подождут... убогость и никчемность зеленого дятла адекватна убогости за него голосовавших...
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А про бабу з песиком в Китаї, моніка вже забула )))
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А почему не едут в Черновцы, там тоже надо больного поддержать "морально" на видео , коль вакцыны еще нет, а что делать с теми кто больны раком, инсультом, туберкулезом и лечение уже есть, только денег нет, к ним тоже будут ездить шаманить в место лечения?
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Конечно ей по.уй где служить клоуну, в - минздраве, минфине, минагро и т.д. всё равно ни.уя делать не будет, но зато преданный штык. В СССР таких как она было всё политбюро.
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Піар-шоу.Подивіться скільки тут було охорони.Більше в рази ніж в Порошенка.Та й поліції було дофіга,сам міністр мвс також приїхав.
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так короновирус только начался и скалецкая будет спать с каждым болезным, конечно терять нельзя
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после рукопожатия с пэтей все что варнякает этот зе не имеет значения
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Ну всё. зеленский инфицирован теперь уже точно. вроде писали что инкубационный период составляет 3 недели в некоторых случаях Я впевнений, що Скалецьку не втратимо, - Зеленський зустрівся з людьми, які перебували на обсервації в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9053
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галабародька ты галабародька, я а не президент...
почему ж в Орехово не мотанулся, если делать не фиг????
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Хотел бы обратит внимание на 4-16 сек -слова "контролюеє" как он выстрелил глазами и расширил веки....я не супер мастер в физиогномики, но `звездешь` виден сразу - нет? (попытка убеждения?)
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Малорос навіть тут умудрився влаштувати шоу для своїх зе-бобиків... Одне добре, може підхватить коронавірус
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