 Я впевнений, що Скалецьку не втратимо, - Зеленський зустрівся з людьми, які перебували на обсервації в Нових Санжарах. ВIДЕО

Разом із президентом у Нові Санжари приїхали секретар РНБО Олексій Данілов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав людей з випискою і окремо подякував колишній міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій, яка провела ці два тижні в обсервації.

"Хочу подякувати МОЗ, нашій прекрасній пані Скалецькій", - сказав Зеленський і обійняв її, пожартувавши, що не боїться заразитися коронавірусом.

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"Я впевнений, що пані Скалецьку не втратимо", - додав президент.

"Я радий, що тут не було жодного випадку коронавірусу. Чому? Ви знаєте, що він скрізь, не тільки в Китаї, але й у Європі", - сказав Зеленський.

Він також попросив людей найближчим часом утриматися від поїздок за кордон: "Побудьте трохи в Україні. Це дуже важливо. Зараз час, коли можна займатися туризмом всередині країни".